שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר עדכן היום (ראשון) על מצבו של בנו נריה, שנפצע קשה מאוד בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר. הוא כתב ברשת X: "משפחתי ואני מודים לכל מי שמתפלל עבורנו ותומך בנו בתקופה זו. חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה".
יחיאל קרא להמשיך בתפילות למען בנו: "אנו מאמינים בכוחה של תפילה, בכך שה' שומע תפילות ויכול לרפא גם כאשר הריפוי נראה בלתי אפשרי". הוא הוסיף: "לצד תחושת התודה העמוקה שלי לכל מי שדואג, אני מבקש שהתפילות עבור נריה יכללו גם איחולים לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים. נריה וחבריו הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס".
לדבריו, "זהו מאבק על עתיד הציוויליזציה, לא פחות".
רס"ם נריה לייטר, לוחם מילואים ותושב היישוב חוות יאיר שבשומרון, נפצע קשה בפיגוע הדריסה ביום רביעי שעבר במחסום כביש 443. מחבל פלסטיני דהר עם רכבו לעבר המחסום. המחבל חוסל על-ידי כוח צה"ל שהיה במקום, נריה פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים - ושם הרופאים ממשיכים להילחם על חייו.