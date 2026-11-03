ישראל הזהירה את ארצות הברית שבידיה מידע מודיעיני שלפיו איראן שוקלת להשתמש בנשק כימי נגד יריבותיה. לפי "ניו יורק טיימס", המידע התקבל בקרב חלק מהאמריקנים שעודכנו בו, בעוד שאחרים הטילו בו "ספק עמוק".

בעיתון נכתב כי חלק מהגורמים האמריקנים רואים במודיעין הישראלי חלק ממסע הלחצים של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשכנע את ממשל טראמפ לחזור לפעילות קרבית משמעותית נגד איראן. לעומת זאת, גורמים אחרים סבורים כי יש להתייחס לאיומים ברצינות - בצל שורת האזהרות האחרונות על הכנותיה של איראן לתקוף אינטרסים אמריקניים.

לפי "ניו יורק טיימס", ישראל חלקה חלק מהמידע עם פקידים במדינות המפרץ. אחדים מהם הטילו ספק בכך שאיראן מפתחת תוכניות לשימוש בנשק כימי וסבורים כי ישראל מנסה לדחוף את ארה"ב ושותפותיה לחזור לשלב אינטנסיבי יותר של המלחמה.

בעיתון הסבירו כי "נתניהו נלחם על הישרדותו הפוליטית לאחר שלא הצליח להבטיח דרך ברורה להרכבת ממשלה בבחירות בשבוע שעבר", וציינו כי ישנה אפשרות שינסה להשתמש במצב חירום ביטחוני "כמנוף לאלץ את מנהיגי האופוזיציה להצטרף אליו לקואליציה".

העיתון ציין כי לאנשים שתודרכו לגבי המודיעין החדש היו דעות שונות לגבי המהירות - או היעילות - שבה תוכל איראן להשתמש בנשק כימי. בעוד שהרכבת נשק כימי על טיל בליסטי אינה קשה, הבטחת פיזור יעיל של חומר כימי מהנשק היא כן. שימוש בכטב"ם לשיגור נשק כימי הוא גם אפשרות.

בשיחות אחרונות עם סוכנויות ריגול בארה"ב וגורמים אחרים בשבועיים האחרונים, נכתב ב"ניו יורק טיימס", הציגו בכירים ישראלים את איום הנשק הכימי כדחוף יותר מאשר שאיפותיה של איראן לפתח נשק גרעיני. לעומת זאת, ציינו שם, פיקוד העורף לא פתח בהיערכות חריגה לאיומי נשק כימי, וגם לא דיבר עם קציניו או עם הציבור על כך. צה"ל סירב להגיב לדיווח באופן רשמי.