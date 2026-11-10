שר ההגנה של ארצות הברית פיט הגסת' תקף אחר הצהריים (יום ג') את הליך ההדחה שמקודם נגדו בבית הנבחרים, בראש ובראשונה בגין חלקו בניהול המלחמה באיראן, ואמר כי מדובר ב"פארסה" וב"חבלה מכוונת" שנובעת כולה ממניעים פוליטיים. במסיבת העיתונאים הנדירה שקיים – הראשונה שלו זה כחצי שנה – אמר הגסת' כי הצעד מעביר לאויבי ארה"ב, בכלל זה לטהרן, את המסר שוושינגטון תעניש את לוחמיה שלה על הצלחותיהם בשדה הקרב.
על מסיבת העיתונאים הכריז הגסת' אחרי שאמש הגיש חבר בית הנבחרים הרפובליקני תומאס מאסי הצעת החלטה לפתוח נגדו בהליך הדחה בגין שלל פעולות שביצעו כוחות הביטחון האמריקניים בימי כהונתו, בהן היציאה למלחמה באיראן, ההפצצות נגד החות'ים בתימן, התקיפות האוויריות נגד סירות – לכאורה של מבריחי סמים – באיים הקריביים ובאוקיינוס השקט, וכן המבצע המיוחד שבו לכדה ארה"ב את שליט ונצואלה ניקולס מדורו. מאסי טוען בהצעה כי מעשיו של הגסת' מגיעים לכדי "פשעים ועוונות חמורים", התנאי לקיום הליך הדחה שכזה, וכי מנהיגותו בפנטגון "מצדיקה הדחה". יצוין כי החוקה אינה מגדירה במפורש מה מהווה "פשעים ועוונות חמורים", ובכך היא מותירה למחוקקים להכריע אילו מעשים מצדיקים את הדחתו של איש ציבור.
בהצעת ההחלטה שהגיש האשים המחוקק מקנטקי את הגסת' כי הפר את החוק בכך שניהל מלחמה נגד איראן ללא אישור הקונגרס ובכך ש"התעלם מחוקים שנועדו לצמצם פגיעה באזרחים". הוא הדגיש במיוחד את הפצצת בית הספר היסודי במינאב שבדרום איראן ביום הראשון למלחמה בפברואר האחרון, הפצצה שבה נהרגו לדברי טהרן 120 בני אדם, רובם ילדות. בגין התקיפות נגד סירות באוקיינוס הואשם בהצעה הגסת' ב"הוצאות להורג ללא משפט", ואת לכידתו של מדורו והעברתו לארה"ב כינה מאסי "חטיפתו של מנהיג זר ריבוני".
הצבעה על הדחתו של הגסת' בבית הנבחרים עשויה להתקיים כבר מחר, אך לפי שעה קשה לחזות כמה רחוק יגיע ההליך. אף שבבית הנבחרים היוצא יש לרפובליקנים רוב קטן, לרבים מהם יש ביקורת גדולה על הגסת' ועל הממשל; חלקם הגדול תולים את התבוסה בבחירות האמצע בשבוע שעבר בהשלכות המלחמה שאליה יצאו טראמפ והגסת' באיראן; ולא מעטים מהמחוקקים הרפובליקנים ממילא לא יישארו בתפקידם בינואר כשיושבע בית נבחרים חדש, כך שלא מן הנמנע שיחד עם הדמוקרטים יימצא בבית הנבחרים הנוכחי רוב להליך ההדחה.
יחד עם זאת, גם אם הצעת ההדחה תאושר בבית הנבחרים והגסת' יודח פורמלית על-ידי הבית, כדי לסלק אותו בפועל מהתפקיד יהיה צורך להעמידו למשפט בסנאט, וכדי להרשיעו ולהדיחו שם יהיה צורך בתמיכתם של 67 מהסנאטורים, כלומר יותר משני שלישים, והסיכוי לכך הוא אפסי, כך שכל הרשעה והדחה תישאר כנראה בגדר הליך סמלי. המחוקק מאסי עצמו ציין כי היום יקיים בית הנבחרים הצבעה ראשונה על הצעה פרוצדורלית שנועדה לבטל את הצעת ההחלטה שלו, וכי אם הוא ותומכיו יצליחו להתגבר על הניסיון הזה "נתקדם לדיון אמיתי ולהצבעה על סעיפי ההדחה".
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במסיבת העיתונאים שכינס היום אמר הגסת' כי הליך ההדחה שנפתח נגדו בגין שימוש לרעה בסמכות הוא פארסה שתיכשל. בדבריו הזכיר את הליכי ההדחה שנוהלו בבית הנבחרים ובסנאט נגד טראמפ בקדנציה הקודמת שלו כנשיא, ניסיונות שלא הובילו בסופו של דבר להדחתו בפועל, ואמר כי הניסיונות הללו "ייכשלו שוב". בדבריו הזכיר הגסת' כי הליך ההדחה בקונגרס נקבע ככזה האמור לשמש במקרים של פשעים חמורים, וטען כי בפועל מאסי, שבו הוא רואה "מחוקק סורר", מנצל אותו כדי לרדוף אותו בשל "מחלוקות על מדיניוּת".
"ב-250 שנות הרפובליקה האמריקנית שלנו, מעולם לא הודח שר מלחמה או שר הגנה בגין ביצוע פעולות צבאיות חוקיות", אמר הגסת' לעיתונאים. הוא הציג את מאמצי ההדחה ככתב אישום נגד אנשי כוחות הביטחון של ארה"ב ונגד הישגיהם, הפוגע לדבריו בכוחות האמריקניים בזמן אמת: "זו אינה פטריוטיות. זו חבלה מכוונת".
בדבריו לעיתונאים התייחס הגסת' למלחמה באיראן ולמבצעים האחרים שהזכיר המחוקק בהצעת ההדחה, ואמר: "אני עומד מאחורי כל אחד מהמבצעים הללו. הייתי גאה להוציא אותם לפועל, והייתי עושה זאת שוב מחר". הוא הוסיף כי מאמציו של מאסי "משדרים לאויבינו – לאיראן, לקרטלים, לכל יריב שצופה בנו – שארה"ב תעניש למעשה את לוחמיה שלה ואת הנהגתה האזרחית על ביצוע מוצלח של פעולות צבאיות חוקיות".
יצוין כי חבר בית הנבחרים מאסי קידם את הצעת ההחלטה למרות התנגדותה של הנהגת המפלגה הרפובליקנית בבית הנבחרים. מאסי הוא אמנם רפובליקני, אבל נחשב לאחד ממבקריו של טראמפ בתוך המפלגה, ובקיץ האחרון הוא הפסיד בפריימריז הרפובליקניים ליריב שנתמך על-ידי הנשיא טראמפ.
בימים האחרונים הדגיש טראמפ כי הוא נותן להגסת' גיבוי מלא, דחה בתוקף את הדיווחים שלפיהם הוא שוקל בעצמו להדיחו, וטען כי תחת הנהגתו של הגסת' ניצחה ארה"ב בשתי מלחמות, ושלפיכך אין שום היגיון בהליך הדחה נגדו. בפוסט שפרסם ברשת שלו Truth Social אתמול תקף טראמפ את חבר הקונגרס מאסי שהגיש את הצעת ההדחה: "חבר הקונגרס הרפובליקני המובס תומאס מאסי, לוזר מוחלט, מנסה להדיח אולי את איש הצבא הפופולרי והמצליח ביותר במדינה, שר המלחמה פיט הגסת'. עם גיוס שנמצא בשיא של כל הזמנים – לעומת שפל של כל הזמנים תחת ג'ו ביידן הישנוני – ושני ניצחונות, בוונצואלה ובאיראן, את פיט הגסת' צריך לשבח, לא להדיח".
היום, זמן קצר אחרי מסיבת העיתונאים של הגסת', פרסם טראמפ פוסט נוסף ב-Truth Social, ובו כתב כי הוא נותן "ציון A פלוס, פלוס, פלוס" למסיבת העיתונאים, שבה לדבריו הגן על עצמו הגסת' נגד "חבר הקונגרס לשעבר הממורמר, הכועס והמובס תומאס מאסי, לוזר מוחלט!".
הליך ההדחה נגד הגסת' מקודם בשעה שלכול כבר ברור עד כמה המלחמה נגד איראן, שגרמה לעלייה חדה במחירי הדלק ולהתייקרות סחורות שפוגעת בכיסם של האמריקנים, אינה פופולרית בקרב הציבור בארה"ב, בלשון המעטה. סקר שפרסמה היום סוכנות הידיעות רויטרס מצביע על כך ש-71% מהאמריקנים תומכים בכך שהקונגרס החדש יקדם חקיקה שתביא לסיום העימות עם הרפובליקה האיסלאמית. לפי הסקר, 93% מהדמוקרטים תומכים בצעד כזה של הקונגרס, ובקרב הרפובליקנים עומד השיעור על 51%.