ניצחון לפוטין בבולגריה: איליאנה יוטובה, בעלת בריתו של ראש הממשלה רומן ראדב, ניצחה אתמול (א') בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות - והפכה לאישה הראשונה שנבחרת לתפקיד. על פי התוצאות הרשמיות שפורסמו היום, יוטובה זכתה ב-57.6% מהקולות, לעומת 39.5% שקיבל יריבה, ראש ממשלת המעבר לשעבר אנדריי גיורוב שנתמך בידי מפלגות האופוזיציה הפרו-מערביות. ניצחונה של יוטובה, התומכת בחידוש הדיאלוג עם רוסיה ומתנגדת להמשך הסיוע הצבאי לאוקראינה, נתפס כהישג נוסף למחנה הפוליטי של ראדב, שמחזיק גם ברוב בפרלמנט.
יוטובה, בת 62, מכהנת כנשיאה בפועל מאז ינואר האחרון, אז התפטר ראדב מתפקיד הנשיא כדי להתמודד בבחירות לפרלמנט. באפריל הוביל ראדב את המפלגה החדשה שהקים, "בולגריה הפרוגרסיבית" (PB), לניצחון בבחירות עם 131 מתוך 240 המושבים בפרלמנט. כעת, עם ניצחונה של מועמדת המזוהה עימו, מתחזקת אחיזתו של המחנה השולט גם במוסד הנשיאות. אף שמדובר בתפקיד בעל סמכויות מוגבלות יחסית, הנשיא בבולגריה משמש כמפקד העליון של הכוחות המזוינים, מחזיק בסמכות להטיל וטו על חקיקה וממלא תפקידים נוספים במדיניות החוץ.
לאחר ניצחונה הצהירה יוטובה כי תפעל לאיחוי הקרעים בחברה הבולגרית. "הצבעתי בעד הסכמה לאומית באמצעות דיאלוג, בעד מוסדות שפועלים למען האזרחים ובעד מדינה חזקה בעלת מדיניות חוץ עצמאית בתוך אירופה חזקה", אמרה. יריבה גיורוב, בן 50, הודה בהפסדו והבהיר כי הוא מקבל את הכרעת הבוחרים. גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בירכה את יוטובה, והביעה תקווה להמשך שיתוף הפעולה בתחומי הביטחון, האנרגיה והתחרותיות.
הבחירות לנשיאות התקיימו על רקע המחלוקת העמוקה בחברה הבולגרית בנוגע ליחסים עם רוסיה והמלחמה באוקראינה. בולגריה, שהצטרפה לנאט"ו ב-2004 ולאיחוד האירופי ב-2007, מקיימת קשרים היסטוריים ותרבותיים עמוקים עם מוסקבה. מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה הפכה שאלת היחס לקרמלין לאחד מקווי השבר המרכזיים בפוליטיקה המקומית.
יוטובה, בדומה לראש הממשלה ראדב, קוראת לפתרון דיפלומטי למלחמה ומתנגדת להעברת סיוע צבאי נוסף לאוקראינה. במהלך הקמפיין הציגה את עצמה כ"נשיאת השלום", וקראה להקמת קואליציה בינלאומית שתפעל להביא לסיום הלחימה באמצעות משא ומתן. היא תומכת בהמשך חברותה של בולגריה באיחוד האירופי ובנאט"ו, אך מבקשת לשפר את היחסים עם רוסיה ולהביא להסרת הסנקציות שהוטלו עליה.
עמדותיה של יוטובה משתלבות במדיניות שכבר החל ליישם ראש הממשלה ראדב. ממשלתו הפסיקה להעביר ציוד צבאי ממלאי הצבא הבולגרי לאוקראינה, ואף פרשה מ"קואליציית הנחושים" שמובילות צרפת ובריטניה לתמיכה בקייב. ניצחונה של יוטובה עשוי לחזק את הקו הזה, ולהעמיק את המחלוקת בין בולגריה לבין המדינות האירופיות הדוגלות בהמשך התמיכה הצבאית באוקראינה.
מנגד, גיורוב, שכיהן בעבר כראש ממשלת מעבר וכסגן נגיד הבנק המרכזי הבולגרי, הציג קו פרו-אירופי מובהק. בתקופת כהונתו כראש ממשלה חתם על הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני עם קייב, ובמערכת הבחירות הנוכחית קרא לחיזוק התמיכה באוקראינה. הוא גם ביקש להציג את עצמו כמשקל נגד למחנה השלטון של ראדב. בימים שקדמו לסיבוב השני ניסה המחנה הפרו-מערבי להתאחד מאחורי גיורוב, כשבין היתר הוא זכה לתמיכתו האישית של ראש הממשלה לשעבר בויקו בוריסוב, מנהיג מפלגת GERB, ששלטה בפוליטיקה הבולגרית במשך שנים. אלא שיוטובה ניצלה את התמיכה הזו כדי להציג את יריבה כנציגו של הממסד הישן, שנגדו התעוררה המחאה הציבורית שהביאה לעלייתו של ראדב לשלטון.
העימות בין שני המחנות התחדד בעקבות סדרת מתקפות כטב"מים נגד ספינות מסחריות בים השחור, מול חופי בולגריה. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, לפחות 24 אנשי צוות נהרגו במתקפות בחודש האחרון, שעוררו חשש מהתרחבות השפעות המלחמה באוקראינה לעבר מדינות נוספות החברות בנאט"ו. שני המועמדים גינו את התקיפות, אך נמנעו מהטלת אחריות ישירה על מוסקבה. ראדב אמר כי תוצאות המתקפות "משרתות את הפדרציה הרוסית".
רק כרבע מהבוחרים הגיעו לקלפיות
לצד הניצחון הברור של יוטובה, הבחירות התאפיינו בשיעורי השתתפות נמוכים במיוחד. בסיבוב הראשון, שנערך ב-25 באוקטובר, הגיעו לקלפיות כ-23% בלבד מבעלי זכות הבחירה - שפל היסטורי בבחירות לנשיאות במדינה. יוטובה קיבלה אז כ-34.7% מהקולות, לעומת כ-32% לגיורוב, ואף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הדרוש לניצחון. בסיבוב השני עלה שיעור ההצבעה לכ-27%, אך עדיין נותר נמוך מאוד.
עדות נוספת לאכזבה מהמערכת הפוליטית התקבלה גם בקלפיות עצמן: כ-56 אלף בוחרים, המהווים כמעט 3% מהמצביעים, בחרו באפשרות "אני לא תומך באף אחד מהמועמדים". בסך הכול הצביעו עבור יוטובה כ-1.09 מיליון אזרחים, לעומת כ-750 אלף שהצביעו ליריבה.
שיעור ההשתתפות הנמוך משקף את העייפות הפוליטית בבולגריה, שעברה שמונה מערכות בחירות לפרלמנט בתוך חמש שנים. גם יוקר המחיה, מחירי האנרגיה והאכזבה מהבטחות הממשלה תרמו לחוסר האמון במערכת הפוליטית. הניצחון מעניק לראדב ולבעלי בריתו הישג נוסף, אך מעורר גם שאלות באשר למאזן הכוחות במדינה. פרשנים מזהירים כי כאשר הממשלה והנשיאות נשלטות בידי אותו מחנה פוליטי, עלולה להיחלש יכולתם של מוסדות המדינה לפקח זה על זה ולבלום החלטות של השלטון.
יוטובה, שהחלה את דרכה כעיתונאית טלוויזיה בשנות ה-90, כיהנה בעבר כחברת הפרלמנט הבולגרי והפרלמנט האירופי, ונבחרה פעמיים לסגניתו של ראדב, ב-2016 וב-2021. היא צפויה להיכנס לכהונתה החדשה ב-22 בינואר, למשך חמש שנים. לצידה יכהן כסגן הנשיא קיריל ולצ'ב, עיתונאי ומשפטן שעמד בראש סוכנות הידיעות הבולגרית.