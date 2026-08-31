ישראל עודכנה על התקיפה הלילית של ארצות הברית שכוונה אתמול (ראשון) לאי לאראק במצר הורמוז. בישראל מעריכים שמדובר בעימות נקודתי ומוגבל, "על אש קטנה" - עד בחירות האמצע בנובמבר. בכיר בישראל ציין כי הדבר יימשך כל עוד לא נגרם נזק משמעותי לאחד מהצדדים. טראמפ איים: "תהיה תגובה".

שיגור הטילים מאיראן לירדן





נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת Truth שבבעלותו כי "איראן היא אומה כושלת, מתה. אין לה צי, חיל אוויר ואפילו מטבע. האינפלציה שלהם עומדת על 300% וההנהגה שלהם בכאוס ולא כשירה". בנוסף, טען כי "100 אלף בני אדם נהרגו בגלל שמחו נגד המשטר. איראן חייבת להישפט על פשעיה נגד האנושות". בריאיון ל"פוקס ניוז" הוא אמר כי תהיה תגובה לתקיפות האיראניות: "נכה בהם חזק, תהיה תגובה".

בריאיון לכתב הרשת טריי ינגסט הוא אמר כי כל הטילים ששוגרו מאיראן, למעט אחד, יורטו בידי מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית. לדבריו, הטיל הנוסף זוהה כמי שאינו צפוי לפגוע בשום מטרה משמעותית, ולכן אפשרו לו להמשיך במסלולו.

חילופי האש הליליים החלו לאחר שבכיר אמריקני אמר, הן לסוכנות הידיעות רויטרס והן לתחנת הטלוויזיה הקטארית אל ג'זירה, כי זוהו משגרים שנערכו לשגר טילים עם מוקשים ימיים. באיראן הגיבו בתקיפות לעבר כוחות המוצבים בירדן ואף לעבר בסיס חיל האוויר אל-מינהאד של איחוד האמירויות.

באיראן תקפו את הטענה האמריקנית, וכינו אותה "המצאה" ואף "פנטזיה". לדבריהם, העימות אמש לא היה קשור להנחת מוקשים. מצד אחד, האמריקנים אומרים שהם ניטרלו את כל המוקשים, ומצד שני, הם טענו שהם מנעו הנחת מוקשים חדשה".

טראמפ: "כל הטילים יורטו - למעט אחד" ( צילום: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

משרד ההגנה האיראני אף הכחיש כי בוצעה תקיפה של בסיס באיחוד האמירויות: "הדיווחים שקריים לחלוטין. אנו מוכנים להתמודד עם כל איום שעלול להתעורר, תוך הבטחת שמירת ריבונותה, ביטחונה ויציבותה של המדינה. המשרד גם קורא לציבור לקבל מידע ממקורות רשמיים ולהימנע מהפצת שמועות או מידע לא מדויק".

באיראן ניסו להקטין את האירוע, אך באותה נשימה המשיכו בדברי הרהב והאיומים נגד ארה"ב. סגן שר החוץ האיראני כאזם גריב אבאדי אמר כי "הכוחות הוכיחו שכל פעולה המאיימת על שלמותנו הטריטוריאלית - ללא קשר להיקפה - תיענה בתגובה נחרצת ביותר".

מפקד ההגנה האווירית של מטה חאתם אל-אנביא המשותף, עלי רזא אל-האמי, התריע כי "אם האויב יעשה טעות כלשהי נגד איראן, נשפיל אותו", ונשיא איראן מסעוד פזשכיאן הוסיף, בעת שביקר בקירגיסטן עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, כי "הצד האמריקני לא עמד בהתחייבויותיו".

בהמשך טען: "אנחנו ממשיכים לנסות להשיג הסכמה והבנה ומאמינים כי המשך המלחמה לא לטובתנו, לא לטובת האזור - ולא לטובת האנושות. אנחנו מאמינים כי הפתרון לבעיות הקיימות הוא דיאלוג ושיתוף פעולה. איראן והודו יכולות לשפר את שיתוף הפעולה הכלכלי על ידי ניטרול השפעות הסנקציות". ארה"ב, נזכיר, הודיעה כי מדינות שיקיימו קשרים כלכליים עם איראן יספגו סנקציות קשות.

In Hebrew, Netanyahu openly crows that he suckered the U.S. Administration into a war on Iran on behalf of Israel.



Netanyahu explicitly laughs about how he "influenced" America through 1,000 hours of airtime on U.S. networks.



In English, he praises POTUS' leadership.



Serpent. https://t.co/O2hXExS91M — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 31, 2026

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אף הפליג להשוואה בין הצהרותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעברית לאלו שהוא מעביר באנגלית, תוך שהוא משתף את הריאיון שנתן רה"מ אתמול לערוץ 14. בטהרן עדכנו כי אחד מההרוגים בתקיפות באי לאראק הוא עלי פיאדי, קצין מחיל הים של משמרות המהפכה.

על פי רויטרס, מפי גורם איראני בכיר שביקש להישאר בעילום שם, חילופי האש שהתפתחו במהלך הלילה בין ארה"ב לאיראן הם עדיין בגדר "עימות מוגבל ומרוסן". לדבריו, טהרן ערוכה להגיב בחריפות אם תותקף שוב. הגורם, המעורה בתהליך קבלת ההחלטות באיראן, הוסיף כי התנאים בהורמוז "יחמירו עבור כלי שיט שיפרו" את הכללים שקבעה איראן למעבר במצר. עוד הזהיר כי אין יעד באזור שנמצא מחוץ להישג ידה של איראן.

התקיפה במצר אירעה לאחר כחצי שנה של מערכה מול איראן, ושבועות לאחר התקיפה האחרונה של ארה"ב, בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מפעיל לחץ על טהרן לפתוח מחדש את הורמוז ולקבל את התנאים שהציבה וושינגטון לסיום העימות. טראמפ ממשיך להבהיר כי כל האפשרויות עדיין מונחות על השולחן, כולל חידוש התקיפות, ולכן פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) מחזיק זה חודשים יותר מ-50 אלף חיילים בכוננות למקרה שהנשיא יורה על פעולה צבאית נוספת.

באיחוד האמירויות ובירדן גינו את התקיפות שכוונו לעבר שטחן כתגמול על התקיפה האמריקנית. יועצו של נשיא האמירויות, אנוואר קרקאש, אמר כי "מצב שהוא לא מלחמה ולא שלום לא יכול להוות פתרון יציב. מדיניות הפגיעה במדינות המפרץ הערביות ובירדן הוכיחה את עצמה כבלתי-מוצלחת. מה שנדרש כיום אלו פתרונות מדיניים ריאליים ויציבים, שנותנים מענה להיבטים המדיניים והכלכליים של המשבר".

משרד החוץ של האמירויות גינה בחריפות את התקיפה האיראנית, שבוצעה באמצעות כטב"ם, ותיאר אותה כ"הסלמה מסוכנת שמפרה את ​​ריבונותה, ביטחונה ויציבותה של אבו-דאבי ומאיימת על אזרחיה". בהמשך צוין כי איחוד האמירויות שומרת לעצמה את הזכות להגיב, וקבעה: "איראן היא האחראית המלאה".

האזהרה של צבא ארה"ב: "המשך המערכה מול איראן יפגע בנו"

ב"וושינגטון פוסט" דווח אתמול כי מפקדים בכירים בצבא ארה"ב הזהירו את שר ההגנה פיט הגסת' כי לא ניתן להמשיך לאורך זמן במבצעים רחבי ההיקף נגד איראן, וכי המשך ריכוז הכוחות במזרח התיכון עלול לפגוע ביכולתו של הצבא האמריקני להתמודד עם איומים במקומות אחרים בעולם - ובכלל זה להגן על ארה"ב עצמה.

לפי גורמים המכירים את הערכת המצב המסווגת שהוכנה עבור הגסת', האזהרות הועברו לשר על ידי ראשי צבא היבשה, הצי וחיל האוויר, וכן מפקדי הפיקודים האמריקניים האחראים על אירופה, אסיה ואמריקה הלטינית. לפי ה"פוסט", חלק מהכוחות שנפרסו במזרח התיכון כבר קיבלו הוראה להישאר באזור עד ספטמבר, וכוחות אחרים צפויים להישאר בו אף לתוך שנת 2027. גם בחיל האוויר נערכים לנוכחות ממושכת: לפי שני גורמים שנחשפו למסמך, רבות מהיחידות שנשלחו למזרח התיכון לצורך גיחות הפצצה ופעילות מבצעית מסביב לשעון צפויות להישאר באזור גם לתוך שנת 2027.