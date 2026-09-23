עד כה נמנעה הממשלה מהקמת ועדת חקירה כלשהי, ובמהלך דיון מוקדם יותר השנה הציעו שופטי בג"ץ להימנע מהכרעה ולאפשר לציבור את "הכרעת הבוחר" ביום הבחירות בנוגע לסוגיית הקמת הוועדה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והממשלה הצטרפו לעמדה שיש לדחות את ההכרעה, אך מטענות שונות, ובג"ץ כאמור אישר זאת היום. הממשלה הבאה היא שתכריע האם תוקם ועדת חקירה, ואיזה סוג של ועדה. רק לאחר מכן בג"ץ יבחן את הידרשותו לסוגיה.

עד כה נמנעה הממשלה מהקמת ועדת חקירה כלשהי, ובמהלך דיון מוקדם יותר השנה הציעו שופטי בג"ץ להימנע מהכרעה ולאפשר לציבור את "הכרעת הבוחר" ביום הבחירות בנוגע לסוגיית הקמת הוועדה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והממשלה הצטרפו לעמדה שיש לדחות את ההכרעה, אך מטענות שונות, ובג"ץ כאמור אישר זאת היום. הממשלה הבאה היא שתכריע האם תוקם ועדת חקירה, ואיזה סוג של ועדה. רק לאחר מכן בג"ץ יבחן את הידרשותו לסוגיה.

עד כה נמנעה הממשלה מהקמת ועדת חקירה כלשהי, ובמהלך דיון מוקדם יותר השנה הציעו שופטי בג"ץ להימנע מהכרעה ולאפשר לציבור את "הכרעת הבוחר" ביום הבחירות בנוגע לסוגיית הקמת הוועדה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והממשלה הצטרפו לעמדה שיש לדחות את ההכרעה, אך מטענות שונות, ובג"ץ כאמור אישר זאת היום. הממשלה הבאה היא שתכריע האם תוקם ועדת חקירה, ואיזה סוג של ועדה. רק לאחר מכן בג"ץ יבחן את הידרשותו לסוגיה.

שלפיה מוטב להותיר את סוגיית הקמת ועדת החקירה להכרעת הבוחר ביום הבחירות. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג אמר כי "יש מחירים כבדים מאוד לצו שיפוטי. אולי אם הגיעה עונת הבחירות ואנחנו כל כך רוצים את אמון הציבור בוועדה כזו שתקום, האם המועד האידיאלי הוא להשאיר את המלאכה לממשלה שתהיה אחרי הבחירות? הדבר הזה יכול להתקבל הרבה יותר טוב בדעת הקהל".

שלפיה מוטב להותיר את סוגיית הקמת ועדת החקירה להכרעת הבוחר ביום הבחירות. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג אמר כי "יש מחירים כבדים מאוד לצו שיפוטי. אולי אם הגיעה עונת הבחירות ואנחנו כל כך רוצים את אמון הציבור בוועדה כזו שתקום, האם המועד האידיאלי הוא להשאיר את המלאכה לממשלה שתהיה אחרי הבחירות? הדבר הזה יכול להתקבל הרבה יותר טוב בדעת הקהל".