נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ינאם אחר הצהריים (יום שלישי) בכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם, בנאום שמעורר עניין רב בעולם וצפוי לעסוק בשלל סוגיות - מהמלחמה באיראן, דרך מלחמת רוסיה-אוקראינה ועד החשש הגובר מסכנות ה-AI.
נאומו של טראמפ הוא השני שלו בעצרת האו"ם מאז חזרתו לבית הלבן בשנה שעברה, ובנאומו אשתקד - שחרג הרבה מעבר למקובל ונמשך 56 דקות - הוא תקף בחריפות את האו"ם, אותו האשים לא רק בכישלון בפתרון סכסוכים בינלאומיים אלא גם טען שהוא מעודד "פלישה" של מהגרים אל מדינות שונות. טראמפ אמנם איים בתחילת כהונתו לפרוש לחלוטין מהאו"ם, אבל אחרי שפרש מכמה מהגופים שלו וקיצץ דרמטית בתקציבי הארגון - החודש העבירה ארה"ב סכום של 725 מיליון דולר לאו"ם, באופן שמנע ממנה לאבד את זכות ההצבעה שלה בעצרת הכללית.
הנאום מגיע כשברקע שלל טלטלות בזירה הבינלאומית, ובראשן המשך המערכה מול איראן. בחודש האחרון התלוותה למלחמה הזו גם ההסלמה בין המורדים החות'ים בתימן לסעודיה, שתורמת גם היא לעליות במחירי הדלק ברחבי העולם. שעות לפני הנאום אותת בכיר איראני בשיחה עם רויטרס כי טהרן מוכנה לחידוש המשא ומתן מול האמריקנים, אם כי הוא שלל מפגש בין טראמפ לנשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שלמרות המשך המלחמה קיבל אישור כניסה לניו יורק על מנת להשתתף בכינוס העצרת הכללית. הבכיר האיראני אמר כי למשלחת האיראנית, שכוללת גם את שר החוץ עבאס עראקצ'י, יש "סמכות מלאה" להחיות את הדיפלומטיה עם וושינגטון, והוסיף כי טהרן יכולה לפתוח את מצר הורמוז תוך שבעה ימים, אם ארה"ב תפחית מצדה את הלחץ הצבאי שלה ותסיר את המצור שלה על נמלי איראן.
טראמפ עצמו אותת בימים האחרונים על נכונות לחדש את המו"מ עם איראן ולהיפגש עם פזשכיאן או בכיר איראני אחר במשלחת שהגיעה לניו יורק, ורגע לפני שעלה לדוכן הנאומים במליאת העצרת דיווחה רשת CNN מפי גורם אמריקני כי הנשיא אמר ליועציו שהוא מעוניין לארגן מפגש כזה, "אם התנאים יהיו מתאימים". הגורם הדגיש שבמפגש כזה עשויים להשתתף בכירים בממשל שמלווים את טראמפ, אבל הוא ציין כי לפי שעה אין תוכנית ממשית לקיומו.
טראמפ צפוי לנהל בשולי הכינוס הערב מפגשים עם לא פחות מ-11 מנהיגים בעולם, ובין היתר יכנס פסגה עם נציגי מדינות המפרץ - פסגה שלפי דיווח בשבוע שעבר ב"אקסיוס" תעסוק במערכה מול איראן וב"יום שאחרי". טראמפ ייפגש גם עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, בצל הלחץ שמפעיל הנשיא האמריקני על קייב לחדול מתקיפות על מתקני אנרגיה ברוסיה התורמות לזינוק במחירי הדלק בעולם; עם ראש ממשלת דנמרק מטה פרדירקסן - עמה הוא צפוי לחתום על הסכם שירחיב את הנוכחות הביטחונית של ארה"ב בגרינלנד; ולראשונה הוא ייפגש גם עם נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, שמאז שעלתה לשלטון בעקבות לכידת הנשיא ניקולס מדורו במבצע האמריקני בתחילת השנה משתפת פעולה עם ממשל טראמפ, ולאחרונה הגיעה עמו להסכם שיעניק לארה"ב נתח מרכזי מעתודות הנפט של ונצואלה.
טראמפ לא ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שינאם ביום חמישי הקרוב ויגיע לביקור קצרצר בצל החשש מהפגנות נגדו והחשש מקשיים שעלול להערים עליו ראש העיר האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני, שאיים לעצור את ראש הממשלה - אך בסופו של דבר הודיע שאין בסמכותו לעשות זאת. למרות זאת ממדאני שב ותקף את נתניהו רגע לפני כינוס העצרת, וטען שהוא "אדריכל של רצח העם המחריד של הפלסטינים".
על פי המסורת, המנהיג הראשון שינאם אחר הצהריים יהיה נשיא ברזיל לולה דה סילבה, שבחודש הבא צפוי לו קרב צמוד בבחירות מול איש הימין פלאביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו. טראמפ הוא השני בסדר הדוברים, ובהמשך הערב ינאמו בעצרת האו"ם גם מלך ירדן עבדאללה, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, אמיר קטאר תמים בן חמד אל-ת'אני ונשיא צרפת עמנואל מקרון. הכינוס יימשך עד יום שני בשבוע הבא, ובמהלכו ינאמו בעצרת 130 מנהיגי מדינות, ועוד עשרות נציגים בכירים. הכינוס הוא הזדמנות פז עבור המנהיגים והדיפלומטים מרחבי העולם לקדם תוכניות והצעות שונות בשלל המפגשים שנערכים בשוליו.
את הכינוס השנתי בניו יורק פתח אחר הצהריים מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שבסוף השנה יסיים את כהונתו בת העשור בתפקיד, כשלפי שעה אין עדיין מועמד בולט במרוץ להחלפתו. בנאומו הזהיר גוטרש מהתרחבות המחלוקות בזירה הבינלאומית, כשלדבריו "הסדקים הפכו לתהומות", וכהרגלו תקף בחריפות את ישראל על מעשיה בעזה ובגדה המערבית. "אסור לנו לאבד מעקב אחר המצב ההרסני בשטח הפלסטיני הכבוש. חלפו כמעט שלוש שנים מאז מתקפות הטרור הנתעבות של חמאס ב-7 באוקטובר. מה שבא בעקבותיהן היה מתקפה על פלסטינים בעזה, בהיקף של הרג והרס שלא ראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל. בינתיים, אלימות, עקירה והתרחבות ההתנחלויות בגדה המערבית הכבושה הורסים את הדרך לשלום ומעלים את חשש לטיהור האתני. איננו יכולים לאפשר לפתרון שתי המדינות להיעלם מול עינינו".