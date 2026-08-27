עוד הוסיף זמיר כי "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".

עוד הוסיף זמיר כי "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".

עוד הוסיף זמיר כי "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".