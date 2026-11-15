סרטון חדש מכפר מנדא שמתפרסם היום (ראשון) מתעד את רגע השלכת הרימון בפיגוע הפלילי הקטלני שבו נרצחה לינא קאסם. בתיעוד נראים העבריינים משליכים את הרימון מרכב חולף, בשעה שלינא יוצאת מבית העסק. הם פוגעים עם מראת הרכב בלינא ונמלטים מהמקום. רגעים ספורים לאחר מכן הרימון מתפוצץ, ולינא, שהגיעה למקום כדי לקנות עוגת יום הולדת לרגל יום ההולדת של נכדתה , מתמוטטת על הקרקע.

משליכים רימון, פוגעים בלינא עם הרכב - ונמלטים לפני הפיצוץ ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )





זיאד קאסם, בעלה של לינא מדליית אל כרמל שנרצחה אתמול בצהריים, סיפר בריאיון ל-ynet כי גם הוא נפגע מהפיצוץ: "הייתי על המדרגות של בית העסק, ופתאום זרקו רימון. אני קיבלתי מכה ביד (מתכוון לרסיסים; ח"ש), ואשתי מתה".

"אשתי הייתה בחורה טובה, עובדת, מפרנסת, תומכת במשפחה", אמר האב זיאד, שסובל ממוגבלות שלא מאפשרת לו לצאת לעבודה. לאחר מכן הוא גם נפגע מרכב העבריינים. "לא ציפיתי שדבר כזה יקרה".

"קרה לי נס"

עאפיף סאמי מפורדיס, בת 56, שרדה גם כן את הפיצוץ הקטלני. "קרה לי נס", היא משחזרת בשיחה עם ynet, "הספקתי לקנות את העוגיות בחנות, שילמתי הכנסתי אותן לשקית ואז הייתה בחורה שיצאה לפניי. ברגע אחד נשמע פיצוץ חזק בחנות. לא ממש הצלחתי להבין מה קורה".

בקול חלש ממיטתה ביחידה לטיפול מוגבר במחלקת הכירורגיה שבבית החולים רמב"ם שבחיפה היא אומרת: ״יש לי נס גדול שנשארתי בחיים. מטפלים בכל הרסיסים בגופי, אבל אני בחיים. נסעתי מפורדיס בכפר לבקר חברה טובה שלי בכפר מנדא ממש לפני שהגעתי אליה נכסתי לחנות העוגיות להביא לה כמה ממתקי עוגיות הספקתי לעמוד בתור כמו כולם ואז האישה שנהרגה היתה לפניי ממש. פתאום הרגשתי שאני מדממת. אנשים התחילו לצעוק. וזהו, מאז אני פה ברמב"ם, לא זוכרת הרבה רק רעש חזק, הרבה עשן וצעקות חזקות של אנשים".

ליד מיטתה במחלקה נמצאות בתה מריה, ושתי האחיות של האם וואפה וסופי. "זה שהיא נשארה בחיים זה נס גדול. אישה נוסעת לבקר את חברתה בצפון הארץ מנסה לקנות קצת עוגיות ואז בום אדיר של רימון שמתפוצץ. לנו היה נס גדול, אבל עד מתי זה יימשך?", אמרו קרובות המשפחה ליד בזעם.

לינא קאסם ובעלה זיאד

זמן קצר לאחר זריקת הרימון הצליחה המשטרה לעצור שלושה חשודים ולאתר את הרכב שלפי החשד שימש אותם. אלא שתושבי כפר מנדא בטוחים שהכתובת של הרצח הזה הייתה כתובה על הקיר, אחרי שבחודש האחרון אירעו שורת תקריות ירי והשלכות רימונים ביישוב - כולל אחת נוספת אתמול, סמוך לרצח של לינא.

מבקרים שנכחו במקום שמושך אליו מבקרים רבים בשבת סיפרו: "הפיצוץ הרעיד את כל האזור. חשבנו שהתפוצץ טיל במקום. ראינו זכוכיות מתעופפות לכל עבר, אנשים רצים, נשים וילדים בוכים. מיהרנו לתפוס מחסה. אם היינו קרובים יותר, היינו עלולים להיהרג".