שורה של כלי תקשורת בארה"ב מדווחים הלילה (בין רביעי לחמישי) - תשעה ימים אחרי בחירות האמצע שבהן " צונאמי כחול " שטף את המדינה והמפלגה הרפובליקנית הובסה ואיבדה את השליטה בשני בתי הקונגרס - כי המועמד הדמוקרטי סקוט קולום עשה היסטוריה וגבר במרוץ לסנאט על יריבתו הרפובליקנית, הסנאטורית המכהנת סינדי הייד-סמית'. לפיכך, הדמוקרטים זכו במושב נוסף - ה- 55 שלהם, בעוד שלרפובליקנים 44 מושבים בסנאט.

גלריה סקוט קולום, הסנאטור הנבחר מטעם מיסיסיפי ( צילום: Rogelio V. Solis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מדובר בהפתעה גדולה נוספת בבחירות האמצע, שכן מיסיסיפי נחשבת למעוז שמרני. הדמוקרטים כבר הצליחו לחולל מהפכים במעוזים רפובליקניים כמו קנזס, טקסס ודרום קרוליינה , וכעת מצטרפת לרשימה גם מיסיסיפי. קולום בן ה-46 הצליח להדיח את הייד-סמית' בת ה-67, שמכהנת מאז 2018. גודל ההישג שלו מתבטא בין השאר בכך שהוא הפך לדמוקרט הראשון שמיסיסיפי שולחת לסנאט מאז 1982 – לפני 44 שנה.

קולום הוא גם השחור הראשון שמיסיסיפי שולחת לסנאט מאז 1874, לפני 152 שנה, אז נבחר לתפקיד העבד המשוחרר בלאנש ברוס, ב"תקופת השיקום" שאחרי מלחמת האזרחים ולפני תקופת "חוקי ג'ים קרואו" הגזעניים, שהחילו הפרדה גזעית ונישלו את השחורים, שבמיסיסיפי היו באותה עת רוב מבין תושביה, מעמדות שלטוניות. בתקופת השיקום גם צמח הארגון "קו קלוקס קלאן" (KKK) הדוגל בעליונות לבנה ורדף שחורים במדינות הדרומיות, ופרשנים פוליטיים מבליטים כעת את העובדה שבין היתר רשם קולום מהפך במחוז פורסט שבמיסיסיפי – מחוז שנקרא על שם מייסד ה-KKK, נייתן בדפורד פורסט.

קולום ובלאנש ברוס, העבד המשוחרר שנבחר לסנאטור במיסיסיפי ב-1874 ( צילום: Rogelio V. Solis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בשבוע שעבר, יומיים אחרי הבחירות, כשנספרו 96% מהקולות, קולום הוביל ב-1,724 קולות בלבד. עם זאת, בקמפיין של המועמד הדמוקרטי, שמכהן מאז 2016 כתובע של אחד ממחוזות מיסיסיפי, הביעו אופטימיות וטענו כי הקולות שנותרו אז לספירה הינם ברובם מאזורים שבהם צפויה תמיכה גדולה יותר בקולום - מה שהתברר כסברה נכונה הלילה. מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ'אק שומר, בירך את קולום וכתב ברשת X: "מיסיסיפי הכחולה כאן. סקוט קולום הוא האדם היחיד שהיה יכול לעשות את זה, ידעתי זאת מהרגע שפגשתי אותו. סקוט יהיה סנאטור פנטסטי עבור האנשים של מיסיסיפי, ואני לא יכול לחכות לברך אותו לסנאט".

כעת, המרוץ האחרון בבחירות לסנאט שטרם הוכרע הוא באלסקה, אך כבר כעת ההישג הדמוקרטי התעצם עם המושב ה-55 מתוך 100. אם ינצחו גם באלסקה ויגיעו ל-56 מושבים תהיה לכך חשיבות גדולה: בסנאט, הבית העליון של הקונגרס, העברת רוב סוגי החקיקה דורשת רוב מיוחס של 60 קולות, וככל שהדמוקרטים יתקרבו למספר הזה כך יפחת מספרם של הסנאטורים הרפובליקנים שהם יידרשו להעביר לצד שלהם כדי לקדם חוקים שונים (כשבמקביל הם הבטיחו רוב גדול גם בבית הנבחרים).

המהפך בניגוד לתחזיות - וקמפיין החלבון שמאחורי ההישג

בניגוד למעוזים שמרניים כמו טקסס וקנזס, שבהם הסקרים חזו מהפך דמוקרטי, מיסיסיפי לא נחשבה ערב ההצבעה ככזו שבה צפוי קרב צמוד במיוחד. אף שגם שם היו לא מעט סימנים להיחלשותה של הייד-סמית' ולתסכול הגדול של הבוחרים מיוקר המחיה והזינוק במחירי הדלק בעקבות המלחמה באיראן, מיסיסיפי הוגדרה על ידי המודל הנחשב של מכון Cook Political Report כמדינה בטוחה יחסית עבור הרפובליקנים. הפרשנים כנראה גם הסתמכו על העובדה שרק לפני שנתיים הנשיא דונלד טראמפ ניצח שם את קמלה האריס בפער אדיר של 60%-38%.

התמיכה מטראמפ לא עזרה גם לה. סינדי הייד-סמית' ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

אבל כפי שאירע ברחבי אמריקה, בליל הבחירות ניכר כי המוני בוחרים נטשו את הרפובליקנים ובחרו במועמד הדמוקרטי. במשך חודשים קרא קולום להנהגת המפלגה הדמוקרטית להקצות לו משאבים גדולים יותר וחזה שהמרוץ יהיה צמוד, כשלדבריו בין הסיבות לכך התגייסותם של מצביעים שחורים – שמהווים כיום כ-37% מאוכלוסיית מיסיסיפי – וחוסר השביעות הגדול מהנשיא טראמפ. "בניגוד לאנשים ברחבי המדינה שעשויים להיות מופתעים, הקמפיין שלנו, המתנדבים שלנו ותושבי מיסיסיפי אינם מופתעים", אמר קולום יום לאחר הבחירות.

התרומות לקמפיין שלו הלכו וגדלו בחודשים האחרונים, ודמוקרטים בולטים – בהם קמלה האריס, פיט בוטיג'ג' וביל קלינטון – הגיעו למדינה כדי לתמוך בו. הוא ניהל קמפיין שטח מוצלח, שבו ניסה לחזר אחר מצביעים רפובליקנים מסורתיים והתמקד ביוקר המחיה ובמחירי הדלק הגבוהים.

יריבתו הייד-סמית', שלא נחשבת לקמפיינרית מוצלחת במיוחד, סיפקה לו תחמושת מעולה כשנשאלה בריאיון לערוץ טלוויזיה מקומי על מחירי הבשר הגבוהים והשיבה: "יש לכם כל כך הרבה מקורות חלבון לבחור מהם". קולום פרסם בחודש שעבר תשדיר בחירות שבו מוצג הקטע הזה – ולאחר מכן אזרחים מקומיים במיסיסיפי שמגיבים בתדהמה. אחד מהם אומר, בזמן שהוא הופך המבורגר על המנגל: "לבחור חלבון אחר? שיט! עדיף לבחור סנאטור אחר". הפרסומת הפכה לוויראלית, ורק ברשת X צפו בה יותר מ-12 מיליון.

הפרסומת הוויראלית ממיסיסיפי: "לבחור חלבון אחר מבשר? מעדיף סנאטור אחר"





קולום, אב לשתי בנות ונוצרי אדוק, הוא דור שביעי למשפחה ממיסיסיפי ואימו פרצה מחסומים גזעיים כשהתמנתה לשופטת. כתובע מקומי גם הוא כבר רשם היסטוריה מקומית כאפרו-אמריקני הראשון במיסיסיפי שנבחר לייצג שם מחוז שבו רוב של תושבים לבנים. בבחירות כעת הוא הצליח לזכות בתמיכה של רפובליקנים גם בשל העובדה שאביו היה עורך דין רפובליקני מוכר במדינה, ועבד בין היתר עבור הנשיא רונלד רייגן.

כאמור, קולום עשה היסטוריה כסנאטור השחור הראשון של מיסיסיפי מאז העבד המשוחרר בלאנש ברוס שנבחר ב-1874, ועל רקע ההיסטוריה של העבדות במדינה הוא נשאל לא אחת על המשמעות של ניצחון כזה. "מבחינתי, המשמעות היא שאסור לי להיות הסנאטור השחור האחרון ממיסיסיפי", אמר אחרי הבחירות, "אני לא רוצה שיאמרו שעשיתי דבר כלשהו שעלול להכשיל את האדם הבא שיהיו לו הכישרון, מוסר העבודה והיכולות הדרושים כדי להגשים את החלום שלו". הוא הבטיח לפעול "ביושרה, בכנות ובשקיפות".