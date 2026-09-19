במסגרת החקירה עלה החשד כי בין העצור לקורבן הייתה היכרות מוקדמת. משפחתה של א-רג'בי טענה כי החשוד רצח אותה לאחר שדרשה ממנו להחזיר חוב בסך 60 אלף שקל. לטענת המשפחה, "החשוד היה שקוע בחובות הקשורים להימורים, רצח אותה במטרה להיפטר מהחוב - ולאחר מכן הסתיר גופתה במערה סמוך לביתו באזור א-טור". קרוב המשפחה תייסיר א-רג'בי הוסיף: "החשוד גנב גם את תכשיטי הזהב של פאטמה, את כספה ואת כרטיס הבנק שלה - שבאמצעותו משך כספים נוספים".