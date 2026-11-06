"צריך לזכור שבטראמפ בחרו מיליוני דמוקרטים מאוכזבים שהרגישו שהשאירו אותם מאחור", אמר טראמפ ג'וניור, וטען כי אותם האנשים הם אלו שנתנו לדמוקרטים את השליטה בשני בתי הקונגרס. לדבריו,

ממשל טראמפ