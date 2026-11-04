"בנקודת הזמן הזו אין באיראן יכולת כימית שמאיימת על מדינת ישראל". כך אמר הבוקר (רביעי) ל-ynet גורם בכיר במערכת הביטחון. דבריו נאמרו על-רקע הדיווח ב"ניו יורק טיימס" על כך שישראל הזהירה את ארצות הברית שבידיה מידע מודיעיני שלפיו איראן שוקלת להשתמש בנשק כימי נגד אויביה.
לפי הדיווח, המידע שהועבר מישראל לארצות הברית התקבל בקרב חלק מהאמריקנים שעודכנו בו, בעוד אחרים הטילו בו "ספק עמוק". בהתייחס לדיווח בעיתון האמריקני, אמר הגורם הבכיר במערכת הביטחון הישראלית: "אנחנו עוקבים אחרי האיום, ואם יהיה צורך נדע לפעול וליידע את האזרחים".
עוד דווח ב"ניו יורק טיימס" כי צבאות ארצות הברית וישראל פיתחו תוכניות ספציפיות לחידוש התקיפות נגד איראן אחרי בחירות האמצע האמריקניות ביממה החולפת. כאמור, לפי הפרסום ניתן להעריך שאכן הייתה התפתחות בנושא הנשק הכימי, היא זוהתה על-ידי גורמי המודיעין, אך עדיין לא בשלב המאיים על ישראל.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון טלפוני ל"פייננשל טיימס": "אין לי תוכנית מיידית לתקוף את איראן. מצבנו עם טהרן מבריק - נראה שאנחנו מקבלים כל מה שאנחנו רוצים". בהמשך טראמפ אמר ל"וול סטריט ג'ורנל": "איראן הייתה חלק מההפסד. אבל עשיתי את הדבר הנכון. הייתי עושה את זה שוב”.
על-רקע התבוסה של הרפובליקנים בבחירות אמצע הכהונה, ראוי להזכיר שהקונגרס החדש יושבע רק ב-3 בינואר 2027. מצב העניינים מספק לטראמפ חלון זמנים די נרחב לפעול בקונגרס הנוכחי. בנוסף, לנשיא ארצות הברית יש בכל מקרה יד רחבה מאוד בכל הנוגע להתוויית מדיניות החוץ והביטחון, כך שברגע שהמלחמה תחל - אם וכאשר - קשה להאמין שיהיה ניתן לעצור אותה בצורה זו.