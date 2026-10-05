על רקע מתקפות הכטב"מים באוקראינה הבטיח זלנסקי להכפיל את ההתקפות האוקראיניות על מתקני נפט בעומק רוסיה, והבוקר מסרה מוסקבה בתגובה כי אם קייב תעשה זאת – היא תשלם את המחיר. משרד ההגנה האוקראיני טען אתמול כי בהתקפות שביצעה לאחרונה אוקראינה נגד בתי זיקוק בערים שונות ברוסיה, ממוסקבה ועד סיביר, היא הצליחה להשבית 51% מכושר זיקוק הנפט של רוסיה. המתקפות הללו, נזכיר, הובילו בקיץ האחרון ל

משבר דלק נרחב ברוסיה