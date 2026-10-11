משרד הפנים של

פולין

פרסם בצהריים (יום א') הודעה חריגה שלפיה המשטרה קיבלה מידע על אפשרות שמתוכננת מתקפה על ראש הממשלה

דונלד טוסק

ושר ההגנה ולדיסלב קוסיניאק-קמיש. ההודעה נמסרה בשעה שהרשויות בפולין נמצאות בכוננות גבוהה, בעקבות שורה של מתקפות דקירה בבתי ספר ומוסדות חינוך, שבהן נרצח שרת של בית ספר ורבים אחרים נפצעו. עם זאת לא נמסר מה המקור האפשרי למתקפה הפוטנציאלית, וייתכן שהרשויות מכוונות דווקא לרוסיה או לגורמים מטעמה, על רקע החשש הגובר באירופה

ממתקפות רוסיות היברידיות