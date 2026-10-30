במשך שבועות ארוכים דובר על ההתארגנות המוצלחת של גוש השינוי, ועל כך שגוש נתניהו עשוי לאבד מנדטים רבים למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה - אבל בסופו של דבר, מפלגות הימין שנשארו בחוץ קיבלו ביחד פחות קולות מאשר זו שניצבה במרכז המפה הפוליטית, ושייתכן שהייתה חוברת למתנגדי נתניהו.
התוצאות הסופיות מראות שיותר מ-300 אלף הצביעו למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, 306,172 ליתר דיוק. מלבדם, היו 25,983 קולות פסולים, בהם קולות בודדים שניתנו לכחול לבן של בני גנץ ולאח"י של הרב אברג'ל, שפרשו מהמרוץ בשבוע האחרון.
אמנם מדובר במספר גבוה מאוד, אבל הוא עדיין נמוך בהרבה מזה של בחירות 2022. אז מרצ ובל"ד נשארו בחוץ, יותר מ-417 אלף קולות "בוזבזו" על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה וכל זה סייע לגוש הימין-חרדים להגיע ל-64 מנדטים.
הפעם, המילואימניקים והכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה הייתה המפלגה הקרובה ביותר ל-3.25%, אחוז החסימה, מבין אלו שלא עברו. בסופו של דבר הם קיבלו 154,950 קולות, 2.72% מהסך הכולל, וחסרו להם כ-30 אלף קולות.
במעטפות הכפולות, שכוללות את הצבעת חיילי צה"ל, קיבלה המפלגה 3.87%, אבל זה לא הספיק לה. בערים, באר יעקב היה המעוז המרכזי של הנדל וזליכה עם 5.5%. במודיעין-מכבים-רעות הצביעו להם 4.8% מהתושבים, בכפר יונה 4.6%, בראשון לציון 4.6% ובחדרה - 4.4%.
גם המפלגה השנייה שתקוותיה להגיע לכנסת נגוזו, עמך ישראל של עופר וינטר, קיבלה יותר מ-4% מהקולות במודיעין-מכבים-רעות (4.1% ליתר דיוק). בגבעת שמואל, ממעוזי הציונות הדתית הליברלית, בחרו לא פחות מ-7.4% בווינטר, אבל מלבד ערים אלו רק בירוחם (3.9%) הוא עבר את אחוז החסימה. בפתח תקווה וביקנעם עילית הצביעו 2.5% לעמך ישראל. אחרי הקמפיין האגרסיבי של נתניהו נגד וינטר, קיבלה המפלגה 95,663 קולות בלבד, 1.68% מכלל הקולות - בערך חצי מהנדרש.
המפלגות החרדיות משני הצדדים - הציבור החרדי של מוטי לייטנר ששמה דגש על הסדרת סוגיות הגיוס וחיזוק החינוך הממלכתי-חרדי, ומצד השני צבע שחור, שמתנגדת בתוקף לגיוס חרדים ותומכת בהפגנות הסוערות ובחסימת הכבישים - היו רחוקות בהרבה מהרף הנדרש. כל אחת מהן קיבלה מעט יותר מ-10,000 קולות, כ-0.2% אחוז בלבד.
מפלגת הימין הקיצונית והאנטי-להט"בית נעם של אבי מעוז, ששימש כסגן שר בממשלה היוצאת, קיבלה עוד פחות - רק 9,923 קולות. בסך הכול, עמך ישראל, צבע שחור, הציבור החרדי ונעם קיבלו ביחד כ-125 אלף קולות, פחות בהרבה מהנדל וזליכה, שלקחו קולות גם מגוש השינוי.
בתחתית הרשימה נמצאות מפלגות רבות נוספות ובהן ישראל תחילה של סגנית השר היוצאת שרן השכל - שקיבלה רק 955 קולות. מי עקף אותה, בין היתר? שרשר לאהבה ואחדות העם - ל"מלך" איתן שוילי, שהגיע עם כתר לוועדת הבחירות, שולשלו 2,084 פתקי "צדק"; והפיראטים צפים לטוב, עם 1,051 קולות צף בקלפיות שניתנו למפלגה שבה פרופ' דן אריאלי הוצב במקום השלישי.