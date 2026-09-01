"איבדתי הכרה - והתעוררתי באמבולנס": כך סיפר חאלד עוואישת, נהג חברת האוטובוסים "בית שמש אקספרס", ש הותקף ביום ראשון על-ידי נוסע שדרש לרדת שלא בתחנה . "הסברתי לנוסע שזה לא אפשרי לרדת, אני לא יכול לקחת סיכון על החיים שלו. הוא ירק עליי ונתן לי אגרוף".

תיעוד התקיפה הקשה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )





התקרית הקשה אירעה ביום ראשון בשעות הבוקר, אז לפי החשד תושב ביתר עילית תקף את עוואישת בן ה-50 באלימות - רק משום שהקפיד על נהלי הבטיחות. הוא נעצר כיממה לאחר מכן והמחלקה המשפטית של ארגון נהגי התחבורה הציבורית הגישה נגדו תלונה. עוואישת אושפז בבית החולים הדסה בירושלים ושוחרר לביתו כשהוא עדיין סובל מחבלות ומכאבים חזקים בפלג גופו העליון, בפניו, בראשו ובכתפו.

בשיחה עם ynet הוא שיחזר את השתלשלות האירועים. "יצאתי ב-09:20 בבוקר ברמה ד' והגעתי לרחוב נהרי הירדן. עצרתי בתחנה ופתחתי דלתות ואף אחד לא עלה. רק אחרי שסגרתי (דלתות) והתחלתי לנסוע הוא נזכר שהוא רוצה לרדת. הסברתי לו שזה בלתי אפשרי. אני לא יכולה לקחת סיכון על החיים שלו ברחוב. זו סכנת חיים בשבילו וסיבוך בשבילי. אמרתי לו 'אני דואג לך, אוריד אותך בתחנה הבאה'. אלה נהלים שאנחנו עוברים עליהם הדרכות", הוא סיפר.

לאחר מכן, כך סיפר, החשוד ירק עליו ודרש שוב לרדת מהאוטובוס. "הוא פתח את דלת תא הנהג ונתן לי אגרוף בפנים, מאחורי הגדר. כנראה היה לו חפץ מתכתי ביד כי קיבלתי מכה חזקה מאוד. הסתובבתי לטלפון כדי להזעיק משטרה ושמעתי אותו קורא לחברים שלו. הסתובבתי שוב אל הטלפון וחטפתי מטר מכות על הראש. איבדתי הכרה בתוך כיסא הנהג, התעוררתי רק באמבולנס. יש לי נפיחות בראש, בפנים ובצוואר, וכאבים חזקים ביד ובכתף ימין.

"למזלי במכה הראשונה שהוא נתן לי כבר משכתי את בלם היד. אם לא הייתי מושך האוטובוס היה נשאר משוחרר כשאני בלי הכרה. הוא היה יכול להידרדר ולעלות חלילה על אנשים ברחוב. היה קורה אסון כבד".

חאלד עוואישת ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לדבריו, "באזור הזה יש עבודות ברחוב, מלא אבנים וטרקטורים. על מה הוא סיכן את החיים שלו? בשביל עוד דקה-שתיים? לפי דעתי זו פשוט גזענות. ראו נהג ערבי וסימנו אותי. אדם מנומס לא היה יורק על אדם בגיל 50, אדם שיכול להיות אבא שלו. אתה רוצה לרדת? תדבר בצורה יפה ונחמדה. אני שומר עלייך, דואג לך ולחיים שלך ולא עוצר אותך בכוונה. אתה מתנפל?".

עוואישת צבר ניסיון רב על הכביש עוד לפני עבודתו כנהג בתחבורה הציבורית, כשעבד בהסעות ילדים או עובדי מפעלים. הוא נהג ותיק ומנוסה, וסיפר כי "במקומות שעבדתי בהם לא היה דבר כזה בחיים. אין לי מקצוע אחר, אני לא אעזוב, אבל אם וכאשר אהיה מסוגל לחזור לנהוג אשים עליי הגנה ואהיה עם עשר עיניים פקוחות. היום אני עומדת על הרגליים אבל לך תדע מה יקרה מחר. אין שום סיבה שאסתבך או אפקיר את הילדים שלי בבית".

הוא גם ביקש להעביר מסר חד: "לכל הנהגים, תהיו עם עשר עיניים פקוחות. ברגע שנהג מרגיש אחוז של סכנה - שידומם מנוע וייצא מהאוטובוס. עדיף ללכת הביתה כי אף אחד לא יפרנס את הילדים שלנו אם יקרה לנו משהו. לנוסעים, באנו לתפקיד כדי לתת שירות טוב. תכבדו אותנו. אני משתדל לתת את השירות הכי טוב. כשעולה אדם מבוגר אני לא מעז להזיז את האוטובוס עד שהוא לא מתיישב. אנחנו מבקשים את המינימום, כבוד הדדי".

אך למרות בקשתו, התקיפה היא רק אירוע אחד בגל האלימות הגואה נגד נהגים. ארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית, המאגד את רוב הנהגים בישראל, חשף את נתוני מדד האלימות לחודש החולף: 52 מקרי אלימות קשה נגד נהגים נרשמו באוגוסט 2026 - הנתון הגבוה ביותר שנמדד מאז הוקם המדד לפני יותר משש שנים. בהשוואה לאוגוסט אשתקד מדובר בעלייה דרמטית של יותר מ-13%.