תקרית חריגה נרשמה היום (רביעי) במהלך ביקורו הרשמי של שר החוץ של קולומביה, עומר בולה אסקובר, במוזיאון "יד ושם" בירושלים, אז התעמת מאבטח של יחידה 730 (האמונה על אבטחת אישים) בשב"כ עם תייר, דחף אותו - וריתק אותו לרצפה.
על פי פרטי האירוע, במהלך מעבר המשלחת הדיפלומטית פעלו המאבטחים לפתיחת ציר מאובטח עבור שר החוץ הקולומביאני וביקשו ממבקרים ותיירים ששהו במקום לפנות את הדרך. אחד התיירים התבקש לזוז הצידה, אלא שאז החל העימות עם אחד ממאבטחי השב״כ. בין השניים התפתחו דחיפות, ובשלב מסוים תקף המאבטח את התייר - ואף ריתק אותו לרצפה.
בעקבות התקרית הוזעקו למקום שוטרים, שעיכבו את התייר והעבירו אותו לחקירה בתחנת המשטרה. במהלך חקירתו טען התייר כי לא הבין את פשר ההתרחשות, שקרתה כאמור בזמן ששר החוץ הקולומביאני ביקר ב"יד ושם", שם השתתף בטקס הנחת זר לזכר קורבנות השואה.
השר שוהה בימים אלה בישראל כחלק מביקורו המדיני, שבמסגרתו נחנכה שגרירות קולומביה בירושלים בעקבות חידוש היחסים בין המדינות לאחר שלוש שנים שבמהלכן לבוגוטה לא היה שגריר בישראל.
מדוברות שב"כ לא נמסרה תגובה.
ב"יד ושם" בחרו שלא להגיב.