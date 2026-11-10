הודיעה הערב (יום ג') כי חייל אמריקני בכיר המשובץ ביחידה של נאט"ו נעצר בבסיס צבאי באנגליה בחשד שסייע למודיעין הרוסי. ראש ה-FBI האמריקני קאש פאטל מסר כי מעצרו של החייל בן ה-41 קשור ל"האשמות בריגול", ולפי הרשויות הבריטיות הוא חשוד בעבירות לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק הביטחון הלאומי, הנוגעות להשגה או חשיפה של מידע מוגן ולסיוע לשירות מודיעין זר.

הודיעה הערב (יום ג') כי חייל אמריקני בכיר המשובץ ביחידה של נאט"ו נעצר בבסיס צבאי באנגליה בחשד שסייע למודיעין הרוסי. ראש ה-FBI האמריקני קאש פאטל מסר כי מעצרו של החייל בן ה-41 קשור ל"האשמות בריגול", ולפי הרשויות הבריטיות הוא חשוד בעבירות לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק הביטחון הלאומי, הנוגעות להשגה או חשיפה של מידע מוגן ולסיוע לשירות מודיעין זר.