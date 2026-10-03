בעומאן לא מדווחים על ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי וגם לא על זהותו שנחשפה הלילה (בין שישי לשבת) של המפגע, טייס המשנה המאם המאמי. למרות שהשתיקה הראשונית מצד המפרציות האחרות נשברה, בנוסף להצהרתו של הטייס הנדקר סמיט מאצ'צאר, העומאנים עדיין בוחרים לא להגיב.

מסלול הטיסה מרגע ההמראה בדובאי עד הנחיתה בסעודיה ( קרדיט: אסף ב. )





כלי תקשורת בארה"ב חשפו הלילה כי המאמי, שניסה לרסק את המטוס על כל נוסעיו הישראלים, עבד בעבר בחברת התעופה "עומאן אייר", אך פוטר בעקבות חשד שעבר הקצנה. ב"וול סטריט ג'ורנל", שדיווח לראשונה על השהיית עבודתו ב"עומאן אייר", הדגישו כי לא ברור לפי שעה אם החשדות הללו הועברו בהמשך גם ל"פליי דובאי" לפני שקיבלה את המחבל לשירותיה.

אתמול בצהריים, ולמרות הדיווחים השונים שכבר התפרסמו נכון לאותו הזמן, פרסם חליפה אל-הנאי, עו"ד עומאני ושופט לשעבר, פוסט ברשת החברתית X שבו התייחס לשיח סביב ניסיון ריסוק המטוס. בפוסט, שחולק לכמה נקודות, הוא כתב: "עובדות החקירה והלאומים המעורבים - עד כה לא פרסם שום גוף רשמי או גורם חקירה מוסמך דיווח מדויק ורשמי בנוגע לנסיבות האירוע או ללאומים של המעורבים בו. למרות פער המידע, חשבונות עוינים מיהרו לחגוג ולהפיץ נרטיבים לא מאומתים, תוך ניצול ההזדמנות להכפיש את עומאן ולנסות להשמיץ את עמה".

גלריה המחבל המאם אל המאמי לאחר שדקר ונתפס על ידי הנוסעים במטוס

הנקודה השנייה שלו נגעה ל"אחריות אישית ומשפטית". הוא מסר: "גם אם, לצורך הדיון, יאושר בעתיד כי טייס המשנה מחזיק באזרחות עומאנית או ממוצא עומאני, העיקרון המשפטי והאתי העולמי המבוסס נותר בעינו - האחריות היא פלילית ואישית. העומאנים הם בני אדם ככל העמים. בקרבם צדיקים וכאלה הטועים. הניסיון להטיל אחריות על חברה או אומה שלמה עקב מעשה של יחיד הוא טעות ופשיטת רגל מוסרית".

בסעיף השלישי טען אל-הנאי ל"התמקדות מוגזמת והחיפזון לקשור את האירוע לעומאן". לדבריו, מנסים להפוך זאת לאירוע הבולט והדבר לא "ימחה את אופייה הפלילי של הציונות ואת הזוועות שהיא מבצעת נגד חפים מפשע", לדבריו. הוא גם הוסיף בנקודות הרביעית והחמישית בפוסט שלו כי מבחינה משפטית, משאומתה זהות הנאשם עומדת לעומאן הזכות המשפטית להעמידו לדין בהתאם לחקיקה הלאומית.

עם זאת, הדבר אינו שולל את העדיפות או את הזכות של המדינה בעלת חברת התעופה, לנקוט בהליכים המשפטיים הנדרשים. הוא סיכם: "כולנו מודעים להיקף הקמפיינים המתנהלים נגד ארצנו בשל עמדותיה וחוכמתה. אנחנו ניצבים היום מאוחדים מאחורי הנהגתנו והממשלה המופקדת על ניהול העניינים המדיניים. עומאן, על עמה וחוכמתה, תישאר חסינה מול כל בעלי הכוונות הזדוניות, כשהיא נתונה תחת השגחתו והגנתו של האל".

עומאן כידוע, שיחקה תפקיד מרכזי כמתווכת במהלך חודשי שיחות המשא ומתן בין איראן לארה"ב, לצד מתווכות נוספות, ופגישות התקיימו גם על אדמתה. עם זאת, בכל הנוגע לסכסוך בין איראן לארה"ב קשה לכנות אותה גוף ניטרלי, כמי שנמצאת מצדו השני של מצר הורמוז, מול איראן - מוקד המאבק.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י בפגישה עם סולטן עומאן היית'ם בן טארק

הדבר למעשה הופך אותה לחלק מהסיפור עצמו, כשבחודשים האחרונים דווח כי בינה לבין איראן מתקיימים מגעים כדי להגיע להבנות בנוגע לניהול העתידי של מצר הורמוז ופורסמו דיווחים סותרים בנוגע לעמדותיה של עומאן בכל הנוגע לגביית כספים עבור מעבר במצר. על רקע המגעים הללו עומאן גם ספגה איום מפתיע מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהזהיר כי אם תהווה מכשול עבור ארה"ב - הוא יפציץ גם אותה.

למרות השיחות של איראן ועומאן, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר בשבועות האחרונים כי כל הסכם מול עומאן אין משמעותו פתיחה מחדש של המצר, וכי תנאיה של איראן לפתיחה מחדש של נתיב השיט האסטרטגי הוא חזרה של ארה"ב להתחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות של איסלאמאבאד.

בראש סולטנות עומאן עומד היית'ם בן טארק אל סעיד. מדובר במדינה שמהווה את אחת המתווכות החשובות במזרח התיכון ופועלת מתחת לרדאר. המדינה מנסה לתמרן בין הגורמים האזוריים השונים ולשמור על יחסים טובים כמה שניתן. ב-2018 דווח כי נתניהו ביקר בעומאן וגם ישראל כץ שכיהן דאז כשר התחבורה ביקר באותה השנה במדינה. בשנות ה-90 נרשמו גם כן ביקורים מדיניים ישראליים במדינה. התקדמות היחסים נבלמה עם השנים עקב קיפאון הסוגייה הפלסטינית.