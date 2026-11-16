בית משפט השלום באשקלון האריך היום (שני) בשבעה ימים נוספים את מעצרן של המטפלות סבטלנה בוז'דומוב (29), טטיאנה פלטניקוב (64) ואנסטסיה סופורונובה (25) החשודות בהתעללות בפעוטות. מדובר בחשד להתעללות בשני פעוטונים פרטיים ששייכים לאותה רשת.

המעצר הוארך בשבוע. טטיאנה פלטניקוב ואנסטסיה סופורונובה

השופטת חן בן חיים קבעה כי חומרי החקירה והסרטונים שהוצגו בפניה מחזקים את החשד נגד המטפלות, בין היתר באמצעות תיעוד מצולם ועדויות של הורים ועובדות נוספות בכל אחד מהמעונות.

לנוכח זאת, ובשל "חשש ממשי משיבוש", דחתה השופטת את בקשת הסנגורים לשחרר את החשודות למעצר בית והורתה להותירן במעצר. עוד ציינה כי מדובר ב"מסוכנות שמצביעה על דפוס אלימות, ללא הסבר, מה שמעמיק את המסוכנות הנשקפת מכל אחת - גם בהיעדר עבר פלילי".

נציגת המשטרה טענה בדיון כי מאז תחילת החקירה הצטברו עדויות נוספות למעשי אלימות מצד המטפלות כלפי הפעוטות. "ראינו הטחות, משיכות, תפיסות ידיים באגרסיביות", אמרה.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל השבוע וממנו עלה חשד להתנהלות האלימה בשני הפעוטונים, שפועלים באשקלון תחת אותה הנהלה. חוקרי המשטרה אספו ראיות וממצאים ואז ביצעו מעצרים. לחשודות מיוחסת עבירה של תקיפת קטין חסר ישע על-ידי אחראי. מדובר בחשד להתעללות בפעוטות בני שנה עד שלוש.