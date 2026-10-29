אחרי שהבחירות הסתיימו ללא הכרעה ברורה, אבל עם יתרון לגוש נתניהו על גוש השינוי, צפוי יו"ר הליכוד בנימין נתניהו לנסות לאתר "עריקים" ממפלגות האופוזיציה, או להביא מפלגות שלמות כישראל ביתנו או ביחד (כנראה בלי יאיר לפיד ויש עתיד). אבל לפחות בינתיים, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שולל הצטרפות לנתניהו.
"מה שאמרנו לפני הבחירות נכון עוד יותר לאחרי הבחירות. לא נשב לא עם ביבי ולא עם טיבי", אמר היום (חמישי) ליברמן בכינוס ראשי הסניפים של המפלגה, כשהוא שולל למעשה גם שילוב כוחות עם המפלגות הערביות, כזה שנדרש לממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט, ממשלה שהסיכויים להקמתה נראים קלושים מאוד.
לדברי ליברמן, "יש הרבה מאוד התפתחויות מעל פני השטח. צריך לחכות שהאבק ישקע ורק אחר כך לראות לאן הולכים ומה עושים". אחרי ספירת יותר מ-90% מהקולות, לישראל ביתנו שבעה מנדטים.
במקביל, חלק מראשי גוש השינוי נפגשים היום לראשונה מאז הבחירות. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן נפגש הבוקר עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט וייפגש גם עם יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד. עד כה איזנקוט שוחח עם ראשי מפלגות בגוש השינוי, אך לפחות נכון לאתמול ליברמן לא ענה לשותפיו לגוש. כך או כך, מפלגות גוש השינוי צפויות לנסות להוביל מהלך ראשון יחדיו להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. אתמול כבר התנהלו שיחות בכירים בישר! לאנשי ישראל ביתנו ונציגים מביחד, בניסיון לגבש צעדים אסטרטגיים משותפים מול ראש הממשלה נתניהו.
בלילה שאחרי הבחירות, ליברמן נשא נאום אחרי פרסום המדגמים וסירב להתחייב על צעדי ההמשך שלו. הוא הציע להמתין לתוצאות האמת, ואמר כי אחרי ספירת המעטפות הכפולות "נוכל לדבר על תמונה הרבה יותר טובה ואופטימית". הוא תקף את נתניהו והאשים שהוא "התנהג כמו ראש ארגון פשע שחצה את כל הקווים האדומים היום", בין השאר על רקע "וואטסאפים שהושבתו ואסמסים שנשלחו", ובהמשך קרא למרד בתוך הליכוד כדי להחליפו - שיסייע לדבריו להקמת קואליציה ציונית.
"קיבלתי עשרות טלפונים מחברי ליכוד, האיש הזה חייב לרדת מהבמה ומי שנאמן לדרך של הרצל, טרומפלדור וז'בוטינסקי חייב להעיף אותו", אמר. "תרימו את נס המרד בתוך הליכוד. אני פונה לחברי מרכז בסניפים וחברי כנסת, מה שאתם אומרים בארבע עיניים הגיע הזמן שתגידו אמת בפומבי ולא רק בחדרים סגורים. האיש הרס את המחנה הלאומי והורס כל חלקה טובה. זה המפתח לשמור על המחנה הלאומי ולא חבורת כדאיניקים ששומרים על הפריביליגיות שלהם".