תקרית חריגה נרשמה היום (רביעי) במהלך ביקורו הרשמי של שר החוץ של קולומביה, עומר בולה אסקובר, במוזיאון "יד ושם" בירושלים, אז התעמת מאבטח של יחידה 730 (האמונה על אבטחת אישים) בשב"כ עם תייר, דחף אותו - וריתק אותו לרצפה.