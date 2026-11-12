כלי תקשורת בעזה דיווחו הבוקר (חמישי) כי מח"ט חאן יונס בחמאס חאלד אבו ענזה ("אבו אוסאמה") נהרג בתקיפה החריגה של צה"ל הלילה שכוונה לבניין בבית החולים נאסר בעיר. בצה"ל ממתינים לראות האם ניסיון החיסול הצליח ולא מתייחסים לדיווחים בנושא מהרצועה. בעזה טוענים עוד כי לפחות שישה בני אדם נהרגו - בהם רופא מנתח ונער - ויותר מ-20 נוספים נפצעו. על פי הפלסטינים אחד ההרוגים, מוראד אבו זריפה, הוא זה שחטף את עדינה משה מקיבוץ ניר עוז.

גלריה חאלד אבו ענזה על רקע בית החולים שהותקף ( צילום: REUTERS/Stringer )

מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל האשימו בצה"ל כמה פעמים כי בית החולים הפך למעוז של חמאס והוא למעשה משמש כבסיס של מחבלי הארגון. בית החולים נמצא במעקב של שב"כ ואמ"ן כבר תקופה מאוד ארוכה. בחודש אוגוסט האחרון חשף צה"ל כי חמאס מפעיל באחת הקומות מתקן עינויים וחקירות. מתקן זה גם הותקף הלילה.

על פי גורמי ביטחון בית החולים משמש למעשה כמרפאת יום, כך שבשעות הערב והלילה נמצאים של אנשי חמאס. זאת לצד מודיעין שהיה על מי ששהו במתקנים שהותקפו. התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם שירה בין שניים לשלושה טילים לעבר המטרות. מדובר בפעולה שנוהלה על ידי מרכז האש בפיקוד דרום עם עבודת מודיעין של שב"כ.

כבר בינואר 2024, בתחילת המלחמה, דיווחו הפלסטינים כי צה"ל הטיל מצור על בית החולים. מתאם פעולות הממשלה בשטחים מסר אז: "חמאס פועל מבתי החולים נאסר ואל-אמל בחאן יונס ומסביב להם. השימוש השיטתי של חמאס בבתי חולים ברחבי עזה תועד, כולל ירי רקטה מתוך בית החולים נאסר".

תיעוד פלסטיני של נזקי התקיפה

בחודש פברואר השנה אף הפסיק ארגון "רופאים ללא גבולות" (MSF) כי אנשיו זיהו גברים חמושים, "חלקם רעולי פנים", בבית החולים. מדובר בארגון שפעילותו בעזה הופסקה זמנית לאחר שסירב להעביר לידי ישראל את רשימת עובדיו הפלסטינים.

"בחודשים האחרונים, בבית החולים נאצר בחאן יונס, חולים ואנשי 'רופאים ללא גבולות' ראו גברים חמושים - חלקם רעולי פנים - באזורים שונים במתחם הגדול של בית החולים", נכתב אז באתר הארגון. "זה לא היה באזורים שבהם 'רופאים ללא גבולות' פעילים, אלא בחלקים אחרים של המתחם. מאז הפסקת האש המצב החמיר, וצוותי 'רופאים ללא גבולות' דיווחו על דפוס של מעשים בלתי-מקובלים, כולל נוכחות של גברים חמושים, הפחדה, מעצרים שרירותיים של חולים ולאחרונה גם חשד לשינוע אמצעי לחימה. אירועים אלה מהווים איומים ביטחוניים חמורים על הצוותים והחולים שלנו".

בנוסף, נכתב, "הבענו רשמית את דאגתנו מכך לרשויות הרלוונטיות, והדגשנו את חוסר ההתאמה בין ההפרות הללו למשימה של 'רופאים ללא גבולות'. בתי החולים חייבים להישאר ניטרליים, מרחבים אזרחיים שחופשיים מנוכחות או פעילות צבאית - כדי להבטיח מתן בטוח וחסר פניות של טיפול רפואי". חודשיים לאחר הודעה זו, באפריל השנה, חידש הארגון את פעילותו בבית החולים.

בית החולים נאסר לאחר תקיפת צה"ל ( צילום: REUTERS/Ramadan Abed )