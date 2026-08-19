: "ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו סוריה כמעט הפרה בכך שאפשרה לחיילים טורקים להתפרס בבסיס חיל האוויר ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחון ישראל - וסוריה בחרה להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

: "ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו סוריה כמעט הפרה בכך שאפשרה לחיילים טורקים להתפרס בבסיס חיל האוויר ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחון ישראל - וסוריה בחרה להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

התקיפה עוררה תגובות קשות בטורקיה והכותרת של העיתון "Türkiye" שתומך בעמדות של משטר ארדואן הכריזה שמדובר ב"פרובוקציה קשה של ישראל". בכותרת המשנה נכתב: "מטוסי קרב ישראליים הפציצו שדה תעופה צבאי באדליב – כ-55 ק"מ בלבד מגבולה של טורקיה. השדה המיועד להצבת מערכות מכ"ם והגנה אווירית - ובכך ביצעו (הישראלים) פרובוקציה של מלחמה". עם זאת, למרות הטון התקיף, ההצהרות לא קיבלו בולטות מיוחדת ולרוב נבלעו בדיווחים אחרים.

התקיפה עוררה תגובות קשות בטורקיה והכותרת של העיתון "Türkiye" שתומך בעמדות של משטר ארדואן הכריזה שמדובר ב"פרובוקציה קשה של ישראל". בכותרת המשנה נכתב: "מטוסי קרב ישראליים הפציצו שדה תעופה צבאי באדליב – כ-55 ק"מ בלבד מגבולה של טורקיה. השדה המיועד להצבת מערכות מכ"ם והגנה אווירית - ובכך ביצעו (הישראלים) פרובוקציה של מלחמה". עם זאת, למרות הטון התקיף, ההצהרות לא קיבלו בולטות מיוחדת ולרוב נבלעו בדיווחים אחרים.

התקיפה עוררה תגובות קשות בטורקיה והכותרת של העיתון "Türkiye" שתומך בעמדות של משטר ארדואן הכריזה שמדובר ב"פרובוקציה קשה של ישראל". בכותרת המשנה נכתב: "מטוסי קרב ישראליים הפציצו שדה תעופה צבאי באדליב – כ-55 ק"מ בלבד מגבולה של טורקיה. השדה המיועד להצבת מערכות מכ"ם והגנה אווירית - ובכך ביצעו (הישראלים) פרובוקציה של מלחמה". עם זאת, למרות הטון התקיף, ההצהרות לא קיבלו בולטות מיוחדת ולרוב נבלעו בדיווחים אחרים.