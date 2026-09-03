כשעתיים אחרי הרצח הכפול אמש (רביעי) בנצרת, הגיעו מתנקשים שחיפשו נקמה לביתו של מוסטפא. הוא ישב בחצר, כשלפתע רכב הגיע למקום עם חמושים. הוא ניסה להימלט, קפץ מצוק בגובה כמה מטרים, נפצע ונורה למוות. מתחילת השנה נרצחו 168 בני אדם.

גלריה מוסטפא בדרה, והצוק שממנו קפץ

שני מקרי הרצח שאירעו אתמול בעיר בהפרש של שעתיים בלבד זעזעו את החברה הערבית אחרי תקופה של שקט יחסי, והציפו את החשש הגובר ברחובות. לפי החשד, הרקע לאירועים הקשים הוא סכסוך מתמשך ומאבקי שליטה בין עבריינים בנצרת.

סמוך לשעה 19:00 נורו למוות נור נפאפעה (31), ונור חלו (20) - קרוב משפחתו ושכנו. המתנקשים ירו לעבר השניים שהיו ברכב כ-20 כדורים מטווח אפס. קצת אחרי השעה 21:00 נרצח גם בדרה בן ה-27, ככל הנראה כנקמה על הרצח הכפול.

מוסטפא ואחיו התאום עומר נולדו לאחר 14 שנות ציפייה ונישואים של הוריהם. בני המשפחה שלהם סיפרו שמוסטפא התכוון להודיע על אירוסיו בעוד כשבוע, אך הבשורה המשמחת "הפכה לאבל כבד".

לפי המשפחה, כאמור, מוסטפא ישב עם קרוביו בחצר הבית כשלפתע הגיע למקום רכב, ומתוכו יצאו שני חמושים שהחלו לירות. הנוכחים ניסו להימלט, ומוסטפא ברח אל מאחורי אחד החדרים וקפץ מגובה של כמה מטרים. אף שנפצע מהנפילה, הרוצחים המשיכו לרדוף אחריו, השיגו אותו וירו בו שוב עד שמת.

זירת הרצח בנצרת





דודו, עמאד בדרה, שיתף: "מעולם לא חשבנו שנאבד את הפרח של המשפחה. מוסטפא היה אדם צנוע שעבד כל הזמן עם אחיו התאום, ולא פגע באיש מימיו. אף אחד לא מבין מדוע דווקא הוא היה המטרה. ישבתי איתו דקות ספורות לפני הרצח, והוא אמר לי: 'יש רצח כפול בנצרת'. שעה לאחר מכן הוא כבר נרצח בעצמו, מבלי שניחש שהוא יהיה הקורבן הבא".

אחיו התאום, עומר, שיתף בתחושות הקשות: "תמיד היינו יוצאים יחד לעבודה, אוכלים, שותים ומשחקים יחד. אני לא מעכל את הרצח הזה, שלקח לי את הנשמה. איך אישן בחדר בלי לראות אותו? איך אמשיך את החיים בלעדיו".

אמו של מוסטפא הוסיפה: "שמחתי כל כך כשנולדו לי התאומים, והיום הלב שלי נקרע מהפרידה ממנו. הוא היה בן אוהב, נקי כפיים ופעיל, ותמיד עשה את הבלתי אפשרי כדי לשמח אותי".

נור חלו ונור נפאפעה נצרת

אחרי הרצח הכפול, נמצא אמש 500 מטרים מהזירה רכב עולה בלהבות, שלפי החשד שימש את היורה או היורים. הדיווח על הרצח התקבל במוקד 101 בשעה 19:04. צוותי מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותם של השניים. פרמדיק מד"א וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א עלא אלדין בשיר סיפרו: "ראינו שני גברים בתוך רכב כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".