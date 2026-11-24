יו"ר הציונות הדתית

בצלאל סמוטריץ'

תקף הבוקר (שלישי) את

יהדות התורה

בציוץ ברשת X, שבו מתח ביקורת על

המגעים של המפלגה עם גוש השינוי

בראשות גדי איזנקוט. "הצביעות של מחנה רק לא ביבי נחשפת בשיא מערומיה", כתב, "חבירה של החרדים לשמאל תהיה איוולת שתתהפך להם על הראש". יו"ר יהדות התורה

יעקב אשר