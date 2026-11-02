, ניצחה אתמול (א') בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות - והפכה לאישה הראשונה שנבחרת לתפקיד. על פי התוצאות הרשמיות שפורסמו היום, יוטובה זכתה ב-57.6% מהקולות, לעומת 39.5% שקיבל יריבה, ראש ממשלת המעבר לשעבר אנדריי גיורוב שנתמך בידי מפלגות האופוזיציה הפרו-מערביות. ניצחונה של יוטובה, התומכת בחידוש הדיאלוג עם רוסיה ומתנגדת להמשך הסיוע הצבאי לאוקראינה, נתפס כהישג נוסף למחנה הפוליטי של ראדב, שמחזיק גם ברוב בפרלמנט.

, ניצחה אתמול (א') בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות - והפכה לאישה הראשונה שנבחרת לתפקיד. על פי התוצאות הרשמיות שפורסמו היום, יוטובה זכתה ב-57.6% מהקולות, לעומת 39.5% שקיבל יריבה, ראש ממשלת המעבר לשעבר אנדריי גיורוב שנתמך בידי מפלגות האופוזיציה הפרו-מערביות. ניצחונה של יוטובה, התומכת בחידוש הדיאלוג עם רוסיה ומתנגדת להמשך הסיוע הצבאי לאוקראינה, נתפס כהישג נוסף למחנה הפוליטי של ראדב, שמחזיק גם ברוב בפרלמנט.

יוטובה, בת 62, מכהנת כנשיאה בפועל מאז ינואר האחרון, אז התפטר ראדב מתפקיד הנשיא כדי להתמודד בבחירות לפרלמנט. באפריל הוביל ראדב את המפלגה החדשה שהקים, "בולגריה הפרוגרסיבית" (PB), לניצחון בבחירות עם 131 מתוך 240 המושבים בפרלמנט. כעת, עם ניצחונה של מועמדת המזוהה עימו, מתחזקת אחיזתו של המחנה השולט גם במוסד הנשיאות. אף שמדובר בתפקיד בעל סמכויות מוגבלות יחסית, הנשיא בבולגריה משמש כמפקד העליון של הכוחות המזוינים, מחזיק בסמכות להטיל וטו על חקיקה וממלא תפקידים נוספים במדיניות החוץ.

יוטובה, בת 62, מכהנת כנשיאה בפועל מאז ינואר האחרון, אז התפטר ראדב מתפקיד הנשיא כדי להתמודד בבחירות לפרלמנט. באפריל הוביל ראדב את המפלגה החדשה שהקים, "בולגריה הפרוגרסיבית" (PB), לניצחון בבחירות עם 131 מתוך 240 המושבים בפרלמנט. כעת, עם ניצחונה של מועמדת המזוהה עימו, מתחזקת אחיזתו של המחנה השולט גם במוסד הנשיאות. אף שמדובר בתפקיד בעל סמכויות מוגבלות יחסית, הנשיא בבולגריה משמש כמפקד העליון של הכוחות המזוינים, מחזיק בסמכות להטיל וטו על חקיקה וממלא תפקידים נוספים במדיניות החוץ.

יוטובה, בת 62, מכהנת כנשיאה בפועל מאז ינואר האחרון, אז התפטר ראדב מתפקיד הנשיא כדי להתמודד בבחירות לפרלמנט. באפריל הוביל ראדב את המפלגה החדשה שהקים, "בולגריה הפרוגרסיבית" (PB), לניצחון בבחירות עם 131 מתוך 240 המושבים בפרלמנט. כעת, עם ניצחונה של מועמדת המזוהה עימו, מתחזקת אחיזתו של המחנה השולט גם במוסד הנשיאות. אף שמדובר בתפקיד בעל סמכויות מוגבלות יחסית, הנשיא בבולגריה משמש כמפקד העליון של הכוחות המזוינים, מחזיק בסמכות להטיל וטו על חקיקה וממלא תפקידים נוספים במדיניות החוץ.

לאחר ניצחונה הצהירה יוטובה כי תפעל לאיחוי הקרעים בחברה הבולגרית. "הצבעתי בעד הסכמה לאומית באמצעות דיאלוג, בעד מוסדות שפועלים למען האזרחים ובעד מדינה חזקה בעלת מדיניות חוץ עצמאית בתוך אירופה חזקה", אמרה. יריבה גיורוב, בן 50, הודה בהפסדו והבהיר כי הוא מקבל את הכרעת הבוחרים. גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בירכה את יוטובה, והביעה תקווה להמשך שיתוף הפעולה בתחומי הביטחון, האנרגיה והתחרותיות.

לאחר ניצחונה הצהירה יוטובה כי תפעל לאיחוי הקרעים בחברה הבולגרית. "הצבעתי בעד הסכמה לאומית באמצעות דיאלוג, בעד מוסדות שפועלים למען האזרחים ובעד מדינה חזקה בעלת מדיניות חוץ עצמאית בתוך אירופה חזקה", אמרה. יריבה גיורוב, בן 50, הודה בהפסדו והבהיר כי הוא מקבל את הכרעת הבוחרים. גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בירכה את יוטובה, והביעה תקווה להמשך שיתוף הפעולה בתחומי הביטחון, האנרגיה והתחרותיות.

לאחר ניצחונה הצהירה יוטובה כי תפעל לאיחוי הקרעים בחברה הבולגרית. "הצבעתי בעד הסכמה לאומית באמצעות דיאלוג, בעד מוסדות שפועלים למען האזרחים ובעד מדינה חזקה בעלת מדיניות חוץ עצמאית בתוך אירופה חזקה", אמרה. יריבה גיורוב, בן 50, הודה בהפסדו והבהיר כי הוא מקבל את הכרעת הבוחרים. גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין בירכה את יוטובה, והביעה תקווה להמשך שיתוף הפעולה בתחומי הביטחון, האנרגיה והתחרותיות.

יוטובה, בדומה לראש הממשלה ראדב, קוראת לפתרון דיפלומטי למלחמה ומתנגדת להעברת סיוע צבאי נוסף לאוקראינה. במהלך הקמפיין הציגה את עצמה כ"נשיאת השלום", וקראה להקמת קואליציה בינלאומית שתפעל להביא לסיום הלחימה באמצעות משא ומתן. היא תומכת בהמשך חברותה של בולגריה באיחוד האירופי ובנאט"ו, אך מבקשת לשפר את היחסים עם רוסיה ולהביא להסרת הסנקציות שהוטלו עליה.

יוטובה, בדומה לראש הממשלה ראדב, קוראת לפתרון דיפלומטי למלחמה ומתנגדת להעברת סיוע צבאי נוסף לאוקראינה. במהלך הקמפיין הציגה את עצמה כ"נשיאת השלום", וקראה להקמת קואליציה בינלאומית שתפעל להביא לסיום הלחימה באמצעות משא ומתן. היא תומכת בהמשך חברותה של בולגריה באיחוד האירופי ובנאט"ו, אך מבקשת לשפר את היחסים עם רוסיה ולהביא להסרת הסנקציות שהוטלו עליה.

יוטובה, בדומה לראש הממשלה ראדב, קוראת לפתרון דיפלומטי למלחמה ומתנגדת להעברת סיוע צבאי נוסף לאוקראינה. במהלך הקמפיין הציגה את עצמה כ"נשיאת השלום", וקראה להקמת קואליציה בינלאומית שתפעל להביא לסיום הלחימה באמצעות משא ומתן. היא תומכת בהמשך חברותה של בולגריה באיחוד האירופי ובנאט"ו, אך מבקשת לשפר את היחסים עם רוסיה ולהביא להסרת הסנקציות שהוטלו עליה.

עמדותיה של יוטובה משתלבות במדיניות שכבר החל ליישם ראש הממשלה ראדב. ממשלתו הפסיקה להעביר ציוד צבאי ממלאי הצבא הבולגרי לאוקראינה, ואף פרשה מ"קואליציית הנחושים" שמובילות צרפת ובריטניה לתמיכה בקייב. ניצחונה של יוטובה עשוי לחזק את הקו הזה, ולהעמיק את המחלוקת בין בולגריה לבין המדינות האירופיות הדוגלות בהמשך התמיכה הצבאית באוקראינה.

עמדותיה של יוטובה משתלבות במדיניות שכבר החל ליישם ראש הממשלה ראדב. ממשלתו הפסיקה להעביר ציוד צבאי ממלאי הצבא הבולגרי לאוקראינה, ואף פרשה מ"קואליציית הנחושים" שמובילות צרפת ובריטניה לתמיכה בקייב. ניצחונה של יוטובה עשוי לחזק את הקו הזה, ולהעמיק את המחלוקת בין בולגריה לבין המדינות האירופיות הדוגלות בהמשך התמיכה הצבאית באוקראינה.

עמדותיה של יוטובה משתלבות במדיניות שכבר החל ליישם ראש הממשלה ראדב. ממשלתו הפסיקה להעביר ציוד צבאי ממלאי הצבא הבולגרי לאוקראינה, ואף פרשה מ"קואליציית הנחושים" שמובילות צרפת ובריטניה לתמיכה בקייב. ניצחונה של יוטובה עשוי לחזק את הקו הזה, ולהעמיק את המחלוקת בין בולגריה לבין המדינות האירופיות הדוגלות בהמשך התמיכה הצבאית באוקראינה.