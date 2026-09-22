נאומו של טראמפ הוא השני שלו בעצרת האו"ם מאז חזרתו לבית הלבן בשנה שעברה, ו

בנאומו אשתקד

- שחרג הרבה מעבר למקובל ונמשך 56 דקות - הוא תקף בחריפות את האו"ם, אותו האשים לא רק בכישלון בפתרון סכסוכים בינלאומיים אלא גם טען שהוא מעודד "פלישה" של מהגרים אל מדינות שונות. טראמפ אמנם איים בתחילת כהונתו לפרוש לחלוטין מהאו"ם, אבל אחרי שפרש מכמה מהגופים שלו ו

קיצץ דרמטית בתקציבי הארגון