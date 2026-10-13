, ובהן שיחות עם עיתונאים ויועצים אחרים של ראש הממשלה. עורכי הדין של אוריך מיהרו לאיים: מי שפרץ "ישלם את מלוא המחיר", ו"כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות". האיום הזה מערבב שני אנשים שונים לגמרי. האחד פרץ לטלפון. השני נחשף להתכתבויות אחרי שכבר הופצו, ולא עשה דבר שלא כדין כדי להשיג אותן. הדין החל על כל אחד מהם שונה, ובצדק.

, ובהן שיחות עם עיתונאים ויועצים אחרים של ראש הממשלה. עורכי הדין של אוריך מיהרו לאיים: מי שפרץ "ישלם את מלוא המחיר", ו"כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות". האיום הזה מערבב שני אנשים שונים לגמרי. האחד פרץ לטלפון. השני נחשף להתכתבויות אחרי שכבר הופצו, ולא עשה דבר שלא כדין כדי להשיג אותן. הדין החל על כל אחד מהם שונה, ובצדק.