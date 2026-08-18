דוח מקיף של צוות בין משרדי של משרדי התחבורה והאוצר, שהגיע לידי ynet, חושף רפורמה נרחבת שתצא בקרוב לדרך. המטרה: לעשות סדר מחדש במנגנון הנפקת תגי החניה לנכים בישראל ולסגור את הפרצות בתחום. עיקר השינוי מתמקד בחזרה לעקרונות החוק - המדינה תפסיק להסתמך על קביעות רפואיות של משרד הרישוי, ותעבור להסתמכות מלאה על הבדיקות והזכאויות של המוסד לביטוח לאומי, לצד גופים מוסמכים נוספים כמו משרד הביטחון והרווחה. המשמעות היא שמי שזכאי לקצבה מתאימה בביטוח הלאומי יהיה זכאי לתג נכה, ומי שלא יעבור בדיקה של הביטוח הלאומי פשוט לא יוכל לקבל או לחדש את התג.

גלריה ( צילום: shutterstock )

היישום בשטח מתחיל כבר השנה, אך המסה הקריטית של השינוי תורגש באופן משמעותי החל משנת 2027, במסגרת מתווה מדורג שבו יפוג תוקפם של תגים עבור כל מי שלא עומד בנוהל החדש. לפי הקריטריונים המעודכנים שגובשו בדוח, תג חניה יוענק מעתה אך ורק למי שעומד בסף הרפואי והתפקודי של הביטוח הלאומי. בין הזכאים יהיו מקבלי קצבת ניידות בעלי נכות רפואית של 40% ומעלה עם מוגבלות בניידות של 60% ומעלה או זכאות לכיסא גלגלים, ומקבלי קצבת שירותים מיוחדים (שר"ם) בשיעור של 112% ומעלה או 50% עם ניקוד בניידות.

הזכאות תורחב גם למקבלי קצבת ילד נכה ברף גבוה או עם רכיב השגחה וגפיים, למקבלי קצבת סיעוד בדרגה 4 ומעלה, וכן לעיוורים, מטופלי דיאליזה וכימותרפיה, ונפגעי פעולות איבה ועבודה בהתאם לתקנות. עבור תושבי חוץ או מקרים חריגים שאינם מקבלים קצבאות מטעמי הכנסה, תבוצע הבדיקה דרך חברות בדיקה רפואיות חיצוניות תחת פיקוח הדוק. במקביל, מבוטלת כליל האפשרות להחזיק בתג כפול לשני כלי רכב, למעט הורים לילד נכה, וגם זאת תוך חובת דיווח בזמן אמת באפליקציה ייעודית שתמנע חניה כפולה במקביל.

עד 75 אלף תגים יבוטלו מדי שנה

לצד הסינון הקפדני בבקשות החדשות, המדינה תפעיל מתווה מדורג לניקוי מלאי התגים הקיים. כ-133 אלף תגים זמניים שצפויים לפקוע בשנים 2026–2027 לא יחודשו אוטומטית, ובעליהם יידרשו לעמוד בקריטריונים החדשים של הביטוח הלאומי כדי לקבל תג חדש. החל משנת 2027 הצעד יעלה מדרגה, והמדינה תחל בביטול יזום ומדורג של עד 75 אלף תגים בשנה מתוך התגים שניתנו בעבר לצמיתות או לתקופות ממושכות. בשלב הראשון, הביטול יתמקד במחזיקי תג שאינם מוכרים כלל במערכות הביטוח הלאומי וגילם מתחת ל-80. לעומת זאת, נקבע חריג גיל מפורש: מחזיקי תג לצמיתות שחצו את גיל 80 יוחרגו מהמהלך, תגם לא יבוטל והם לא יידרשו לבדיקה מחודשת.

המהלך הנרחב נולד לאחר שבשנים האחרונות נוצר מצב עגום שבו משרד הרישוי אישר כ-67% מהבקשות שהוגשו לו - ברוב המכריע של המקרים על בסיס מסמכים דיגיטליים בלבד, ללא בדיקה תפקודית פיזית וללא מומחיות רפואית מתאימה. השיטה הזו הובילה לאינפלציה חסרת תקדים ולפרצות חמורות, שכללו תחקירים, חקירות פליליות על הנפקת תגים במרמה, זיוף מסמכים ושימוש לרעה במערכת המקוונת.

מחסור ממשי במקומות חנייה ייעודיים

הטריגר המרכזי שהאיץ את המהלך התרחש ביוני 2024, אז נחשפה פרשת מרמה נרחבת במסגרתה פשטה המשטרה על רשת שזייפה והנפיקה אלפי תגי נכה במרמה תמורת אלפי שקלים לתג. החשדות החמורים והתנהלות המערכת המקוונת הובילו להחלפתו המיידית של הזכיין שהיה אחראי על הנפקת התגים במשרד התחבורה, ובהמשך להקפאה כמעט מוחלטת של מתן אישורים חדשים. לאורך כל השנה וחצי האחרונות, העצירה הגורפת והסרבול הבירוקרטי גרמו לסבל רב ולפגיעה קשה באלפי אזרחים וחולים שזקוקים לתג נכה באופן נואש, אך נותרו ללא מענה ובלעדיו.

מעבר לעיכובים בהנפקה, ההצפה של מאות אלפי כלי רכב בעלי תג יצרה מחסור חמור וממשי במקומות חניה ייעודיים. כעת, מי שסובל ממוגבלות קשה וזקוק לחניית נכה נגישה כדי לנהל שגרת חיים בסיסית, מוצא את עצמו שוב ושוב מול חניונים ומפרצים תפוסים עד אפס מקום. בהיעדר חלופה נגישה, מוגבלים בניידות נאלצים פעמים רבות לוותר על יציאה מהבית, או לחלופין לחנות על מדרכות ובמקומות לא מוסדרים - מציאות שמסכנת אותם, מייצרת מפגע בטיחותי קשה עבור הולכי הרגל, וממחישה עד כמה הרפורמה החדשה קריטית בשטח.

הנתונים שנחשפו בדוח הראו כי נכון לסוף 2025 עמד מספר הזכאים על כ-446 אלף בני אדם, להם שויכו כ-655 אלף כלי רכב. כלומר, כ-17% מכלל הרכבים הפרטיים בישראל, לעומת 5%–7% בלבד במדינות המפותחות בעולם. הצלבת הנתונים אף חשפה כי כ-128 אלף מחזיקי תג כיום כלל אינם מוכרים בביטוח הלאומי. ההצפה הזו יצרה מצב שבו נכים קשים, הזקוקים לחניה נגישה באופן קריטי, נותרו ללא מקומות חניה פנויים. את המציאות הזו הרפורמה החדשה נועדה לפתור.

"אני מפחד לצאת מהבית, לא יכול להסתדר"

אביעד אוחיון, בן 43, נותר משותק ברגליון אחרי שנפצע בפיגוע בגוש קטיף. הוא סיפר על הקושי היומיומי, בעיקר לנוכח מחדל תגי הנכה: "אני מודר מכל מקום ציבורי. אין לי היום חנייה - לא בקניון, לא במרכזי קניות ולא במסעדות", אמר. אני חייב חניית נכה עם שטח מקווקו לצד הרכב כדי שאוכל לפתוח את הדלת ולהוציא את כיסא הגלגלים. אם אין את המעבר הזה אני פשוט לא יכול לצאת מהרכב.

"הטירוף הגיע למצב שאני מפחד לצאת מהבית. אלא אם כן אשתי מגיעה איתי כדי להחנות לי את הרכב, אני לא יכול להסתדר. רק היום הלכתי לתקן את הטלפון ולקחתי את הבת שלי איתי, בת 15, כי היה לי ברור שלא יהיה לי איפה לחנות. הורדתי איתה ואמרתי לה לסדר לי את הטלפון. במרכז ענק לא הייתה אפילו חניית נכים אחת פנויה".

אביעד אוחיון ( צילום: ליאור שרון )

את המחסור הוא מייחס לאינפלציה בתגי הנכים. "זו פרצה שקוראת לגנב. אין קורלציה בין מספר התגים למספר החניות. חברות מסחריות מציעות זכאות בעשר דקות ורופאים חוששים מתביעות ומאשרים. פתאום כל אחד מחזיק בתג. רוב האנשים הם בריאים לחלוטין ש'דפקו את המערכת' שהוציאו תג על שם סבתא או ניצלו סעיפים. כשאני מנסה להעיר להם מתחילים לצעוק. אתה מתקשר למשטרה וזה לא מעניין אותה. זה מסתכל ברמות. הכי עצוב שזה שכל החבר'ה שנפצעו עכשיו במלחמה סובלים מאותה הבעיה. חייכתי שבע שנים בארה"ב ולא הייתה לי בעיה כזו".