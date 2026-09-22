שעות אחרי שאיים שוב להשמיד את המשטר האיראני, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ייפגש הערב (שלישי) עם מנהיגים ושרים ממדינות ערב שהגיעו לכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם. לאחר שהכריז בנאומו באו"ם הערב כי עומדת בפניו החלטה גדולה - אם להשמיד את המשטר, או להגיע להסכם - טראמפ אמר כי השליח המיוחד סטיב וויטקוף שוחח עם המשלחת האיראנית ב"פגישה מאוד מועילה", יחד עם חתנו ג'ארד קושנר.

וויטקוף וטראמפ על הפגישה ( צילום: UN web tv )





הערב, בפגישה שקיים עם ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם, טראמפ אמר כי הוא מאמין שבסופו של דבר יגיעו ארה"ב ואיראן להסכם. "הם רוצים לדבר איתנו, מדברים איתנו, אפילו היום הם מדברים איתנו. מערכת היחסים מתפתחת", אמר הנשיא. "אבל אנחנו לא יכולים לאפשר להם - והם מבינים - אנחנו לא יכולים לאפשר להם להשיג נשק גרעיני".

בהמשך הכריז טראמפ כאמור במפתיע כי וויטקוף וקשונר נפגשו עם האיראנים במשך כשלוש שעות. "זו הייתה פגישה טובה מאוד", אמר. והוסיף כי "הסכם יהיה לטובתם, אני לא יכול לדמיין למה הם לא ירצו לעשות (עסקה). יש לזה פוטנציאל לגדולה או להשמדה. אלו שתי אופציות: במקרה אחד זו השמדה, והאפשרות האחרת זו גדולה. איראן יכולה להיות מדינה גדולה".

וויטקוף אמר כי הוא "מרגיש טוב מאוד" לאחר הפגישה עם הנציגים האיראנים. מעט מוקדם יותר בכיר בבית הלבן אמר ל"אל-ג'זירה" כי לטראמפ עצמו לא נקבעה פגישה עם האיראנים, "אך הכל אפשרי".

טראמפ מגיע למטה האו"ם או"ם ניו יורק ( צילום: AP Photo/Stefan Jeremiah )

חלק מהשרים והמנהיגים שאותם יפגוש היום טראמפ מגיעים ממדינות שהיו אלה שלחצו עליו באוגוסט האחרון לעצור מתקפה גדולה על איראן. אלה היו סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר, שם האמינו כי הסכם עם איראן נמצא ממש בהישג יד. חודש אחרי, שום הסכם לא נסגר.

לפי "ניו יורק טיימס", המנהיגים הערבים ונציגיהם עשויים לבקש מטראמפ ערבויות ביטחוניות מוצקות יותר מאלה שהיו להן עד היום. גם הנושא החות'י צפוי לעלות לסדר היום בפגישה בין הצדדים, במיוחד על רקע מסע הכיבושים והמתקפות החוזרות ונשנות על סעודיה.

נאום טראמפ באו"ם ( צילום: UN web tv )





"צריך להחליט - האם להשמיד את איראן?"

מוקדם יותר הערב בנאומו בכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם, טראמפ את החלטתו לפתוח יחד עם ישראל במלחמה נגד איראן, וטען שטהרן דחתה את כל מאמציו להושיט לה יד ולהגיע להסכם שימנע ממנה להשיג נשק גרעיני. טראמפ אמר כי הוא נמצא כעת בפני "החלטה גדולה" אם להגיע להסכם עם איראן או "להשמיד אותה" - אבל באותה נשימה העריך כי תושג עסקה, אחרי בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר.

טראמפ אמר כי "עליי לקבל החלטה גדולה. האם יושג הסכם עם איראן שיאפשר לה להשתקם ולהפוך למדינה גדולה בהרבה מכפי שהייתה אי פעם? אולי לאחת המדינות הגדולות במזרח התיכון, ואפילו בעולם, או שמא אשמיד את הרפובליקה האיסלאמית, ואעשה זאת במהירות, מבלי לתת לה שוב הזדמנות להרוג ולהחריב בני אדם ומדינות? אבל אני מאמין שנגיע להסכם מיד אחרי הבחירות, כי אין שום היגיון בכך שלא יעשו זאת".

הוא הכחיש בנאומו את הדיווחים על מחסור במאגרי התחמושת והמיירטים של צבא ארה"ב, מחסור שלכאורה מהווה שיקול בהימנעות שלו מחידוש המערכה הצבאית מול איראן. "יש לנו יותר חימוש מכפי שנוכל בכלל להעלות על הדעת שנשתמש בו, ואנחנו מייצרים אותו בהיקפים שלא ייצרנו מעולם. אנחנו מגדילים את המלאים שלנו מהר יותר מכפי שהצלחנו אי פעם בעבר, והכול מהשורה הראשונה".

הוא קרא למדינות העולם להצטרף למהלך הנוכחי שהוא מוביל לחנק כלכלי של המשטר האיראני, עם מצור וסנקציות נרחבות. "אני קורא לכל המדינות להצטרף אלינו באכיפת בידוד כלכלי מוחלט של איראן, עד שתפסיק את התקפותיה על ספינות מסחריות, תוותר על שאיפותיה הגרעיניות ותחדל מתמיכתה בטרור".

טראמפ הזכיר גם את טבח 7 באוקטובר: "בעוד שבועיים נציין את יום השנה השלישי למתקפת 7 באוקטובר בישראל, שבה מחבלים במימון איראני עינו, השחיתו ורצחו 1,200 אזרחים חפים מפשע, ובהם עשרות אמריקנים ותינוקות רבים, תינוקות! תינוקות קטנטנים ויפהפיים. המנהיג העליון של איראן חגג את הטבח וכינה אותו 'שירות לאנושות'. אותו משטר טבח השנה ביותר מ-72 אלף מאזרחיו שלו. תארו לעצמכם רק אילו משטר נתעב שכזה היה מקבל אי-פעם את היכולת לבצע פיגועי טרור רחבי היקף תחת חסותה של מטרייה גרעינית. זו הייתה המציאות שנאלצנו להתמודד איתה - מציאות שיותר מדי אנשים העדיפו להתעלם ממנה".

"פגישה עם האיראנים? הכל אפשרי"

שעות לפני הנאום אותת בכיר איראני בשיחה עם רויטרס כי טהרן מוכנה לחידוש המשא ומתן מול האמריקנים, אם כי הוא שלל מפגש בין טראמפ לנשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שלמרות המשך המלחמה קיבל אישור כניסה לניו יורק על מנת להשתתף בכינוס העצרת הכללית. הבכיר האיראני אמר כי למשלחת האיראנית, שכוללת גם את שר החוץ עבאס עראקצ'י, יש "סמכות מלאה" להחיות את הדיפלומטיה עם וושינגטון, והוסיף כי טהרן יכולה לפתוח את מצר הורמוז תוך שבעה ימים, אם ארה"ב תפחית מצדה את הלחץ הצבאי שלה ותסיר את המצור שלה על נמלי איראן.

טראמפ עצמו אותת בימים האחרונים על נכונות לחדש את המו"מ עם איראן ולהיפגש עם פזשכיאן או בכיר איראני אחר במשלחת שהגיעה לניו יורק, ורגע לפני שעלה לדוכן הנאומים במליאת העצרת דיווחה רשת CNN מפי גורם אמריקני כי הנשיא אמר ליועציו שהוא מעוניין לארגן מפגש כזה, "אם התנאים יהיו מתאימים".