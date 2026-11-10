משטרת בריטניה הודיעה הערב (יום ג') כי חייל אמריקני בכיר המשובץ ביחידה של נאט"ו נעצר בבסיס צבאי באנגליה בחשד שסייע למודיעין הרוסי. ראש ה-FBI האמריקני קאש פאטל מסר כי מעצרו של החייל בן ה-41 קשור ל"האשמות בריגול", ולפי הרשויות הבריטיות הוא חשוד בעבירות לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק הביטחון הלאומי, הנוגעות להשגה או חשיפה של מידע מוגן ולסיוע לשירות מודיעין זר.
רשת BBC דיווחה הערב כי לפי המידע שהגיע אליה, החייל היה מוצב במחנה אימג'ין באינסוורת' שבמחוז גלוסטרשייר – מחנה שבו שוכנת מפקדת יחידת התגובה המהירה של נאט"ו, ובהמשך אישרו מקורות לסוכנות הידיעות AP כי הוא שירת ביחידת התגובה המהירה הזו, וכי מדובר בקצין. יחידת התגובה המהירה היא יחידת יבשה רב-לאומית בתוך נאט"ו, המיועדת להגיב במהירות למשברים או לפעולות, ולעשות זאת בהתראה קצרה. לפי אתר האינטרנט של היחידה היא מורכבת מכוחות מ-20 מדינות, אך מונהגת על-ידי הבריטים.
במסגרת החקירה התנהלו חיפושים בשני מוקדים במחוז, השוכן כ-140 קילומטרים מערבית ללונדון. מפקד הפיקוד למאבק בריגול בצבא ארה"ב, שון סטינצ'ון, אמר כי "ההתנהלות לכאורה של חייל בכיר, שהופקד על מידע רגיש, היא תזכורת לכך שאיומים מבית הם אמיתיים ועקביים". שמו של העצור טרם נחשף, ואפשר יהיה להחזיק אותו במעצר ללא הגשת כתב אישום במשך 14 יום.
בהודעתה הערב הדגישה משטרת בריטניה כי המעצר אינו קשור לשום חקירת טרור אחרת המתנהלת כעת, ולא בכדי הדגישה זאת: לכידתו של החשוד בריגול התבצעה שעות אחרי שנחשף כי ארה"ב פינתה אתמול מטוסי תדלוק אמריקניים מבסיס חיל האוויר המלכותי במילנהול שבמזרח אנגליה בעקבות איום איראני לפגוע בהם. הפינוי הזה בא אחרי שבספטמבר כבר נאלצה ארה"ב לפנות מפציצים ששימשו לתקיפות באיראן מבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד בבריטניה, וגם אז נומק הצעד בשיקולי ביטחון שנבעו מאיום מצד איראן.
המשטרה המטרופוליטנית מסרה הערב כי במסגרת החקירה והמעצר היום פעלו כוחות הלוחמה בטרור שלה בשיתוף פעולה הדוק עם ה-FBI ועם הצבא האמריקני. ראש ה-FBI פאטל כינה זאת "מעצר חשוב" ואמר כי ביסודו עומדים "האשמות בריגול, המהוות דאגה עליונה עבור ארה"ב ובעלות בריתה". פאטל הוסיף: "ל-FBI הנוכחי יש אפס סובלנות לכל מי שמפר את שבועתו לארה"ב ושמעשיו מסכנים את ביטחוננו הלאומי ואת זה של שותפינו".
מאז הפלישה הרוסית לעומק אוקראינה בפברואר 2022 תועדו כ-200 תקריות של חבלה ופעילות זדונית ברחבי אירופה המיוחסות על-ידי גורמים מערביים לרוסיה. הפעולות הללו כללו הצתת מחסנים, שיגור רחפנים וניסיונות לחסל אויבים בחו"ל, וכן גניבת טכנולוגיית הגנה וביצוע מתקפות סייבר על תשתיות אירופיות קריטיות. אחת התקריות האחרונות הייתה הניסיון לבצע מתקפה באמצעות רחפן על נמל התעופה בלייפציג שבגרמניה באוגוסט, ניסיון שבו גרמניה האשימה רשמית את מוסקבה. בעקבות זאת היא גם סגרה קונסוליה רוסית.