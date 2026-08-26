החשוד בחיסול ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב מוכר היטב למערכת אכיפת החוק. מאחוריו כמעט ארבעה עשורים של הסתבכויות בפלילים, שהחלו עוד כשהיה נער ונמשכו לאורך חייו הבוגרים. במהלך השנים צבר 38 הרשעות וריצה שוב ושוב תקופות מאסר. בין היתר, רק בחודש אפריל האחרון נעצר בחשד לזריקת רימון רסס לבית מגורים בבית שאן.

המשטרה תביא אותו לדיון בהארכת מעצרו היום ותבקש 15 ימי מעצר. לאורך חקירתו מאז שנעצר אתמול - הוא שתק וסירב להוציא הגה מפיו.

מעצר החשוד ברצח ראש המאפיה הקווקזית ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





גלריה תיעוד הרצח ליד קיסריה

הרישום הפלילי הארוך שלו כולל עבירות רכוש ופריצות, סמים, איומים ואלימות, נשק וסכינים, שיבוש הליכי משפט והפרת הוראות חוקיות. לאורך השנים הוטלו עליו מאסרים בפועל ומאסרים על תנאי, שחלקם אף הופעלו לאחר שהסתבך מחדש.

אלא שבתוך הרקורד הפלילי הארוך שלו בולט במיוחד דפוס שחוזר פעם אחר פעם: גניבות חקלאיות, סוסים ובקר. החשוד ברצח הורשע בעבר במספר תיקים הנוגעים לגניבת בקר, צאן ובעלי חיים אחרים, לעיתים תוך חדירה לשטחים חקלאיים ופעילות משותפת עם אחרים. גם בגין עבירות אלו הוא ריצה תקופות מאסר.

גם בתיק פלילי נוסף שהתנהל נגדו באחרונה חוזר אותו דפוס. הוא הואשם כי יחד עם אדם נוסף חדר לאורווה בקיבוץ מורן, חתך את הגדר וגנב מהמקום סוסה בשווי כ-15 אלף שקלים. לפי האישום, השניים הובילו את הסוסה דרך פתח שיצרו בגדר ונמלטו עמה לעבר שטח חקלאי.

המשטרה הודיעה אתמול על מעצרו במחסן בבניין דירות בחדרה. מדובר באדם מבוגר שלא התנגד למעצר, והוא נתפס כשבחזקתו סכין יפנית. היה חשד גבוה כי הוא חמוש באקדח, ולכן הוחלט שאת המעצר יבצע כוח מקצועי ומיומן, כדי לא לסכן שוטרים שעלולים להיות חשופים לירי. המשימה הוטלה על כוח ימ"מ, שהגיע לדירה, הפתיע את החשוד ועצר אותו.

יאניס יושבייב, וזירת הרצח ( צילום: גיל נחושתן )

עו"ד ירון שומרון, המייצג את החשוד ברצח, מסר: "הלקוח שלי מכחיש כל קשר לרצח, מעולם לא פגש את המנוח ולא מכיר אותו, אין שום סכסוך ביניהם והוא בטוח שישוחרר בימים הקרובים. הוא בהלם מהמעצר, הסתערו עליו כוחות ימ"מ כאילו שהוא מחבל מסוכן שעומד לבצע פיגוע".

ראש המאפיה הקווקזית יושבייב, תושב אור עקיבא כבן 40, הוגדר על ידי המשטרה כראש ארגון פשע ונחשב במשך שנים ליעד מרכזי של ימ"ר חוף. בשנים האחרונות נעצר יושבייב פעמים רבות, ושמו נקשר לשורה של חקירות פליליות חמורות - שלא הבשילו לכתבי אישום משמעותיים נגדו. הוא נורה למוות ביום ראשון בתחנת דלק ליד קיסריה, כשהרצח שלו תועד במצלמות האבטחה במקום.