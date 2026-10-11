משרד הפנים של פולין פרסם בצהריים (יום א') הודעה חריגה שלפיה המשטרה קיבלה מידע על אפשרות שמתוכננת מתקפה על ראש הממשלה דונלד טוסק ושר ההגנה ולדיסלב קוסיניאק-קמיש. ההודעה נמסרה בשעה שהרשויות בפולין נמצאות בכוננות גבוהה, בעקבות שורה של מתקפות דקירה בבתי ספר ומוסדות חינוך, שבהן נרצח שרת של בית ספר ורבים אחרים נפצעו. עם זאת לא נמסר מה המקור האפשרי למתקפה הפוטנציאלית, וייתכן שהרשויות מכוונות דווקא לרוסיה או לגורמים מטעמה, על רקע החשש הגובר באירופה ממתקפות רוסיות היברידיות נגד בעלות בריתה של אוקראינה, בהן הממשלה בפולין. משרד הפנים הודיע כי על רקע החשש תתקיים היום ישיבה במרכז ללוחמה בטרור של הסוכנות לביטחון פנים (ABW).
ההודעה הפולנית החריגה על האיום שנשקף לראש הממשלה ולשר ההגנה באה אחרי כמה ימים שבהם תפסו סוגיות של ביטחון ואלימות את הכותרות הראשיות בפולין, בעקבות שורה של מתקפות דקירה בבתי ספר. בתוך ארבעה ימים בלבד פקדו את מחוז מזוביה שבמרכז המדינה לא פחות משלוש מתקפות כאלה, והן הותירו הרוג ופצועים רבים, בהם ילדים.
גל האלימות החל ביום רביעי, כשתלמיד בן 19 בבית ספר מקצועי במחוז מזוביה תקף תלמידים, מורים ועוברי אורח באמצעות חפץ חד, ופצע תשעה בני אדם. הוא נעצר בסמוך למקום. במתקפת דקירות שאירעה למחרת בבית ספר באותו מחוז הרג נער בן 15 את השרת של בית הספר שבו למד ופצע שני בני אדם נוספים. בשבת פצעה צעירה בת 21 שלושה בני אדם במוסד להשכלה על-תיכונית בוורשה.
בעקבות המתקפות נפוצו בפולין שמועות, בין השאר בקבוצות של הורים ברשת ובכלי התקשורת המרכזיים, שלפיהן המתקפות היו מתואמות ובוצעו במסגרת אתגר רשת כלשהו שאליו נחשפו התוקפים. באותן שמועות נטען כי ביום שישי, זה שחל שלשום, צפויות מתקפות נוספות, כשהמטרה היא להפוך אותו ל"יום שישי עקוב מדם" בפולין. הדבר הוביל להשבתה מונעת של הלימודים ב-59 בתי ספר ברחבי המדינה ביום שישי, רובם במחוז מזוביה, ובמבצע אכיפה נרחב שבו נשלחו אלפי שוטרים לבתי הספר עצרה המשטרה בימים האחרונים ברחבי פולין 117 בני אדם בגין נשיאת סכינים וכלי נשק מסוכנים אחרים או בגין איומים לתקוף בתי ספר ותלמידים. בין העצורים היו נער בן 14 מוורשה שברשותו נתפסו סכין בעלת להב מוסתר ו-11 נפצים, ונער בן 16 שהגיע לבית הספר כשבתיק הגב שלו סכין פרפר.
הבוקר, בישיבת חירום שכינסה ממשלתו על רקע ההתקפות בבתי הספר, אמר ראש הממשלה טוסק כי ההתקפות היו מעשים ספונטניים, שאינם חלק ממזימה נרחבת של קבוצה מאורגנת כלשהי, וכי הן נבעו מ"האדרת אלימות" ברשת. לדבריו חלק מהעצורים בימים האחרונים היו אנשים שפעלו בסביבה של אנשי ימין קיצוני, והרשויות זיהו התגברות של החיפושים ברשת אחר תכנים נאציים ואחר מידע על "רוצחי המונים שהפכו למושא להערצה ברשת". אחד החשודים במתקפות שבוצעו בשבוע שעבר השתמש באותם דימויים שבהם השתמש בשעתו ברנטון טרנט, המחבל הגזען שירה למוות ב-51 מוסלמים בשני מסגדים בקרייסטצ'רץ' שבניו זילנד ב-2019.
בישיבה הבוקר אמר טוסק כי פולין מתמודדת עם "תופעה תרבותית" שבה ילדים המשחקים במשחקי וידאו, אפילו בנאליים למדי, או כאלה המתעניינים בסיפורי פשע, נחשפים ליותר ויותר אלימות. הוא ציין כי בדיקות המשטרה בבתי הספר ברחבי פולין יימשכו גם השבוע, למקרה שילדים שנחשפו לדיווחים על המתקפות האחרונות "יקבלו רעיונות טיפשיים ומסוכנים" וינסו לחקות אותן.
על רקע השמועות על מתקפות הצפויות ביום שישי האחרון הזהיר שר ההגנה קוסיניאק-קמיש את הציבור מהסכנות שבדיסאינפורמציה, ורמז כי רוסיה עשויה לנצל אירועים כאלה כדי לזרוע פאניקה בפולין.
יצוין כי הודעתו של משרד הפנים הפולני על החשש מניסיון להתנקש בראש הממשלה ובשר ההגנה באה שעות אחרי שהעיתון "פייננשל טיימס" חשף כי סוכנויות מודיעין מערביות הזהירו את בכירי התעשייה הביטחונית באירופה כי רוסיה מגבירה את מאמציה להתנקש בחייהם. לפי הדיווח, בעקבות זאת הגבירו חברות את האבטחה סביב בכיריהן. ב"פייננשל טיימס" דווח כי לסוכנויות המודיעין הגיע מידע שלפיו על רקע המבוי הסתום בשדה הקרב והקשיים שאיתם מתמודדת כלכלת רוסיה הורה הקרמלין להרחיב את פעולות החבלה באירופה, וכי במזימות החדשות ניתן מקום יותר ויותר בולט להתנקשויות במטרות אזרחיות אירופיות שנחשבו בעבר לטאבו אפילו בעיני סוכנויות הביון של רוסיה. גורמים רשמיים בחמש סוכנויות מודיעין אירופיות שונות אמרו לעיתון כי מנכ"לים ועובדים בכירים אחרים בחברות ביטחוניות סומנו כיעדים על-ידי סוכני הקרמלין.