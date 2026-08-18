השליח האמריקני לסוריה תומאס ברק הזהיר אמש (שלישי) כי תקיפות ישראליות בסוריה, כמו זו שישראל ביצעה אתמול בלילה , עלולות "להגביר את הנוכחות הטורקית באזור" כבר בעתיד הקרוב. הוא טען בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי טורקיה לא הוזהרה מבעוד מועד - ועל כן הייתה עלולה לתקוף את ישראל בתגובה. אמש דווח בסוריה גם על ירי ארטילרי באזור הכפרי של דרעא.

גלריה ארדואן, נתניהו וא-שרע ( צילום: MEHMET ALI OZCAN/Anadolu via AFP, shutterstock, רפי קוץ, אלכס קולומויסקי, קובי קואנקס, REUTERS/Khalil Ashawi, AP Photo/Leo Correa, SAUL LOEB/AFP, Evelyn Hockstein/POOL/AFP, Andrew Harnik/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP, JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP, REUTERS, SATELLITE IMAGE ©2025 MAXAR TECHNOLOGIES/AFP )

"אנחנו עובדים באופן פעיל על מנגנון שיפחית את ההסלמה בין ישראל, סוריה וטורקיה. התקיפה ממחישה את הצורך בכך. נדרשת כאן 'ארכיטקטורה' חזקה, עם משאבים גדולים שיוקדשו עבורה. השקעה במנגנונים להפחתת המתיחות זולה בהרבה מהסתמכות על כוח צבאי", אמר ברק, שמשמש גם כשגריר ארה"ב בטורקיה. הוא אף גינה אתמול את ישראל, וכתב כי הוא "מודאג מאוד מהתקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו א-דהור, שמובילה להסלמה בלתי נחוצה".

זמן קצר לאחר מכן פרסמה לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעה באנגלית, שבה אישרה למעשה את התקיפה: "ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, אותו סוריה כמעט הפרה בכך שאפשרה לחיילים טורקים להתפרס בבסיס חיל האוויר ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחון ישראל - וסוריה בחרה להתעלם מהאזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

אתמול בלילה, כאמור, הותקף שדה התעופה הצבאי אבו א-דהור, באזור הכפרי המזרחי של אידליב בסוריה. על פי סוכנות הידיעות "סאברין", הותקפו מסלולי המראה ומתקני אחסון על-ידי ארבעה מטוסים - ובסוריה טענו שישראל עומדת מאחורי התקיפות עוד לפני האישור הרשמי. לפי גורם צבאי סורי ואזרח שגר בסמוך שדיברו עם רויטרס, לא היו הרוגים בתקיפה. מקורות אמרו ל"אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי: "התקיפות האוויריות הישראליות על שדה התעופה הגיעו לאחר ביקור של משלחת צבאית טורקית לשיקום מסלול ההמראה שלו".

השגריר האמריקני ברק. גינה את ישראל ( צילום: REUTERS/Emilie Madi )

שדה התעופה אבו א-דהור ממוקם כ-27 קילומטרים מזרחית לסראקיב, בסמוך לכפר אבו א-דהור. הוא מאופיין במיקומו האסטרטגי בין מחוזות אידליב, חמה וחלב, ובקרבתו למדבר הסורי. הוא נחשב גם לאחד הבסיסים הצבאיים הבולטים בצפון סוריה והיה בעבר תחת שליטת המשטר הקודם. ההערכות לגבי גודלו משתנות: מקורות מסוימים מצביעים על כך שהוא משתרע על פני כ-16 קמ"ר, בעוד אחרים מעריכים אותו בכ-23 קמ"ר, והוא כולל מספר מסלולי המראה.

ייתכן שהתקיפה הלילית הגיעה על רקע חשש בישראל מפני פגיעה בשליטתה במרחב האווירי באזור, אחרי שהבסיס שהותקף עבר שיקום משמעותי בסיוע טורקי. ישראל חששה מאוד ממה שנעשה בבסיס ומההשלכות של כך. אין כאן רצון להיכנס לעימות - לא עם הטורקים ולא עם הסורים - אבל ניתן להעריך כי ישראל לא יכולה להרשות לעצמה פגיעה בשליטה האווירית, במיוחד בצל המתיחות מול איראן.

תיעוד מהתקיפה בסוריה

לפי רשת "פוקס ניוז" האמריקנית, ישראל העבירה מידע מודיעיני לאמריקנים על מאמצי השיקום של הסורים. החשש הוא לא רק משיקום של מסלולי ההמראה, אלא גם מהצבת מערכות הגנה אווירית שכאמור מאיימות על השליטה של ישראל, וכן כטב"מים חדישים. רק בתקופה האחרונה ביקרה בבסיס הזה משלחת טורקית, וישראל כבר העבירה בעבר מסרים לטורקיה שלפיהם היא לא תסכים לשיקום צבא סוריה ולפגיעה בעליונות האווירית שלה.