יהדות התורה, בראשותו של יעקב אשר, מתכננת להציע ליו"ר ישר! גדי איזנקוט להקים ממשלה בתמיכתה, כשהתנאי הראשון להקמתה יהיה חוק פטור מגיוס. כך אישר היום (חמישי) בכיר במפלגה בשיחה עם ynet. אותו בכיר אמר כי "לגדי יש אפשרות להקים ממשלה עם נתניהו, אבל אז נתניהו ראש ממשלה והוא שר בכיר. אנחנו נותנים לו את ראשות הממשלה. עדיף מישיבה כמספר 2 או בחירות חוזרות".
איזנקוט עומד בראש גוש שנכון להיום, אחרי 97.3% מהקולות, מחזיק ב-48 מנדטים. כך או כך, גם עם יהדות התורה - שזוכה ל-7 מנדטים על פי הספירה, אין לו עדיין קואליציה. החרדים מעוניינים להיות לשון מאזניים, אבל ללא ש"ס - איזנקוט לא יוכל להקים ממשלה בתמיכת החרדים. מלבד זאת, חברי הגוש שלו והוא עצמו השמיעו שוב ושוב התנגדות לחוק פטור מגיוס. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שלל מכל וכל ישיבה עם החרדים גם היום, וגם יו"ר ביחד נפתלי בנט התבטא נגדם לאורך קמפיין הבחירות שוב ושוב.
איזנקוט בעצמו אמר בקמפיין הבחירות שלו כי הוא מציב ארבעה תנאים להצטרפות מפלגה לממשלתו: הכרה במדינה יהודית ודמוקרטית, במגילת העצמאות, חובת שירות והכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד. איזנקוט הבהיר אז כי בעיניו אף מפלגה חרדית או ערבית אינה עומדת בכללים הללו.
ש"ס, נכון לתוצאות המעודכנות, זוכה לשישה מנדטים - נתון שלא נראה מאז 1992, אז הצטרפה לממשלתו של יצחק רבין. בכנסת הקודמת, ה-25, זכתה ש"ס ל-11 מנדטים - נתון משמעותי שהקנה לה שורת משרדי ממשלה עד שפרשה מממשלת נתניהו בעקבות הכישלון בחקיקת פטור מגיוס.
בבחירות הקודמות ש"ס הייתה המפלגה החמישית בגודלה, אולם הפעם - מבין אלו שעברו את אחוז החסימה - היא במקום הלפני אחרון, לפני הציונות הדתית. המפלגה איבדה כ-100 אלף קולות - מ-392 אלף, ל-290 אלף, נכון לספירה של כ-97% מהקולות.
על פי הנתונים, ש"ס איבדה קולות הן בריכוזים החרדיים והן בקהל המסורתי. בירושלים איבדה המפלגה תמיכה של כ-23%, באלעד 21%, במודיעין עילית 21%, ובבני ברק 16%. גם במעוזים המסורתיים נפגעה המפלגה.