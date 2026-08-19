יממה לאחר תקיפה בנמל עזה שלפי הפלסטינים נהרגו בה שבעה בני אדם, צה"ל תקף מהאוויר ברצועה: לפי הדיווחים, לפחות שישה בני אדם נהרגו אחר הצהריים (רביעי) בתקיפת אופנוע ובתקיפת עמדת משטרה בעיר עזה, בהם שוטרת. בהודעה רשמית של משרד הפנים הפלסטיני בעזה נכתב כי "יש הרוגים ופצועים מתקיפה של מטוסי קרב ישראליים את מטה המשטרה העירונית בעיר עזה".

אחת מהתקיפות בעזה

לפי דובר צה"ל, הותקף באזור מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז הרצועה מפקד מחלקה בזרועה הצבאית של חמאס, שחדר לישראל ב-7 באוקטובר. בהמשך, נמסר, תקפו הצבא והשב"כ באזור דרג' תופאח מפקד בארגון הטרור, ומחבלים נוספים שהיו לצידו. לפי ההודעה, המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

בערוצים הפלסטיניים פורסמו שמות חלק מההרוגים בתקיפות: אבו אכרם ג'נדיה; אבו עבדאללה אל-הג'ין; אבו חליל תמראז, שלפי דיווח פלסטיני שוחרר במסגרת עסקת חילופי השבויים האחרונה; בלאל אבו סמעאן; אבו עמר עליאן; והשוטרת פאתן א-סחאר.

מוקדם יותר היום, בתקיפה אווירית אחרת במחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז הרצועה, נהרג אדם אחד לפי גורמי רפואה.

בצה"ל אישרו את שתי התקיפות. בהודעה של הדובר נמסר: "צה"ל ושב"כ תקפו במרחב דרג' תופאח שבצפון רצועת עזה כינוס מחבלים בתחנת משטרה. בעת התקיפה, נכחו בתחנה לפחות ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס ומחבל נוסף מארגון הטרור 'ועדות ההתנגדות העממית'. המחבלים שהותקפו פעלו מתוך תחנת המשטרה האזרחית לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה, תוך ניצולה לצרכים צבאיים ובניגוד לדין הבין-לאומי. חצי שעה לפני כן, חוסל מפקד מחלקה מהזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל ב-7 באוקטובר".

בינתיים, צה"ל פרסם את זהות מפקדי הנוחבה מגדוד בית להיא שבזרוע הצבאית של חמאס, שחוסלו אתמול בתקיפה במרחב שאטי שבאזור נמל עזה. מדובר במוחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד פלוגת נוחבה שפעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל; צאמד סמיר חרב אבו ג'בל, מפקד מחלקת נוחבה שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר; מוחמד עטאר, מפקד מחלקת נוחבה שהיה מעורב בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל; ומוחמד פתחי חסין נאצר, מפקד מחלקת נוחבה שהיה מעורב בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.

"פעילותם של המפקדים היוותה איום על כוחות צה״ל, ולכן הם חוסלו מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", מסר דובר צה"ל. לפי הפלסטינים, שבעה בני אדם נהרגו בתקיפה ו-14 נפצעו. דובר צה"ל מסר אתמול כי התקיפה כוונה לעבר המחבלים בעת פגישתם.