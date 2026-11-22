אחרי שצה"ל שוב הבטיח הקלה בימי המילואים, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הודה כי "גם לאחר הצעדים שאנו נוקטים במטרה להקל על העומס, הוא יימשך". לדבריו, "נמשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה לאנשים שמשרתים את המדינה ומסכנים את חייהם, ונפעל להקל על אנשי המילואים, לתגמל אותם כראוי ולאפשר תקופות אימון וכשירות בסיסית לכוחות הסדירים ככל הניתן".

הרמטכ"ל בתרגיל בפיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )





הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (ראשון) בפיקוד הדרום במסגרת תרגיל פיקודי, יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו, ראש חטיבת התורה וההדרכה, תת-אלוף יהודה ואך, ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ברק חירם, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, תת-אלוף יניב בארוט, מפקדי החטיבות, מפקדי הגדודים בסדיר ובמילואים ומפקדים נוספים.

"צה"ל פועל בכלל זירות הלחימה בהתאם לתפיסה ביטחונית נחושה וסדורה במטרה להגן על היישובים והגבול - כך גם למול חמאס ברצועת עזה", אמר הרמטכ"ל. "בהובלת פיקוד הדרום אנחנו ממשיכים במאמץ סיכול מתמשך להחלשת הארגון ויכולותיו - בכירי הארגון ומחבלי 7 באוקטובר נרדפים ומחוסלים. נמשיך לסכל איומים בהתהוותם ונמנע את התעצמות ארגוני הטרור - כחלק מהתפיסה נפעל לחזק את מרחבי ההגנה הקדמיים וצה"ל יאחוז ויגן מעומק שטח האויב בחזית היישובים. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות והאיומים בכל הזירות ונערכים בהתאם".

הוא התייחס לדיון שקיימו בראשותו בשבוע שעבר, שבמהלכו אושר גרף הלחימה לשנת 2027. "קיבלנו החלטות חשובות", אמר. "צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי - זוהי השנה הרביעית ללחימה. השיקול של ביטחון המדינה והגנת אזרחיה הוא המצפן העומד לנגד עינינו - כל שינוי משמעותי או הסלמה רחבה במציאות הביטחונית, שיחייבו הפעלת כוחות נוספים, יצריכו תכנון מחודש של הגרף".

כוחות מילואים בעזה, ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

במסגרת התרגיל תורגלו תרחישי פתע במרחב הקו הצהוב ובמרחב יישובי הנגב המערבי, ובהם פשיטות על מוצבים, חדירות מהאוויר, מהים ומהיבשה, איומים מרחפנים, אירועים מרובי נפגעים ותרחישים נוספים. במהלך התרגיל קיים הרמטכ"ל הערכת מצב, שבה הוצגו תמונת המצב המבצעית בגזרה, התוכניות להמשך פעילות הכוחות והיערכותם למשימות ההגנה השוטפות.

זמיר אישר בתחילת השבוע שעבר כאמור את העקרונות לגרף הלחימה ל-2027, בצל המערכה המתארכת. העקרונות שאושרו צפויים להיכנס לתוקף באופן הדרגתי עד ינואר הקרוב, ובכללם גם השאיפה "להקל את הנטל על משרתי המילואים". אלא שבחינת ההחלטה שהתקבלה בעניינם מעלה כי משרתי המילואים צפויים לשרת בפועל יותר ימים.

בדיון בראשות הרמטכ"ל נידונו מוכנות הכוחות בכלל הגזרות למול המשאבים העומדים לרשות צה"ל. גרף הלחימה הוא למעשה הבסיס לתכנון והפעלת הכוחות לאורך השנה הקרובה, כולל משימות תעסוקה מבצעית ואימונים, אך הוא נתון לשינויים בהתאם לצרכי הביטחון. בינתיים התקבלה ההחלטה לאשר מכסה של עד 58 ימי מילואים לשנת 2027, מתוכם עד 42 ימי משימה. לטענת צה"ל מדובר בצמצום הנטל על המשרתים, למרות שבהחלטת הממשלה לשנת 2026 נקבע כי כל משרת יזומן רק לעד 55 ימים. כך למעשה נקבעה תוספת של שלושה ימים בשנה למכסה המקסימלית.