בסוף חודש אוגוסט האחרון קבעה מועצת הביטחון של האו"ם כי מנדט כוח שמירת השלום בגבול לבנון (יוניפי"ל) יוארך בפעם האחרונה עד סוף 2026 - והכוח יפורק לאחר מכן לאחר שהיה פעיל במשך 50 שנה . כעת, מתנהל קרב דיפלומטי בין לאומי בסוגיית החלל שמותיר אחריו יוניפי"ל, כשצרפת שוקלת בניגוד לעמדת ישראל לשלוח אלפי חיילים חמושים ללבנון.

גלריה דרום לבנון כוחות יוניפי"ל ( צילום: Kawnat HAJU / AFP )

במסגרת הקרב הדיפלומטי מתרחשים כמה תהליכים במקביל. אחת השחקניות המרכזיות בזירה היא צרפת שפועלת לשלוח ללבנון כוח בינלאומי של כמה אלפי חיילים צרפתים, איטלקים וספרדים שיוצבו לא רק בדרום לבנון אלא בכל שטח המדינה ויסייעו לצבא לבנון לקבל שליטה על השטח. מבחינת ישראל מדובר בהתפתחות שלילית ביותר והיא עובדת בכל הכוח לטרפד אותה.

גורמים בכירים בישראל אומרים שזו אופציה גרועה יותר מיוניפי"ל, מכיוון שמדובר בחיילים של מדינות שלא ירצו עימות ישיר עם חיזבאללה, ובמצב זה ארגון הטרור השיעי יקבל חופש פעולה כמעט מוחלט בשטח. "הרי הם לא ירו ירייה אחת על חיזבאללה", העריך גורם ישראלי. מה שמטריד את ישראל הוא שצרפת לא זקוקה בכלל להחלטה של מועצת הביטחון ויכולה להסתפק בהסכם בילטרלי בינה לבין ממשלת לבנון. תרחיש זה גם עלול לפגוע בחופש הפעולה של צה"ל נגד חיזבאללה.

צרפת העלתה הצעה נוספת שבמסגרתה יוענק מנדט חדש של מועצת הביטחון להקמת כוח של כמה מאות משקיפים ממדינות אירופיות שיפקחו על הנעשה בלבנון, בדגש על דרום המדינה ואזורי הפיילוט. ישראל מתנגדת גם לאפשרות זו ורואה בה מעין הקמת "יוניפי"ל 2" שלא יוכל לבצע את מה שנדרש. גם במקרה הזה מדובר על כוח שיורכב מצרפתים, איטלקים וייתכן שגם אמריקנים. בישראל חוששים גם שעל מנת להגן על כוח של מאות משקיפים יהיה צורך בכוח אבטחה של כמה אלפי חיילים.

ארצות הברית מצידה בוחנת רעיון של הקמת כוח משקיפים מצומצם שימנה 100 איש, חיילים אמריקנים וממספר מדינות שתפקידו יהיה לפקח על יישום אזורי הפיילוט בדרום לבנון. גורם ישראלי בכיר אמר שישראל אולי תסכים לכוח משקיפים קטן שארה"ב תבנה. שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ ביקר בלבנון ובחן את הרעיון הזה בניסיון לבלום את היוזמה הצרפתית שגם ארה"ב מתנגדת לה. לבנון עצמה עדיין לא אמרה נואש מהעדר האפקטיביות של כוח יוניפי"ל והגישה בקשה לאו"ם להאריך את המנדט של הכוח. אם כי הסיכוי שהדבר יתרחש בפועל הוא אפסי. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כבר אמר שארה"ב לא תאפשר ליוניפי"ל להמשיך בפעילותו.

החולשה של צבא לבנון

שאלה נוספת שעולה בעקבות סיום המנדט של יוניפי"ל נוגעת לגורל הבסיסים שלו שיפונו. ישראל הייתה רוצה שצבא לבנון יקבל עליהם את השליטה, אך הוא לא מסוגל לכך בשל העדר סד"כ. כעת נבחנת אפשרות לנעול בסיסים אלו עד שצבא לבנון יוכל לקבל עליו את השליטה בהם. בנוגע לאזורי הפיילוט, צבא לבנון העביר כמה מאות חיילים לשטחים אלו, אבל לא קיבל שליטה מלאה על השטח. גורמים בישראל אומרים שהפיילוט לא מאוד מוצלח, אך לא רוצים להכריז עליו ככישלון - אולי מאחר שהאמריקנים ממשיכים להאמין בעניין. גורם ישראלי אמר שצבא לבנון עושה קצת פעילות בשטח, אבל זה רחוק מלהיות מספיק.

חיזבאללה ממשיך להשתקם. מחבלי כוח רדואן באימון ( צילום: Fatma Jomaa/IMAGO/APA images/Reuters )

בנוגע לחיזבאללה גורמים בישראל אומרים שארגון הטרור מתעצם ומקבל מאיראן כספים. בין היתר, הוקמה קרן לשיקום בתים בכסף איראני וקרן זו עוסקת בשיקום בתים פרטיים ומוסדות ציבור. ישראל מזהה שחיזבאללה חידש הברחות נשק מסוריה ללבנון ו תקפה השבוע משלוח נשק שכזה. בישראל מזהים כי חיזבאללה מעוניין לחזור לדרום לבנון.

משלחת של שגרירי מדינות באו"ם, בהובלתו של שגריר ישראל דני דנון, קיימה ביום שלישי סיור אסטרטגי וביטחוני בגבול הצפון, לשם הגיעו במסוק של צה"ל. בתחילת הביקור קיבלו הדיפלומטים סקירות עומק מבצעיות בפיקוד הצפון מפי גורמי צבא על האיומים והאתגרים בזירה הצפונית, ובהמשך קיימו תצפיות אל עבר גבול לבנון וסוריה, בין היתר ממצפה רונן. הסקירות התמקדו בהתבססות תשתיות הטרור מעבר לגבול ובמגמת ההתעצמות המתמשכת של חיזבאללה, בדגש על שיקום ושדרוג מערך הרחפנים והכטב"מים של ארגון הטרור.

ברקע השיחות המתנהלות בימים אלו באו"ם על עתיד ההסדרה בצפון וקיפול כוחות יוניפי"ל, הובהר לשגרירים כי ישראל מתנגדת נחרצות להמשך הישענות על כוחות בינלאומיים בדרום לבנון, לאור כישלון הארגון לאורך השנים באכיפת הביטחון ובעצירת ההתחמשות של חיזבאללה.