"הצונאמי הכחול" ששטף את ארה"ב ב בחירות האמצע סיפק שלל הפתעות דרמטיות, עם מהפכים דמוקרטיים בקרבות על הסנאט במעוזים שמרניים כמו טקסס, קנזס ודרום קרוליינה – אבל נדמה שהפתעה גדולה הרבה יותר עשויה עדיין לקרות במיסיסיפי, מעוז שמרני נוסף שבו עדיין לא הוכרע הקרב בין הסנאטורית הרפובליקנית סינדי הייד-סמית' לבין יריבה הדמוקרטי סקוט קולום. יומיים אחרי הבחירות ספירת הקולות שם טרם הסתיימה, ואחרי ש-96% נספרו קולום מוביל בפער זעום במיוחד. אתמול עמד הפער הזה על 43 קולות בלבד, אבל הערב (חמישי) הוא התרחב לטובתו ועומד כעת על 1,724 קולות.

גלריה סקוט קולום, המועמד הדמוקרטי שכרגע מוביל בספירה במיסיסיפי ( צילום: Rogelio V. Solis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הסנאטורית הרפובליקנית סינדי הייד-סמית' לצד הנשיא טראמפ. "הצונאמי הכחול" הגיע גם למעוז השמרני ( צילום: AP Photo/Jacquelyn Martin )

אם קולום בן ה-46 יצליח לשמור על ההובלה ולהדיח את הייד-סמית' בת ה-67, שמכהנת מאז 2018, הוא יהפוך לדמוקרט הראשון שמיסיסיפי שולחת לסנאט מאז 1982 – לפני 44 שנה. הוא גם יעשה היסטוריה כשחור הראשון שמיסיסיפי שולחת לסנאט מאז 1874, לפני 152 שנה, אז נבחר לתפקיד העבד המשוחרר בלאנש ברוס, ב"תקופת השיקום" שאחרי מלחמת האזרחים ולפני תקופת "חוקי ג'ים קרואו" הגזעניים, שהחילו הפרדה גזעית ונישלו את השחורים, שבמיסיסיפי היו באותה עת רוב מבין תושביה, מעמדות שלטוניות.

בתקופת השיקום גם צמח הארגון "קו קלוקס קלאן" (KKK) הדוגל בעליונות לבנה ורדף שחורים במדינות הדרומיות, ופרשנים פוליטיים מבליטים כעת את העובדה שבין היתר רשם קולום מהפך במחוז פורסט שבמיסיסיפי – מחוז שנקרא על שם מייסד ה-KKK, נייתן בדפורד פורסט.

בלאנש ברוס, עבד משוחרר שנבחר לסנאטור במיסיסיפי ב-1874, בתקופת השיקום שקדמה ל"חוקי ג'ים קרואו" הגזעניים

סקוט קולום. יש לו "צבא של עורכי דין" אם יערערו על התוצאות ( צילום: Rogelio V. Solis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בקמפיין של קולום, שמכהן מאז 2016 כתובע של אחד ממחוזות מיסיסיפי, אומרים שהקולות שטרם נספרו מגיעים ברובם מאזורים שבהם צפויה תמיכה גדולה יותר במועמד הדמוקרטי, ולפיכך מביעים שם אופטימיות שבסיום הספירה הוא יגבר על הסנאטורית הייד-סמית', שמצידה טוענת גם היא לאופטימיות. אם הפער ביניהם ימשיך להיות צמוד כל כך, ייתכן מאוד שההכרעה תיעשה רק אחרי קרבות משפטיים, ומנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר שלח אתמול למיסיסיפי צוותים משפטיים על מנת לסייע לקמפיין של קולום.

קולום עצמו אמר אמש כי יש ברשותו "צבא של עורכי דין", שערוך לניסיון לערער על ניצחון אפשרי שלו, שיחזק עוד יותר את כוחם של הדמוקרטים בסנאט: כבר עתה הם הבטיחו שם רוב גדול למדי של 54 מתוך 100, ויחד עם מרוץ שטרם הוכרע באלסקה ייתכן שבסופו של דבר הם ישיגו 56 מושבים. למספר הזה יש חשיבות גדולה: בסנאט, הבית העליון של הקונגרס, העברת רוב סוגי החקיקה דורשת רוב מיוחס של 60 קולות, וככל שהדמוקרטים יתקרבו למספר הזה כך יפחת מספרם של הסנאטורים הרפובליקנים שהם יידרשו להעביר לצד שלהם כדי לקדם חוקים שונים (כשבמקביל הם הבטיחו רוב גדול בבית הנבחרים). הוא גם יספק להם מקפצה נוחה הרבה יותר להשגת הרוב המיוחס בעצמם בבחירות 2028.

גם אם בסופו של דבר קולום יפסיד בפער זעום להייד-סמית', עצם העובדה שהוא מצליח לכפות עליה קרב כל כך צמוד היא מדהימה: בניגוד למעוזים שמרניים אחרים, כמו טקסס וקנזס, שבהם הסקרים חזו נכונה מהפך, מיסיסיפי לא נחשבה ערב ההצבעה ככזו שבה צפוי קרב צמוד במיוחד. אף שגם שם היו לא מעט סימנים להיחלשותה של הייד-סמית' ולתסכול הגדול של הבוחרים מיוקר המחיה והזינוק במחירי הדלק בעקבות המלחמה באיראן, מיסיסיפי הוגדרה על ידי המודל הנחשב של מכון Cook Political Report כמדינה בטוחה יחסית עבור הרפובליקנים. הפרשנים כנראה גם הסתמכו על העובדה שרק לפני שנתיים הנשיא דונלד טראמפ ניצח שם את קמלה האריס בפער אדיר של 60%-38%.

לא לכולם זו הייתה הפתעה

אבל כפי שאירע ברחבי אמריקה, בליל הבחירות ניכר כי המוני בוחרים נטשו את הרפובליקנים ובחרו במועמד הדמוקרטי, ובדיעבד מדגישים כעת בתקשורת האמריקנית את הסימנים שהיו לכך שגם המרוץ הזה היה צמוד. קולום עצמו קרא במשך חודשים להנהגת המפלגה הדמוקרטית להקצות לו משאבים גדולים יותר וחזה שהמרוץ יהיה צמוד, כשלדבריו בין הסיבות לכך התגייסותם של מצביעים שחורים – שמהווים כיום כ-37% מאוכלוסיית מיסיסיפי – וחוסר השביעות הגדול מהנשיא טראמפ. "בניגוד לאנשים ברחבי המדינה שעשויים להיות מופתעים, הקמפיין שלנו, המתנדבים שלנו ותושבי מיסיסיפי אינם מופתעים", אמר אתמול קולום.

הפרסומת הוויראלית ממיסיסיפי: "לבחור חלבון אחר מבשר? מעדיף סנאטור אחר"

התרומות לקמפיין שלו הלכו וגדלו בחודשים האחרונים, ודמוקרטים בולטים – בהם קמלה האריס, פיט בוטיג'ג' וביל קלינטון – הגיעו למדינה כדי לתמוך בו. הוא ניהל קמפיין שטח מוצלח, שבו ניסה לחזר אחר מצביעים רפובליקנים מסורתיים והתמקד ביוקר המחיה ובמחירי הדלק הגבוהים. יריבתו הייד-סמית', שלא נחשבת לקמפיינרית מוצלחת במיוחד, סיפקה לו תחמושת מעולה כשנשאלה בריאיון לערוץ טלוויזיה מקומי על מחירי הבשר הגבוהים והשיבה: "יש לכם כל כך הרבה מקורות חלבון לבחור מהם". קולום פרסם בחודש שעבר תשדיר בחירות שבו מוצג הקטע הזה – ולאחר מכן אזרחים מקומיים במיסיסיפי שמגיבים בתדהמה. אחד מהם אומר, בזמן שהוא הופך המבורגר על המנגל: "לבחור חלבון אחר? שיט! עדיף לבחור סנאטור אחר". הפרסומת הפכה לוויראלית, ורק ברשת X צפו בה יותר מ-12 מיליון.

קולום, אב לשתי בנות ונוצרי אדוק, הוא דור שביעי למשפחה ממיסיסיפי ואימו פרצה מחסומים גזעיים כשהתמנתה לשופטת. כתובע מקומי גם הוא כבר רשם היסטוריה מקומית כאפרו-אמריקני הראשון במיסיסיפי שנבחר לייצג שם מחוז שבו רוב של תושבים לבנים. בבחירות כעת הוא הצליח לזכות בתמיכה של רפובליקנים גם בשל העובדה שאביו היה עורך דין רפובליקני מוכר במדינה, ועבד בין היתר עבור הנשיא רונלד רייגן. אם ינצח קולום יעשה כאמור היסטוריה כסנאטור הראשון של מיסיסיפי מאז העבד המשוחרר בלאנש ברוס שנבחר ב-1874, ועל רקע ההיסטוריה של העבדות במדינה הוא נשאל לא אחת על המשמעות של ניצחון כזה. "מבחינתי, המשמעות היא שאסור לי להיות הסנאטור השחור האחרון ממיסיסיפי", הוא אמר אמש, "אני לא רוצה שיאמרו שעשיתי דבר כלשהו שעלול להכשיל את האדם הבא שיהיו לו הכישרון, מוסר העבודה והיכולות הדרושים כדי להגשים את החלום שלו". הוא הבטיח לפעול "ביושרה, בכנות ובשקיפות".

גם הנשיא לשעבר ביל קלינטון התגייס לסייע. בעצרת בסוף אוקטובר עם קולום ( צילום: Brad Vest / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

קולום ושתי בנותיו. "התחלה חדשה למדינה שלנו" ( צילום: Brad Vest / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )