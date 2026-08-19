יממה לאחר התקיפה החריגה של חיל האוויר בבסיס של הצבא הסורי, שבו על פי לשכת ראש הממשלה היו אמורים להתפרס כוחות טורקיים - הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ביקר היום (רביעי) בשטח סוריה ואמר: "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות שלנו". צפו בדבריו של רא"ל זמיר:
אתמול בלילה הותקף שדה התעופה הצבאי אבו א-דהור, באזור הכפרי המזרחי של אידליב בסוריה. על פי סוכנות הידיעות "סאברין", הותקפו מסלולי המראה ומתקני אחסון על-ידי ארבעה מטוסים.
אמש פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה באנגלית, שבה אישרה למעשה את התקיפה: "ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו סוריה כמעט הפרה בכך שאפשרה לחיילים טורקים להתפרס בבסיס חיל האוויר ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחון ישראל - וסוריה בחרה להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".
התקיפה עוררה תגובות קשות בטורקיה והכותרת של העיתון "Türkiye" שתומך בעמדות של משטר ארדואן הכריזה שמדובר ב"פרובוקציה קשה של ישראל". בכותרת המשנה נכתב: "מטוסי קרב ישראליים הפציצו שדה תעופה צבאי באדליב – כ-55 ק"מ בלבד מגבולה של טורקיה. השדה המיועד להצבת מערכות מכ"ם והגנה אווירית - ובכך ביצעו (הישראלים) פרובוקציה של מלחמה". עם זאת, למרות הטון התקיף, ההצהרות לא קיבלו בולטות מיוחדת ולרוב נבלעו בדיווחים אחרים.
כאמור, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, ביקר היום באוגדה 210 בשטח סוריה ושיגר מסר לשלטון בדמשק וגם לטורקיה. הרמטכ"ל אמר: "אנחנו פועלים במציאות רב-זירתית, שבה האתגרים משתנים ומתפתחים כל העת, הזירה הסורית היא אחת מהן. אנחנו רואים את המתרחש ועוקבים אחר השינויים בחזית הסורית - עלינו להיערך אליהם בהתאם. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו ונדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת איפה שצריך ומתי שצריך. עלינו למנוע התפתחות של איומי טרור, ובמקביל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי על גבולותינו. גם בסוריה יצרנו מרחב הגנה קדמי המהווה חיץ בחזית היישובים ובו כוחותינו פועלים". למעשה, הביקור של זמיר יחד עם התקיפה, משלימים את המסר שביקשה ישראל להעביר למי שרוצה להתבסס בסוריה.
"Egypt's Intel Observer", חשבון ברשת X שעוסק בנושאי מודיעין, פרסם תמונות לוויין שבהן נראות פעולות השיקום המתמשכות בשדה התעופה שתקפה ישראל. בחשבון ה-X נכתב עוד כי לאורך תקופה ניתן להבחין בשיקום מתמשך של מסלול ההמראה ומסלולי ההסעה. על פי חשבון ה-X הפעילות מרמזת על הכוונה להחזיר את הבסיס לפעילות מבצעית, ייתכן שבתמיכה טורקית או כחלק מפריסה עתידית של טורקיה על אדמת סוריה.
בעיתון "Türkiye" ייחסו את התקיפה הישראלית לעליית כוחה של טורקיה בזירה הבינלאומית. בעיתון נכתב בין היתר: "השיחה של ארדואן וטראמפ הטריפה את ישראל שמבצעת רצח העם. ארדואן וטראמפ הגיעו להסכמה על פתרון המשבר באיראן ועל שלום בעזה. נתניהו, שנכנס לפאניקה בעקבות ההחלטות בשיחה, תקף זמן קצר לאחר מכן בסוריה". גם העיתון "SABAH" פרגן לנשיא טורקיה וכתב בהקשר למגעים בין ארדואן לטראמפ כי "טורקיה היא האדריכלית החדשה של המזרח התיכון".
בעיתון "Cumhuriyet" ביקשו להדגיש את המחלוקת בין ארצות הברית לבין ישראל בסוגיית התקיפות של חיל האוויר בסוריה. בהקשר זה נכתב: "התקיפה בוצעה במקביל לקריאתו של שליח ארה"ב למזרח התיכון, טום ברק, ל'איפוק'".
בתוך כך, על רקע המתיחות האזורית, הודיעה היום טורקיה שהיא מוכנה לעבוד עם שלטונות דמשק על חיפושי נפט וגז בסוריה. שר האנרגיה של טורקיה אלפרסלן בייראקטאר אמר היום במסיבת עיתונאים עם עמיתו הסורי מוחמד אל-בשיר כי חברת הנפט הטורקית הממשלתית (TPAO) וחברות פרטיות מוכנות לבצע סקרים ססמיים וקידוחים בים וביבשה. במקביל, טורקיה וסוריה יפעילו בקרוב תשתית חשמל חדשה, וישלשו את כושר הולכת החשמל לסוריה.
פורסם לראשונה: 16:55, 19.08.26