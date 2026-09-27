בשבוע שעבר. הוא כתב ברשת X: "משפחתי ואני מודים לכל מי שמתפלל עבורנו ותומך בנו בתקופה זו. חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה".

בשבוע שעבר. הוא כתב ברשת X: "משפחתי ואני מודים לכל מי שמתפלל עבורנו ותומך בנו בתקופה זו. חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה".