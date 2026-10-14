הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (רביעי) הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז, שבמהלכה אמר למפקדים כי "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה".
לפי צה"ל, במהלך הביקור בפיקוד מרכז קיימו הרמטכ"ל והמפקדים תצפית במרחב חטיבת יהודה, סקרו את האתגרים המבצעיים בגזרה ואת משימות האוגדות הפועלות ביהודה ושומרון. כמו כן, הרמטכ”ל אישר תוכניות להמשך הפעילות המבצעית בגזרה והדגיש את חשיבות סיכול הפח”ע ושימור היציבות בגזרת יהודה ושומרון.
"על מנת לאפשר שליטה מבצעית טובה יותר בשטח, תגברנו את הסד”כ בכלל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה", אמר זמיר, שלא הזכיר את תרחיש האימים של "היפוך קנים" שעליו מדבר שוב ושוב ראש הממשלה. "תגברנו את הכוחות והעלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו".
לדברי זמיר, "בתקופה רגישה זו, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות. אנחנו רודפים ונלחמים בטרור בכל מקום. צה”ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל".
לצד זאת התייחס זמיר גם לפשיעה הלאומנית, ואמר כי "פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע אינן משקפות את הרוח הישראלית והרוח היהודית - יש להוקיע אותן ולמגר אותן בכל הכלים הקיימים למדינת ישראל". לדבריו, "אנחנו נמצאים בתקופת המסיק. צה”ל ימשיך לפעול על מנת לאפשר את קיום המסיק, תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחונן של כלל האוכלוסיות במרחב".
בהערכת המצב בפיקוד מרכז השתתפו בין השאר מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת איו”ש, תת-אלוף קובי הלר, מפקד אוגדה 98, תת-אלוף מני ליברטי, מפקד אוגדה 96, תת-אלוף אורן שמחה, ומפקדי החטיבות והגדודים בפיקוד המרכז, מפקדים בשב"כ ומג"ב יהודה ושומרון.