ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל היום (רביעי) ביקור עם הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ בפיקוד הדרום בעקבות התקרית במטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל - והוסט לסעודיה בשל ניסיון לפי החשד לריסוקו על ידי טייס המשנה מעומאן.

נתניהו ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

השלושה ינהלו לאורך היום דיונים ביטחוניים עקב התקרית. בצמרת מערכת הביטחון מתגברת הערכה כי מדובר בפעולת טרור, וצוותים של שב"כ מבצעים כעת חקירה מעמיקה של האירוע. עד כה אין אינדיקציה ברורה, אך כל הכיוונים נבדקים. חילוץ הנוסעים יבוצע כנראה ע"י מטוס צבאי.

טייס המשנה נמצא בשעה זו בחקירה בסעודיה, שבה מעורבים גם גורמים ישראליים. לאחר הערכת מצב בין המשטרה לשב"כ הוחלט כי אנשי השירות יתחקרו את הנוסעים שהיו במטוס עם נחיתתם בארץ. החשד שנבדק הוא שהטייס העומאני רצה לרסק את המטוס, והשני, אמירותי, השתלט עליו בסיוע הנוסעים. לדברי גורם ישראלי, "איש ביטחון סמוי סייע בהשתלטות וטייסים נוספים שהיו על הטיסה סייעו בהנחתה".

מי שמנהל את האירוע מול סעודיה הוא המוסד, ובישראל מרכזים מאמץ לגבי כל האישורים הנדרשים ליציאת מטוס של צה"ל. בחיל האוויר הפעילו נוהל שנקרא "סחר עולמי", זה שמופעל בבור עם הזנקת מטוסי הקרב כאשר יש חשש לחטיפה.

תיעוד מסלול המראה - ונחיתת החירום בסעודיה ( צילום: flightradar )





נזכיר כי רק לפני יומיים, לפי הודעת ראש הממשלה, שחזר השבוע מביקור בזק באבו דאבי , מי שנכח איתו שם הוא ראש אגף האבטחה בשב"כ, כמו גם ראש המוסד רומן גופמן.

נתניהו וכ"ץ הנחו את צה"ל לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים כדי להחזיר את הנוסעים לישראל, ועוד קודם לכן הציעה חברת אל על סיוע בהשבת הנוסעים. צילום מסך מנתוני אפליקציית המעקב Flightradar24, המתעד את ההנמכה החריגה של טיסת פליי דובאי FZ1073, מראה כיצד המטוס ירד בתוך זמן קצר מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל, כאשר בשלב מסוים הוצג קצב הנמכה רגעי של כ-30,976 רגל בדקה. במקביל נרשמו גם שינויים חדים במהירות הקרקעית.

המטוס המריא מדובאי שבאיחוד האמירויות ב-7:05, כשעליו 174 נוסעים וביניהם 27 ילדים, והיה אמור לנחות בנתב"ג בסביבות 9:30. אבל אחרי כשעה וחצי של טיסה, ועם כניסתו למרחב האווירי של ירדן, שידר המטוס קוד 7700 - קוד החירום והמצוקה הבינלאומי - ולאחר מכן קוד 7500, המעיד על חטיפת מטוס. במקביל, המטוס סב לאחור, חזר לשמי סעודיה והחל לטוס בגובה נמוך יותר ברחבי הממלכה. לאחר טיסה דרומה הוא פנה מערבה, בתוך סעודיה.