"על מנת לאפשר שליטה מבצעית טובה יותר בשטח, תגברנו את הסד”כ בכלל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה", אמר זמיר, שלא הזכיר את

תרחיש האימים של "היפוך קנים"