לוחמי הימ"מ איתרו הלילה (בין שבת לראשון) רקטה בכפר עקאבה שבשומרון. הרקטה המאולתרת אותרה ללא משגר, ונראית כצינור ארוך ללא ראש. במסגרת הפעולה, שבוצעה בהכוונת שב"כ ובשיתוף כוחות צה"ל, סוכלה תשתית טרור של חמאס. "במהלך המבצע עצרו לוחמי הימ״מ וכוחות צה״ל עשרה מחבלי חמאס, אשר פעלו לקידום מתווי טרור ולהתארגנות טרור בכפר", נמסר בהודעה משותפת של המשטרה, צה״ל ושב״כ.
במהלך הסריקות באחד האיתורים אותרה כאמור רקטה ללא משגר. בנוסף, אחד המחבלים שתוחקר בשטח על ידי כוחות צה״ל חשף מיקום שבו הוסלקו אמצעי לחימה, בהם נשק מסוג M16 וחומרי נפץ רבים שיועדו לייצור מטענים. הרקטה, אמצעי הלחימה וחומרי הנפץ טופלו והושמדו בשטח על ידי חבלני מג״ב איו״ש.
"כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול תשתיות טרור ברחבי יהודה ושומרון, לשמירה על ביטחון התושבים ואזרחי מדינת ישראל", נמסר בהודעה המשותפת. הפעילות נכנסה בטווח זמן של כמה שעות לפני הביצוע לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים המתאימים לו ובעקבות התרעה מודיעינית. הפעילות התאפשרה לאחר חקר מודיעיני מעמיק של כמה חודשים של השב״כ.
בתוך כך, המתיחות ביהודה ושומרון נמצאת במגמת עלייה, וגורמי ביטחון שבים ומדגישים בכל החדרים את החשש מפני התפרצות גל טרור מעבר לקו הירוק. הנתונים מציירים תמונה מורכבת וחסרת תקדים של המציאות הביטחונית בשטח: למרות תחושת השקט שקיימת כעת ביהודה ושומרון, גורמים במערכת הביטחון מבהירים כי צה"ל פרוס עד הקצה ועובד יום וליל כדי לעצור את ההתפרצות של גל הטרור המתקרב. זאת לצד מתיחות גוברת סביב נקודות ההתיישבות והלחץ הדיפלומטי הבינלאומי.
אותם גורמים במערכת הביטחון מסבירים כי הניסיונות להוציא פיגועים אינם נשענים רק על בודדים, אלא בעיקר על התארגנויות מקומיות. כפי שקרה ביום חמישי האחרון, עת לכדו לוחמי דובדבן חמישה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבלים נעצרו כעשר דקות מרגע כניסת הכוחות. החוליה הצטיידה ברובי M16, מחסניות ו-ווסטים, ותכננה לצאת לפיגוע ירי באחד היישובים כבר לפנות בוקר. במקביל, בפעילות במחנה הפליטים עסכר אותרו מטעני חבלה, ובאזור רמאללה נמשך מצוד קדחתני אחר מחבל חמוש באקדח שתכנן לצאת לבצע פיגוע.
נוכח פקעת המתחים הכוללת את הבחירות ברשות הפלסטינית, הבחירות בישראל והעלייה הברורה במגמות הטרור, בצה"ל לא לוקחים סיכונים ומעלים הילוך לקראת חגי תשרי. "אנחנו עושים מאמץ גדול להגברת הכשירות להתפרצות ביהודה ושומרון", מבהירים גורמים במערכת הביטחון. "מוסיפים לפחות עוד שני גדודים החל מראש השנה, והרמטכ"ל ישקיע את כל הסד"כ שיצטרך".