"בנקודת הזמן הזו אין באיראן יכולת כימית שמאיימת על מדינת ישראל". כך אמר הבוקר (רביעי) ל-ynet גורם בכיר במערכת הביטחון. דבריו נאמרו על-רקע הדיווח ב"ניו יורק טיימס" על כך ש

"בנקודת הזמן הזו אין באיראן יכולת כימית שמאיימת על מדינת ישראל". כך אמר הבוקר (רביעי) ל-ynet גורם בכיר במערכת הביטחון. דבריו נאמרו על-רקע הדיווח ב"ניו יורק טיימס" על כך ש

לפי הדיווח, המידע שהועבר מישראל לארצות הברית התקבל בקרב חלק מהאמריקנים שעודכנו בו, בעוד אחרים הטילו בו "ספק עמוק". בהתייחס לדיווח בעיתון האמריקני, אמר הגורם הבכיר במערכת הביטחון הישראלית: "אנחנו עוקבים אחרי האיום, ואם יהיה צורך נדע לפעול וליידע את האזרחים".

לפי הדיווח, המידע שהועבר מישראל לארצות הברית התקבל בקרב חלק מהאמריקנים שעודכנו בו, בעוד אחרים הטילו בו "ספק עמוק". בהתייחס לדיווח בעיתון האמריקני, אמר הגורם הבכיר במערכת הביטחון הישראלית: "אנחנו עוקבים אחרי האיום, ואם יהיה צורך נדע לפעול וליידע את האזרחים".

לפי הדיווח, המידע שהועבר מישראל לארצות הברית התקבל בקרב חלק מהאמריקנים שעודכנו בו, בעוד אחרים הטילו בו "ספק עמוק". בהתייחס לדיווח בעיתון האמריקני, אמר הגורם הבכיר במערכת הביטחון הישראלית: "אנחנו עוקבים אחרי האיום, ואם יהיה צורך נדע לפעול וליידע את האזרחים".

עוד דווח ב"ניו יורק טיימס" כי צבאות ארצות הברית וישראל פיתחו תוכניות ספציפיות לחידוש התקיפות נגד איראן אחרי בחירות האמצע האמריקניות ביממה החולפת. כאמור, לפי הפרסום ניתן להעריך שאכן הייתה התפתחות בנושא הנשק הכימי, היא זוהתה על-ידי גורמי המודיעין, אך עדיין לא בשלב המאיים על ישראל.

עוד דווח ב"ניו יורק טיימס" כי צבאות ארצות הברית וישראל פיתחו תוכניות ספציפיות לחידוש התקיפות נגד איראן אחרי בחירות האמצע האמריקניות ביממה החולפת. כאמור, לפי הפרסום ניתן להעריך שאכן הייתה התפתחות בנושא הנשק הכימי, היא זוהתה על-ידי גורמי המודיעין, אך עדיין לא בשלב המאיים על ישראל.

עוד דווח ב"ניו יורק טיימס" כי צבאות ארצות הברית וישראל פיתחו תוכניות ספציפיות לחידוש התקיפות נגד איראן אחרי בחירות האמצע האמריקניות ביממה החולפת. כאמור, לפי הפרסום ניתן להעריך שאכן הייתה התפתחות בנושא הנשק הכימי, היא זוהתה על-ידי גורמי המודיעין, אך עדיין לא בשלב המאיים על ישראל.