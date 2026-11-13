ברנדון טיינר הוא הקצין בצבא ארה"ב שנעצר בבריטניה לפני שלושה ימים, בחשד שריגל בעבור רוסיה . סוכנות הידיעות AP דיווחה היום, מפי גורם אמריקני, כי טיינר לא הספיק להעביר מידע לרוסים ולאחר שיוגש נגדו כתב אישום בבריטניה, הוא צפוי לעמוד לדין גם במערכת המשפט הצבאית של ארה"ב. גורם אמריקני נוסף מסר כי טיינר, ששימש כלוטננט קולונל (דרגה המקבילה לסגן אלוף) במשאבי אנוש, הוצב בעברו באפגניסטן, בעיראק ובקטאר.

בסיס חיל האוויר פיירפורד שממנו פונו מטוסים צבאיים אמריקניים בשל האיומים מאיראן ( צילום: רויטרס )

טיינר שירת בחיל התגובה המהירה של בעלות הברית (ARRC) של נאט"ו, שממוקם בבסיס אימג'ין סמוך לגלוסטרשייר. זוהי יחידה יבשתית רב-לאומית בברית נאט"ו, שנועדה להגיב במהירות למשברים ולמבצעים שנקבעים בהתראה קצרה. לפי אתר היחידה, משרתים בה כוחות מ-20 מדינות, והיא נמצאת בהובלה בריטית. הוא חשוד שסייע לשירות ביון זר והשיג או חשף מידע מוגן.

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, הכחיש שלרוסיה יש קשר כלשהו לקצין האמריקני. "המעצר הזה לא נוגע לנו בשום צורה. אנחנו לא יודעים במה מדובר", אמר לעיתונאים ביום רביעי, לפי סוכנויות הידיעות הרוסיות. "אין לנו שום קשר לזה, ולזה אין שום קשר אלינו".

משטרת בריטניה הדגישה כי המעצר אינו קשור לשום חקירת טרור אחרת המתנהלת כעת, ולא בכדי הדגישה זאת: לכידתו של החשוד בריגול התבצעה שעות אחרי שנחשף כי ארה"ב פינתה מוקדם יותר השבוע מטוסי תדלוק אמריקניים מבסיס חיל האוויר המלכותי במילנהול שבמזרח אנגליה בעקבות איום איראני לפגוע בהם. הפינוי הזה בא אחרי שבספטמבר כבר נאלצה ארה"ב לפנות מפציצים ששימשו לתקיפות באיראן מבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד בבריטניה, וגם אז נומק הצעד בשיקולי ביטחון שנבעו מאיום מצד איראן.