ראש שירות הביון הפדרלי BND, מקבילו של המוסד בגרמניה, הזהיר היום (ב') כי רוסיה מסלימה את "מלחמת הצללים" שהיא מנהלת נגד המדינות הדמוקרטיות באירופה, וכי גרמניה נמצאת בסכנה של היקלעות לעימות אלים עם מוסקבה. "העימות מול רוסיה קיבל ממד חדש ומסוכן יותר", אמר מרטין יגר לחברי הפרלמנט במהלך השימוע הציבורי השנתי שעורך בית המחוקקים לראשי קהילת המודיעין. "מוסקבה מהמרת על חולשתנו. הסכנה של התקפות נגד מטרות בגרמניה נותרת אמיתית". ראש מודיעין הפנים הגרמני אמר מצדו כי רוסיה מוכנה לבצע מעשי חבלה ושיבוש ומעשי רצח.
בשימוע בפרלמנט אמר יגר כי ניסיון הפיגוע בלייפציג באוגוסט, שבו לדברי גרמניה שיגרה רוסיה כטב"ם נפץ לנמל התעופה הבינלאומי של העיר, והוא נמצא ליד מטוס תובלה אוקראיני שחנה במקום ולפי הדיווחים נשא תחמושת צבאית, הוא רק דוגמה אחת הממחישה את העובדה שגרמניה עלולה להיגרר לעימות אלים עם רוסיה. מלבד הפעולה הזו האשימה בעבר גרמניה שוב ושוב את רוסיה בניהול מערכה היברידית הכוללת מתקפות כטב"מים ומתקפות סייבר.
רוסיה מצדה הכחישה שוב ושוב כי יש לה כוונה כלשהי לתקוף מדינות החברות בנאט"ו. "איננו מאיימים על איש ואין לנו שום כוונה לתקוף אף אחד – לא ב-2029, לא ב-2030 ולא ב-2050 – אך אם נועמד בפני תוקפנות, לא תהיה לנו ברירה אלא להגיב", אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביום חמישי.
בשימוע היום אמר יגר כי רוסיה עשויה לנקוט פעולות צבאיות בדרגה נמוכה יחסית נגד המדינות הבלטיות – ליטא, לטביה ואסטוניה, אך העריך כי היא לא תצא להתקפות גדולות על שטח הברית הצפון-אטלנטית, ששלוש המדינות הבלטיות חברות בה. לצד זה קבע כי פוטין עבר את הנקודה שבה הוא יכול פשוט לעצור את המלחמה באוקראינה מבלי לסכן את שלטונו שלו. לדבריו המלחמה באוקראינה נכנסת לשלב חדש ומסוכן אף יותר מהשלבים הקודמים, והתקפות מזוויעות עוד יותר צפויות בחורף הקרוב.
הערכות המודיעין הגרמני באות אחרי שבימים האחרונים תקפה רוסיה שוב ושוב בתים, מחסנים וגשרים בבירה האוקראינית קייב באמצעות כטב"מי-סילון חדשים, זולים ומהירים מתוצרתה. המעבר של רוסיה לשימוש בכטב"מי-סילון משודרגים תפס את אוקראינה לא מוכנה, והנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי הודה בימים האחרונים כי לפי שעה היא מצליחה ליירט רק כ-60% מהכטב"מים הללו, בעיקר בעזרת מטוסי הקרב שלה, מסוג F-16 ומיג.
אמש אמרו גורמים אוקראיניים כי הם שוקדים על פיתוח מענה לכטב"מים החמקניים האלה, ויועצו של זלנסקי לענייני טכנולוגיה, סרהי "פלאש" בסקרסטנוב, הודיע ברשתות החברתיות כי אוקראינה התקינה בקייב 12 עמדות ירי אוטומטיות כדי ליירט את הכטב"מים החדשים. הוא תיאר את המערכות הללו כמקלעים הנשלטים באמצעות בינה מלאכותית ואמורים ליירט כטב"מי "שאהד" המונעים בסילון, ואמר כי מערכות נוספות כאלה יותקנו בהמשך. לדבריו מדובר בפיתוח אוקראיני חדשני.
על רקע מתקפות הכטב"מים באוקראינה הבטיח זלנסקי להכפיל את ההתקפות האוקראיניות על מתקני נפט בעומק רוסיה, והבוקר מסרה מוסקבה בתגובה כי אם קייב תעשה זאת – היא תשלם את המחיר. משרד ההגנה האוקראיני טען אתמול כי בהתקפות שביצעה לאחרונה אוקראינה נגד בתי זיקוק בערים שונות ברוסיה, ממוסקבה ועד סיביר, היא הצליחה להשבית 51% מכושר זיקוק הנפט של רוסיה. המתקפות הללו, נזכיר, הובילו בקיץ האחרון למשבר דלק נרחב ברוסיה, עד כדי כך שהרשויות הרוסיות נאלצו להטיל הגבלות על מכירת בנזין.
גורמים רשמיים ברוסיה לא חשפו בפומבי נתונים כלשהם על הנזק שנגרם לתשתיות הנפט של המדינה, אולם הנשיא פוטין הודה ביום חמישי באופן נדיר כי התקיפות גרמו לרוסיה להפסיד כ-1% מהתוצר המקומי הגולמי שלה. "הם החלו לתקוף בתי זיקוק לנפט והצהירו בגלוי על המטרה לפגוע בכלכלה שלנו. האם הם השיגו את מטרתם? באופן חלקי", אמר פוטין במהלך מפגש של פורום מועדון ולדאי, המאגד מומחים בינלאומיים למדיניות חוץ.
שר ההגנה של אוקראינה, יבהן חמארה, אמר כי אנליסטים משירותי המודיעין של אוקראינה, מהמטה הכללי וממשרד ההגנה עצמו הם שגיבשו את ההערכה החדשה בנוגע לתוצאות התקיפות. "פגיעה ב-51% מכושר הזיקוק היא מהלומה משמעותית לכלכלת האויב וליכולתו להוציא לפועל תוקפנות ולספק אספקה לכוחות שלו. התקיפות שלנו בעומק השטח ממשיכות להעביר את המלחמה לתוך שטח רוסיה", אמר.
בתוך כך נמשכות מתקפות הכטב"מים הרוסיות בשטח אוקראינה. אמש נהרג בחרקוב אדם אחד ושישה נפצעו מפגיעת כלי טיס בלתי-מאוישים. כלי רכב ובניין מנהלה עלו באש, ובנייני מגורים ניזוקו. משרד ההגנה של רוסיה מסר הבוקר מצדו כי במתקפה על חרקוב הוא פגע במתקני אנרגיה ובכלי שיט המשמשים את צבא אוקראינה.