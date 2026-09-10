הקצין עתר נגד ההחלטה וטען כי הרמטכ"ל בחר להדיחו משירות, תוך מתן "כסות משפטית להוצאה לפועל של הדחה שלא כדין ובהיעדר סמכות". בהמשך גלל העותר את השתלשלות ההתקשרות עם לשכת סגן הרמטכ"ל סביב פרסום ההחלטה, וטען כי הופתע מפרסומה שעות בודדות לפני פגישתם.

הקצין עתר נגד ההחלטה וטען כי הרמטכ"ל בחר להדיחו משירות, תוך מתן "כסות משפטית להוצאה לפועל של הדחה שלא כדין ובהיעדר סמכות". בהמשך גלל העותר את השתלשלות ההתקשרות עם לשכת סגן הרמטכ"ל סביב פרסום ההחלטה, וטען כי הופתע מפרסומה שעות בודדות לפני פגישתם.

הקצין עתר נגד ההחלטה וטען כי הרמטכ"ל בחר להדיחו משירות, תוך מתן "כסות משפטית להוצאה לפועל של הדחה שלא כדין ובהיעדר סמכות". בהמשך גלל העותר את השתלשלות ההתקשרות עם לשכת סגן הרמטכ"ל סביב פרסום ההחלטה, וטען כי הופתע מפרסומה שעות בודדות לפני פגישתם.

בהחלטה שהתקבלה ביום שני האחרון, ציין השופט קובי ורדי כי "לאור עמדה זו של המדינה ועקב השיקולים שהפרסום כבר נעשה בצורה המונית באופן חריג ושכל אחד יכול בלחיצת כפתור לראות במי מדובר, ובעיקר עקב השיקול הציבורי, האינטרס הציבורי והחשיבות הציבורית בחשיפת שמו של העותר כמי ששירת בתפקיד קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שמבוקש להדיחו מהצבא עקב כשל מקצועי שלו, וכל זאת לגבי אירוע ואסון לאומי כה קשה שאינו דומה לשום דבר אחר, מן הראוי לטעמי להתיר את פרסום שמו של העותר".

בהחלטה שהתקבלה ביום שני האחרון, ציין השופט קובי ורדי כי "לאור עמדה זו של המדינה ועקב השיקולים שהפרסום כבר נעשה בצורה המונית באופן חריג ושכל אחד יכול בלחיצת כפתור לראות במי מדובר, ובעיקר עקב השיקול הציבורי, האינטרס הציבורי והחשיבות הציבורית בחשיפת שמו של העותר כמי ששירת בתפקיד קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שמבוקש להדיחו מהצבא עקב כשל מקצועי שלו, וכל זאת לגבי אירוע ואסון לאומי כה קשה שאינו דומה לשום דבר אחר, מן הראוי לטעמי להתיר את פרסום שמו של העותר".

בהחלטה שהתקבלה ביום שני האחרון, ציין השופט קובי ורדי כי "לאור עמדה זו של המדינה ועקב השיקולים שהפרסום כבר נעשה בצורה המונית באופן חריג ושכל אחד יכול בלחיצת כפתור לראות במי מדובר, ובעיקר עקב השיקול הציבורי, האינטרס הציבורי והחשיבות הציבורית בחשיפת שמו של העותר כמי ששירת בתפקיד קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, שמבוקש להדיחו מהצבא עקב כשל מקצועי שלו, וכל זאת לגבי אירוע ואסון לאומי כה קשה שאינו דומה לשום דבר אחר, מן הראוי לטעמי להתיר את פרסום שמו של העותר".