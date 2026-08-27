הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, יצא הבוקר (חמישי) למתקפה פומבית נגד משרד האוצר. בהערכת מצב רב-זירתית דיבר על העלאת הכוננות לקראת החגים ואז יצא בהאשמה חריפה: "לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות - עלינו להתמודד עם 'קופה ריקה'. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל".
עוד הוסיף זמיר כי "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל - זה השיקול היחיד העומד לנגד עינינו. לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".
על המצב ביו"ש אמר הרמטכ"ל: "לאור המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסד״כ בגזרה. מעבר לכך, יש להיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים לתגבור במרחב". על המצב בזירות האחרות אמר הרמטכ"ל: "אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות מאיראן, לבנון ועד לעזה ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית". זמיר סיכם: "צה״ל על כלל מערכיו יעמוד בכוננות מלאה בתקופת החגים - אין הדממות ואין רידוד סד״כ מבצעי".
בנוגע לתגבור הכוחות ביו"ש, תגבור השטח באוגדה נוספת הוא מהלך חריג יחסית. אם תופעל האוגדה, תחולק האחריות על הביטחון באזור בין שתי אוגדות. זה מייצר שליטה טובה יותר על השטח מבחינת פיקוד ושליטה. בעקבות ההנחיה של הרמטכ"ל, ייתכן כי חטיבות הדרום - קרי יהודה ועציון, יעברו לשליטה של מפקדת האוגדה החדשה. ויתר השטח בנימין, שומרון, אפרים ומנשה יהיה תחת אוגדת איו"ש שפועלת באזור באופן סדיר. ייתכן שמדובר במהלך שנועד להעביר מסר לאמריקנים, שהביעו דאגה מאירועי הפשיעה הלאומנית שהתרחשו לאחרונה.
הקרב על התקציב
בדיונים שהיו בימים האחרונים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' סוכם על הגדלת תקציב הביטחון ל-183 מיליארד שקל, שתביא אותו כמעט לשיא בכל הזמנים. זאת לאחר שבשנה שעברה הגיע התקציב בסך הכל לסכום של 186 מיליארד שקל.
עם זאת, למרות הסיכום, הדיון בממשלה בנושא שהיה אמור להתקיים השבוע בוטל ואף לא הוצג מסמך "מחליטים" מראש כנדרש לחברי הממשלה. יתרה מכך, במשרד האוצר כבר הבהירו כי בשנת התקציב 2027 יהיה צורך להעלות מיסים ולבצע קיצוצים כואבים בתקציב המדינה, שעליהם יהיה על הממשלה החדשה להחליט.
המתיחות בין צה"ל למשרד הביטחון התעצמה עוד לאחר החשיפה הבוקר ב-ynet וידיעות אחרונות על כך שהחשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי-בויאנג'ו עצרה את החלטת הרמטכ"ל זמיר בנוגע לתשלומי ההדחה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי. בשל כך, פרקליטה האזרחי של תומר ירושלמי פנה במחאה לצה"ל על אי-קבלת סכומים ניכרים.