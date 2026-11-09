פעיל הימין מרדכי דוד , שהשתתף בקמפיין של השר איתמר בן גביר, זומן היום (שני) לחקירה אחרי שאמש הגיע ל" סיבוב משילות " בלוד, שהסתיים בקטטה. אמש במהומות בעיר המעורבת נעצרו 11 בני אדם - ערבים ויהודים - בחשד להפרת הסדר הציבורי ואי-הישמעות להוראות שוטרים. הם שוחררו כעבור מספר שעות.

מרדכי דוד ב"סיבוב משילות" בלוד, אמש ( צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של מרדכי דוד )





משעות הבוקר מגנים בעיר את הגעתו לעיר של דוד, ששלהב את הצעירים. לפי גורמים בעיר, רק כוח גדול של משטרה בפיקוד מפקד התחנה ניצב-משנה מידד לביא הביא להרגעת הרוחות והשתלטות על הקטטות במרכז העיר. דוד לא נחשד שהיה מעורב בקטטה עצמה, אך זימונו לחקירה נועד בין היתר לשים קווים אדומים גם למי שהגיע "לחמם" את האווירה.

במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים למחר, יום שלישי, לקראת השבעת הכנסת ה-26, מחשש ששוב ינסו פעילי ימין להצית מהומות.

ראש העיר לוד יאיר רביבו אמר אתמול כי בין השאר, נערים מקומיים התעמתו עם תושבים ערבים מה שהסתיים בפצועים בקטטה אלימה. "אני רותח מזעם", הוא אמר. רביבו ציין כי "חבורת קיצונים הגיעה מחוץ לעיר כדי להלהיט את הרוחות. היא פרסמה את הפעילות ברשת וסחפה אחריה כ-20 נערים מקומיים. לאחר שכוחות המשטרה פיזרו את החבורה שהגיעה מבחוץ, חזרו הנערים המקומיים לבתיהם כשהם משולהבים, תוך השמעת קריאות גנאי מול בתי תושבים ערבים. בתגובה, יצאו תושבים ערבים והתפתחה קטטה אלימה".

דוד שהגיע לעיר אמר בסרטון שפרסם באינסטגרם שלו: "הגענו לסיבוב בשכונות של הערבים. חבר'ה צעירים גיבורים יהודים באו לעשות סיבוב משילות בתוך לוד".

רביבו ציין כי "מאז אירועי שומר החומות הקשים והטראומטיים לכולנו במאי 2021 הצלחנו לשמור על שקט יחסי בעיר, ואין לי שום כוונה לאפשר לאיש להחזיר אותנו לימים הנוראים ההם. פניתי לראש השב"כ, עדכנתי אותו בהתפתחויות החמורות ובחשש הממשי להסלמה נוספת, וביקשתי היערכות מיידית כדי למנוע הידרדרות. אני אומר בצורה הברורה ביותר: אין שום הצדקה לפרובוקציות ולהסתה, ואין שום הצדקה לאלימות, לאיומים בנשק קר או ללקיחת החוק לידיים. לא מצד יהודים ולא מצד ערבים".

תושבת העיר, ששלחה לרביבו הודעה, התלוננה על המתרחש: "אני לא יודעת מה מקור חבורת הצעירים שעברו עכשיו בבן יהודה בשירת 'מדינה של יהודים' ואמירות כמו 'בן גביר בא'. לי אישית זה ממש לא מגביר את תחושת הביטחון והמשילות. הם הולכים ואנחנו נשארים לגור פה ביום יום".