איזנקוט עומד בראש גוש שנכון להיום, אחרי 97.3% מהקולות, מחזיק ב-48 מנדטים. כך או כך, גם עם יהדות התורה - שזוכה ל-7 מנדטים על פי הספירה, אין לו עדיין קואליציה. החרדים מעוניינים להיות לשון מאזניים, אבל ללא ש"ס - איזנקוט לא יוכל להקים ממשלה בתמיכת החרדים. מלבד זאת, חברי הגוש שלו והוא עצמו השמיעו שוב ושוב התנגדות לחוק פטור מגיוס. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן

שלל מכל וכל ישיבה עם החרדים גם היום