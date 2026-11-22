פגישת המו"מ בין נציגי ישר! לליכוד היום (ראשון) על האפשרות להקמת ממשלת אחדות הסתיימה ללא הסכמות מהותיות, אך הצדדים קבעו להיפגש שוב. מי שמסתכלת מהצד על המגעים הללו היא מפלגת יהדות התורה , שחבריה הודפים את החששות שמא תוקם ממשלת אחדות שהם יישארו מחוצה לה, או באופן כזה שיש 61 אצבעות לקואליציה גם בלעדיהם, כך שיישארו ללא מנוף לחץ להשגת חוק הגיוס.

גורמים במפלגה אומרים בהקשר הזה כי הם לא רואים סיכוי רציני להבשלת המגעים בין ראש ממשלת המעבר בנימין נתניהו לבין גדי איזנקוט, שמחזיק כרגע במנדט להרכבת הממשלה. לכן, מצידם מוטב יהיה לדבוק בהבטחות שקיבלו מהצדדים, ולבחון איזה מתווה פטור מגיוס יהיה מוסכם הן על המפלגות בגוש והן על רבניהם, ובהמשך בעיני שופטי בית המשפט העליון.

צוות המו"מ של הליכוד ביציאה מהפגישה בהרצליה ( צילום: מיקי שמידט )





גלריה פוסט ההשמצה על ח"כ אליסף פרץ, שהגיב: "ה'זבל' שנשאר כאן עשה קרוב ל-500 ימי מילואים"

במפלגה החרדית-אשכנזית משוכנעים שש"ס הספרדית תבוא איתם לגוש השינוי גם אחרי שייחתם הסכם סופי ביניהם לבין איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, אלא שבש"ס ממשיכים להבהיר כי הם נאמנים לגוש נתניהו. אתמול, בשער ביטאון ש"ס, עיתון "הדרך", אף זעמו על תוכנית איזנקוט לייסד ממשלת מיעוט ואמרו כי היא "תוכנית מסוכנת".

בתוך כך, נמשכות המתקפות השנויות במחלוקת על ח"כים מגוש השינוי, בניסיון ללחוץ עליהם שלא ללכת עם המפלגות הערביות ולהקים ממשלה בתמיכתן או בהישענות עליהן. הבוקר הותקפה ח"כ שירה שפירא מישר!, אימו של ענר שפירא שנלחם בגבורה במחבלים במיגונית המוות ב-7 באוקטובר עד שנהרג, בידי שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, ש שלח לה פוסט שבו נכתב כי היא "בוחרת לעמוד לצד מי שמעניקים רוח גבית לרוצחי בנה". שפירא תהתה: "איך הגענו למצב שבו שר בישראל חושב שראוי להעביר מילים כאלה לאם שאיבדה את בנה בהגנה על המדינה?".

ח"כ אליסף פרץ , שאחיו אוריאל ואלירז ז"ל נפלו בקרבות בדרום לבנון וברצועת עזה ב-1998 וב-2010, הותקף ברשתות החברתיות. משתמש פרסם את תמונתו של ח"כ פרץ - גם הוא ממפלגתו של איזנקוט, ששכל את בנו גל ז"ל במלחמה - ולצד התמונה נכתב: "אליסף פרץ! אתה בושה וחרפה לאחים שלך הגיבורים ז"ל, למשפחתך ולמחנה". משתמשת אחרת הגיבה לפרסום וכתבה: "האחים המוצלחים הלכו ז"ל. נשארנו עם הזבל".

ח"כ פרץ שיתף את הדברים שהוטחו בו והגיב בפרסום משלו: "את המילים האלה קיבלתי היום. אז למי שכתב אותן חשוב לי לומר: 'הזבל' שנשאר כאן עשה קרוב ל-500 ימי מילואים בשלוש השנים האחרונות, ומשפחתי שילמה וממשיכה לשלם מחירים כבדים מנשוא. איבדנו את היקרים לנו מכל, אבל לא איבדנו את האמונה בדרך שלנו".

ח"כ שירה שפירא, שבנה ענר ז"ל נרצח ב-7/10. "איך הגענו למצב הזה?" ( צילום: מוטי קמחי )

לדבריו, "אני איש ימין. הייתי ונשארתי איש ימין. אני מאמין בארץ ישראל, בהתיישבות, בביטחון ישראל ובמסורת ישראל. את הערכים שעליהם גדלתי ושעליהם נלחמתי לא מכרתי ולא אמכור. בחרתי בדרך פוליטית אחרת, אבל לא סטיתי מהערכים שלי אפילו במילימטר. לאף אחד אין מונופול על אהבת הארץ, על הציונות או על הנאמנות למדינת ישראל".

פרץ הוסיף: "איך הגענו למצב שבו מי שחושב אחרת הופך לאויב? שבו מחלוקת פוליטית מצדיקה פגיעה בדברים הקדושים ביותר לאדם? אני מבין את הכאב, הכעס והפחד שמלווים רבים מאיתנו, אבל אני מבקש מכולנו לעצור. אפשר לחלוק, לבקר ואפילו לכעוס, אבל השנאה והרעל חייבים להיפסק. שילמנו מחירים כבדים מדי כדי לתת למחלוקות לפרק אותנו מבפנים. רבאק! כבר איבדנו יותר מדי אחים במלחמות על הבית הזה. אסור לנו לאבד עוד אחים במלחמות שבתוכו".

ללא הסכמות מהותיות

פגישת צוותי המו"מ של הליכוד וישר! נערכה היום במלון דן אכדיה בהרצליה, והסתיימה אחרי יותר מ-4 שעות של דיונים, ללא הסכמות בין הצדדים על נושאים מהותיים. צוותי המו"מ - ח"כ אופיר כץ ועו"ד מיכאל ראבילו מהצד של הליכוד וח"כ חילי טרופר והיועצים יואב הורוביץ וגיא גוטמן מהצד של ישר! - לא דנו על האפשרות של רוטציה בין בנימין נתניהו לגדי איזנקוט במקרה של הקמת ממשלת אחדות, נושא שנחשב לאחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים במו"מ. עם זאת, הם הסכימו כאמור להיפגש פעם נוספת בהמשך השבוע.

לפני הפגישה, אמר ח"כ כץ כי בליכוד מקווים שהמו"מ "לא יהיה רק מראית עין". בסיום הפגישה נודעו התנאים שהציבו במפלגתו של נתניהו, שנראים כנון-סטרטר לממשלת אחדות. נתניהו מצידו פרסם מיד אחרי סיום הפגישה שני פוסטים שבהם תקף את חברי הכנסת הערבים אחמד טיבי ומנסור עבאס, וקרא לא להקים איתם ממשלה.

כך למשל, בישר! דרשו לפסול את איתמר בן גביר ולא לכלול אותו בממשלת אחדות, אולם בליכוד סירבו לכך. באשר למהפכה המשפטית, הצדדים דנו בנושא אך בקווים כלליים בלבד, מבלי לרדת לעומק. בליכוד ביקשו במקביל לעצור את החקיקה שמוביל כרגע גוש השינוי בכנסת, אבל בישר! סירבו לכך. על שני תנאים, שאינם מהותיים למו"מ, הצדדים כן הסכימו: שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ושלא תוקם מדינה פלסטינית.

ח"כ כץ ביציאה מהמלון בהרצליה. לפני הפגישה אמר כי מקווה שהפגישה "לא למראית עין", אבל נראה שהתנאים לא מקובלים על הצדדים ח"כ כץ ביציאה מהמלון בהרצליה. לפני הפגישה אמר כי מקווה שהפגישה "לא למראית עין", אבל נראה שהתנאים לא מקובלים על הצדדים ( צילום: יריב כץ )

הצדדים דנו בנושא הקמת ועדת חקירה לחקר טבח 7 באוקטובר, והצדדים הסכימו שאם יתקדמו יחד להקמת ממשלת אחדות, הם יביאו נוסח הצעה שיקבע מה הוועדה בודקת והחל ממתי. עדיין ישנה מחלוקת על מי ימנה את חברי הוועדה. צוות הליכוד טען שהנושא פתיר וכי הם "יחשבו מחוץ לקופסה", אך דורשים ועדה מוסכמת. באשר לסוגיית גיוס בני ישיבות, בליכוד דרשו ש"החרדים יהיו בחדר" כדי לדון בנושא הנפיץ. נושא הרוטציה נותר כאמור מכשול מרכזי.

ביציאה מהמלון בהרצליה, עו"ד ראבילו וח"כ כץ מהליכוד סירבו לענות לשאלת ynet לגבי הפשרות שהם מוכנים לעשות, אחרי שלקראת הפגישה אמרו כי הם "מקווים למו"מ אמיתי". נציגיו של איזנקוט, ח"כ טרופר והיועצים הורוביץ וגוטמן, יצאו מיציאות אחרות מהמלון.

שעות לפני הפגישה, נתניהו נועד עם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', לפגישה שמטרתה הוגדרה כ"תיאום מהלכי הגוש" וייתכן שגם לצורך עדכונים ביטחוניים. אחרי הפרסום של נתניהו נגד טיבי בסיום הפגישה, ח"כ יאיר לפיד עקץ את נתניהו וממשלתו על יחסם לח"כים הערבים: "נתניהו הצביע 771 פעמים יחד עם 'תומכי הטרור' האלה", כתב לפיד. "ב-2021 הוא חיזר אחרי מנסור עבאס בטירוף. כשהם צריכים את האצבעות שלהם הם לא תומכי טרור".

איזנקוט עשוי להקים "ממשלת חירום". מה יקרה אם תיפול בהצבעה?

ביום שישי הודיע איזנקוט כי אם ייכשלו גם המגעים עם הליכוד על אחדות וגם המו"מ עם המפלגות החרדיות על כניסתן לקואליציה – הוא מתכוון להביא לאישור הכנסת הצבעה על מה שהוא מכנה "ממשלת חירום" . בפועל מדובר על ממשלת מיעוט על בסיס מחנה השינוי, שתידרש לתמיכה מבחוץ של רע"מ, ולכך שהרשימה המשותפת לא תצביע נגדה, כפי שכבר הודיעה.

פגישת ראשי גוש השינוי בשבוע שעבר. כיצד יגיבו למהלך האפשרי של איזנקוט?

חרף ההתנגדות המוצהרת לתרחיש מצד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, איזנקוט רמז שהוא יעמיד את שותפיו למחנה למבחן, מאחר שכל אחד יידרש להצביע לפי צו מצפונו ולהכריע אם הוא משאיר את בנימין נתניהו כראש הממשלה. אבל מה יקרה אם ההצבעה על ממשלת החירום תיפול בהיעדר רוב?

לפני שבועיים העניק נשיא המדינה יצחק הרצוג לאיזנקוט את המנדט להרכבת הממשלה. הוא קיבל 28 ימים להשלמת המשימה - עד 6 בדצמבר, ואם לא יספיק, הוא יוכל לבקש ארכה של 14 ימים נוספים - עד 20 בדצמבר. אבל אם ממשלת החירום לא תזכה לאמון הכנסת, ובהצבעה יהיו יותר מתנגדים מתומכים (החוק לא מחייב 61 תומכים), המנדט של יו"ר "ישר" יסתיים באותו רגע. מבחינה משפטית - הצבעה שנכשלה שווה להחזרת המנדט לנשיא.

מאותו רגע, ההחלטה עוברת לידיים של הרצוג. לפי החוק, תוך שלושה ימים מדחיית הבקשה להביע אמון, עליו להטיל את המשימה על ח"כ אחר שהודיע שהוא מוכן לקבל אותה, או להודיע ליו"ר הכנסת שאינו רואה אפשרות להרכיב ממשלה. לפני כן הוא רשאי לקיים סבב התייעצויות נוסף עם הסיעות.

מי שיקבל את המנדט השני יזכה גם הוא ל-28 ימים (הפעם ללא אפשרות להארכה של 14 יום נוספים). החוק מדבר במפורש על "חבר אחר של הכנסת" - ולכן בשלב הזה הנשיא לא יכול להחזיר את המנדט לאיזנקוט. המועמד הטבעי הוא ראש הממשלה נתניהו, בהנחה שיודיע לנשיא שהוא מוכן לקבל את המשימה.

להרצוג יש עוד אפשרות תיאורטית: הוא יכול להודיע שהוא לא רואה מועמד אחר שיכול להרכיב ממשלה, ולהעביר את המנדט לכנסת. כאן תחל ספירת 21 ימים שבהם יוכלו רוב מתוך הח"כים (הפעם נדרשים 61 לפחות) לבקש מהנשיא בכתב להטיל את המשימה על ח"כ שהסכים לכך בכתב.

כאן על הנשיא להיענות תוך יומיים, שאחריהם יקבל המועמד המוסכם 14 ימים להרכיב ממשלה. בשלב הזה החוק לא מוציא מהכלל את מי שכבר ניסה ונכשל, ולכן 61 הח"כים יכולים לבקש להטיל שוב את המשימה על איזנקוט.

אם לא תוגש בקשה כזו, או שהמועמד מטעם ה-61 לא יצליח להרכיב ממשלה, או שממשלה שיציג תידחה - הנשיא יודיע על כך ליו"ר הכנסת. מאותו רגע הכנסת תיחשב כאילו החליטה להתפזר, והבחירות ייערכו ביום שלישי האחרון שלפני תום 90 יום.

אם בכל אחד מהשלבים תעביר הכנסת חוק לפיזורה, ההליכים להרכבת ממשלה ייפסקו מיד. בכל השלבים האלה נתניהו ימשיך לכהן כראש ממשלת המעבר, שכן לפי החוק, הממשלה היוצאת ממשיכה בתפקידה עד שתיכון ממשלה חדשה.

כישלון של איזנקוט בהצבעה על הממשלה שיציג ישפיע גם על הוועדה המסדרת, שמנהלת את סדרי העבודה בכנסת עד שיוקמו הוועדות הקבועות, ונשלטת כיום על ידי מחנה השינוי. לפי החוק, בראש הוועדה המסדרת יעמוד ח"כ מהסיעה של מי שעליו הטיל הנשיא את המנדט, וכיום מדובר בח"כ רועי פולקמן מ"ישר".