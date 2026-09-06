היא לא רק קרב גדול על אידיאולוגיה, מצביעים, איחודים ועל ההובלה בתוך הגושים, אלא גם מחייב רישום מסודר ומאבק על האותיות שיופיעו על פתקי ההצבעה בקלפי.

היא לא רק קרב גדול על אידיאולוגיה, מצביעים, איחודים ועל ההובלה בתוך הגושים, אלא גם מחייב רישום מסודר ומאבק על האותיות שיופיעו על פתקי ההצבעה בקלפי.

נציגי המפלגות שהגיעו היום קיבלו מספר סידורי, והסדר עשוי להיות משמעותי כאשר כמה רשימות יתחרו על אות פנויה. מחר, בשעה 13:00, ייפתח מעמד הגשת הרשימות, שיימשך עד 17:00. ביום שלישי יוכלו המתמודדים להגיש את הרשימות עד 22:00. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, נעם סולברג, יוכל להחליט על הארכה עד חצות – המועד האחרון בהחלט.

נציגי המפלגות שהגיעו היום קיבלו מספר סידורי, והסדר עשוי להיות משמעותי כאשר כמה רשימות יתחרו על אות פנויה. מחר, בשעה 13:00, ייפתח מעמד הגשת הרשימות, שיימשך עד 17:00. ביום שלישי יוכלו המתמודדים להגיש את הרשימות עד 22:00. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, נעם סולברג, יוכל להחליט על הארכה עד חצות – המועד האחרון בהחלט.

נציגי המפלגות שהגיעו היום קיבלו מספר סידורי, והסדר עשוי להיות משמעותי כאשר כמה רשימות יתחרו על אות פנויה. מחר, בשעה 13:00, ייפתח מעמד הגשת הרשימות, שיימשך עד 17:00. ביום שלישי יוכלו המתמודדים להגיש את הרשימות עד 22:00. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, נעם סולברג, יוכל להחליט על הארכה עד חצות – המועד האחרון בהחלט.

מי שהקדים להגיע היום הוא איתן שווילי, המכנה את עצמו "שרשר", שהופיע עם כתר על ראשו. כמי שמעיד על עצמו כפוסט-טראומתי, הוא הצהיר כי "שרשר להבה ואחדות העם - נהיה הפה של מאות אלפים פוסט-טראומתיים, סל תרופות מצילות חיים, וחרמות על בני נוער וכל האזרחים". הוא גם הבהיר כי בממשלה שהוא יקים, בנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה אלא שר החוץ.

מי שהקדים להגיע היום הוא איתן שווילי, המכנה את עצמו "שרשר", שהופיע עם כתר על ראשו. כמי שמעיד על עצמו כפוסט-טראומתי, הוא הצהיר כי "שרשר להבה ואחדות העם - נהיה הפה של מאות אלפים פוסט-טראומתיים, סל תרופות מצילות חיים, וחרמות על בני נוער וכל האזרחים". הוא גם הבהיר כי בממשלה שהוא יקים, בנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה אלא שר החוץ.

מי שהקדים להגיע היום הוא איתן שווילי, המכנה את עצמו "שרשר", שהופיע עם כתר על ראשו. כמי שמעיד על עצמו כפוסט-טראומתי, הוא הצהיר כי "שרשר להבה ואחדות העם - נהיה הפה של מאות אלפים פוסט-טראומתיים, סל תרופות מצילות חיים, וחרמות על בני נוער וכל האזרחים". הוא גם הבהיר כי בממשלה שהוא יקים, בנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה אלא שר החוץ.

דניאל פלבר, נציג מפלגת הפיראטים, אמר כשלראשו כובע של שודדי ים: "הפוליטיקה עדיין מתנהלת כאילו האינטרנט לא קיים. אחת לארבע שנים אזרחי ישראל מצביעים בקלפי, ואז 120 אנשים מקבלים כמעט את כל ההחלטות עבור מדינה שלמה. אנחנו הפיראטים, חלק מתנועה עולמית, כולל באיחוד האירופי ובאו"מ. אנחנו מאמינים שהדמוקרטיה לא צריכה להסתיים ביום הבחירות".

דניאל פלבר, נציג מפלגת הפיראטים, אמר כשלראשו כובע של שודדי ים: "הפוליטיקה עדיין מתנהלת כאילו האינטרנט לא קיים. אחת לארבע שנים אזרחי ישראל מצביעים בקלפי, ואז 120 אנשים מקבלים כמעט את כל ההחלטות עבור מדינה שלמה. אנחנו הפיראטים, חלק מתנועה עולמית, כולל באיחוד האירופי ובאו"מ. אנחנו מאמינים שהדמוקרטיה לא צריכה להסתיים ביום הבחירות".

דניאל פלבר, נציג מפלגת הפיראטים, אמר כשלראשו כובע של שודדי ים: "הפוליטיקה עדיין מתנהלת כאילו האינטרנט לא קיים. אחת לארבע שנים אזרחי ישראל מצביעים בקלפי, ואז 120 אנשים מקבלים כמעט את כל ההחלטות עבור מדינה שלמה. אנחנו הפיראטים, חלק מתנועה עולמית, כולל באיחוד האירופי ובאו"מ. אנחנו מאמינים שהדמוקרטיה לא צריכה להסתיים ביום הבחירות".