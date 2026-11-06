רפובליקנים בארה"ב ממשיכים לייחס למלחמה באיראן את הסיבה לכך שנחלו הפסד צורם בבחירות האמצע שהתקיימו השבוע. דונלד טראמפ ג'וניור, שתמך בהצהרת סגן הנשיא ג'יי די ואנס - שבה האשים את המלחמה באיראן והיחסים עם ישראל כגורם לתבוסה - טען הלילה כי למדיניות הממשל של אביו אין קשר לכישלון.
"צריך לזכור שבטראמפ בחרו מיליוני דמוקרטים מאוכזבים שהרגישו שהשאירו אותם מאחור", אמר טראמפ ג'וניור, וטען כי אותם האנשים הם אלו שנתנו לדמוקרטים את השליטה בשני בתי הקונגרס. לדבריו, ממשל טראמפ שבר שיאים בשיעורי עוני ופשיעה נמוכים ושמר על גבולות בטוחים, אבל "השלכות המלחמה דחפו את המצביעים לכיוון אחר, כי הרגישו אותן יותר מאשר את נושאי הביטחון".
טראמפ ג'וניור תקף רפובליקנים אחרים שאמרו כי למלחמה באיראן לא היה קשר להפסד, "זה מגעיל למען האמת", וטען כי "המלחמה באיראן היא במידה רבה מה ששינה את הלך הרוח של המצביעים וגרם לגל הזה. היא הקפיצה את מחיר הדלק וזה הדבר שאנשים מרגישים בכיס באופן מיידי".
הוא הזכיר כי במהלך קמפיין הבחירות של אביו ב-2024, ניתנו הבטחות שארה"ב לא תיכנס למלחמות, ורמז לבאות בכל הנוגע למלחמה באיראן. "אנחנו לא צריכים להתווכח אם זה היה הדבר הנכון או לא נכון, אבל זה בהחלט היה משהו שאחרי אפגניסטן ועיראק לא רצינו להיכנס אליו. אני לא מאמין שזו תהיה אחת מאותן מלחמות נצח".
כאמור, עם תוצאות בחירות האמצע ו"הגל הכחול" ששטף אותן, במפלגה הרפובליקנית החלו לפזול לכיוון הבחירות לנשיאות ב-2028 - ומנסים להראות כי הכישלון הנוכחי לא קשור למדיניות של ממשל טראמפ. הנשיא עצמו אמר כי "אם הייתי מתמודד בבחירות, היינו מנצחים. פשוט לא הצלחנו להעביר את האהבה הזאת הלאה למועמדים".