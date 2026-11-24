יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף הבוקר (שלישי) את יהדות התורה בציוץ ברשת X, שבו מתח ביקורת על המגעים של המפלגה עם גוש השינוי בראשות גדי איזנקוט. "הצביעות של מחנה רק לא ביבי נחשפת בשיא מערומיה", כתב, "חבירה של החרדים לשמאל תהיה איוולת שתתהפך להם על הראש". יו"ר יהדות התורה יעקב אשר הגיב לו: "בצלאל, לפני שאתה מחלק אזהרות על נפילה בפח של השמאל, אולי תסביר איך חלקים מהציונות הדתית נפלו בדיוק בפח הזה במשך כל הקדנציה האחרונה על גבו של עולם התורה".
בציוץ המלא של סמוטריץ', שזכה בהמשך לתגובה מאשר, נכתב: "שלוש שנים של שימוש ציני במשרתים ובבני משפחותיהם וקמפיין שנאה אדיר נגד החרדים, ואז ברגע אחד הכל מתהפך בחסות תאוות השלטון והשררה. חבירה של החרדים לשמאל תהיה איוולת שתתהפך להם על הראש, הישענות על תומכי טרור אנטי ציוניים כמו רע"מ תהיה פשע שלא יסולח לכל מי שיהיה שותף לו".
אחרי יעקב אשר, גם יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף הגיב בחריפות לסמוטריץ': "הציבור החרדי זוכר היטב את התבטאויותיך נגד לומדי התורה, את הזלזול בגדולי ישראל ואת ההתחייבויות לעולם הישיבות שטרם קוימו. הברית שלנו היא עם התורה הקדושה, ושליחותנו היא להבטיח את זכויותיו של הציבור החרדי ככל אזרח במדינת ישראל. מוטב שתפנה את חשבון הנפש כלפי עצמך".
ח"כ מאיר פרוש תקף גם, עם השוואה מקוממת לרדיפות הפוליטיות שהונהגו בברית המועצות במאה הקודמת: "לכל יהודי צריכה להיות זכות ללמוד פה תורה. גם מי שחשב שהמעצרים ישנו זאת, הוכח שלא. במשטר הסובייטי חשבו שאפשר לשנות אנשים באמצעות כלא. מדינת ישראל היא כיום המדינה היחידה שמכניסה לומדי תורה לכלא. צריך להפסיק את זה. החוק שלי מדבר רק על לומדי תורה".
מוקדם יותר, יו"ר רע"מ מנסור עבאס אמר בריאיון לרדיו א-שמס כי הוא מעריך שניתן להקים ממשלה בתמיכת רע"ם והמפלגות החרדיות, לצד רשת ביטחון של הרשימה המשותפת. לדבריו, תרחיש זה עשוי להוביל לקואליציה של 63 חברי כנסת. עבאס ציין כי אפשרויות נוספות הן הקמת ממשלת מיעוט או ממשלת אחדות לאומית בראשות איזנקוט, והבהיר כי רע"מ אינה שוללת ממשלת אחדות בתנאי שלא תודר ממנה ותינתן התייחסות לסוגיות החברה הערבית. עוד אמר כי "האינטרס של החברה הערבית הוא מעל לכל שיקול".
כך או כך, נראה שלפי שעה אין מתווה מוסכם בין החרדים לגוש השינוי בנוגע למתווה גיוס. זאת למרות שביהדות התורה ממהרים בשלב זה להצביע על התקדמות במגעים. נראה כי דרישות כמו הסכמת הרבנים לגיוס מי שלא לומד אינן על הפרק מצד הסיעות החרדיות, וגורמים ביהדות התורה אומרים כי המתווה שהוצג בתקשורת כלל לא הוצע להם ולכן אין אפילו דיון סביבו.