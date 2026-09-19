המשטרה איתרה את הכלי ששימש לפי החשד לרצח של פאטמה א-רג'בי בת ה-61 ממזרח ירושלים. במקביל, תושב מזרח הבירה בשנות ה-60 לחייו שנעצר בחשד לרצח ביצע שיחזור של מעשיו בזירה שבה נמצאה הגופה, שהועברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך הליך זיהוי ובירור נסיבות מותה - שעדיין נמשך.
במסגרת החקירה עלה החשד כי בין העצור לקורבן הייתה היכרות מוקדמת. משפחתה של א-רג'בי טענה כי החשוד רצח אותה לאחר שדרשה ממנו להחזיר חוב בסך 60 אלף שקל. לטענת המשפחה, "החשוד היה שקוע בחובות הקשורים להימורים, רצח אותה במטרה להיפטר מהחוב - ולאחר מכן הסתיר גופתה במערה סמוך לביתו באזור א-טור". קרוב המשפחה תייסיר א-רג'בי הוסיף: "החשוד גנב גם את תכשיטי הזהב של פאטמה, את כספה ואת כרטיס הבנק שלה - שבאמצעותו משך כספים נוספים".
בינתיים, בית משפט השלום בירושלים האריך אתמול את מעצרו של החשוד בתשעה ימים.
מאות מתנדבים, ובהם תושבים רבים ממזרח ירושלים, לקחו חלק בשבוע שעבר בחיפושים אחר א-רג'בי בת ה-61, שהוגדרה תחילה כנעדרת. כוחות גדולים של המשטרה השתתפו בחיפושים הנרחבים והחריגים אחריה בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון, והאינדיקציה שעלתה אז הייתה שהרקע פלילי.
בנה של הנעדרת מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה, וטען כי החיפושים המשמעותיים אחר אמו החלו באיחור. "ביום הראשון לא התייחסו לזה. רק אחר כך התחילו באמת לחפש והרגשנו שהמשטרה עושה משהו בשביל להגיד 'הנה, גם אנחנו מחפשים'", אמר.
לדבריו, "אם זו הייתה אישה יהודייה, כבר בשעות הראשונות להיעלמות היו פועלים ומוצאים אותה. הלכנו לתחנת המשטרה ומסרנו את כל מה שהיה צריך, אבל לא הרגשנו את הרגישות ואת הדחיפות שהיינו מצפים להן".
מפקד תחנת שלם, סגן-ניצב שלום כהן, דחה מנגד את טענות בני המשפחה. "החקירה מתנהלת מהרגע שבו התקבל הדיווח, ובמספר מישורים במקביל", אמר. "זו אחת מחקירות הנעדרים שבהן הושקעו הכי הרבה מאמצים ואמצעים טכנולוגיים. עבדנו מהרגע הראשון ואין שום קשר למוצאה של הנעדרת".