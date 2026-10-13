שתי אוניות סוחר הותקפו הלילה (בין שני לשלישי) בים השחור, סמוך לחופי בולגריה, ובממשלה שם רמזו כי רוסיה היא זו שעומדת מאחורי המתקפה עליהן, אם כי לפי שעה היא לא האשימה אותה ישירות ומוסקבה עצמה טרם התייחסה לטענות. אחת הספינות, שהותקפו על ידי כטב"מים, טבעה ו-11 מאנשי הצוות שלה נעדרים. המתקפות מגיעות שבוע בדיוק אחרי

מתקפת כטב"מים נוספת שבה הוטבעה ספינה