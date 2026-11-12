ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ישר! גדי איזנקוט נועדו אחר הצהריים (יום חמישי) לשיחת עדכון מדיני-ביטחוני בנוכחות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף גיא מרקיזנו. הפגישה בלשכת רה"מ בירושלים התקיימה לאחר דרישתו של איזנקוט לקיום תדרוך, מטעם זה שעליו הוטל המנדט להקמת הממשלה הבאה - ובשל העובדה כי תפקיד ראש האופוזיציה עדיין לא אויש מאז השבעת הכנסת החדשה.

גלריה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויו"ר ישר! גדי איזנקוט ( צילום: גדי קבלו, שלו שלום, אלכס קולומויסקי, shutterstock )

מטעם השניים נמסר בהודעה משותפת בתום הפגישה: "הסתיים כעת התדרוך הביטחוני של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכירו הצבאי האלוף גיא מרקיזנו ליו"ר ישר! גדי איזנקוט. איזנקוט עודכן על האתגרים הביטחוניים והמדיניים שעומדים בפני מדינת ישראל בעת הזו. סוכם על המשך עדכונים הדדיים ככל שיידרש".

לפני שדרישת איזנקוט לקיים תדרוך התקבלה, הוא ביקש גם את התערבות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בנושא. בפנייתו כתב: "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון". נתניהו מצידו טען כי דבריו של איזנקוט "חסרי אחריות", והוסיף: "במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות".

אתמול פנה איזנקוט לנתניהו , ודרש ממנו לגלות "איפוק וזהירות", תוך שהוא מציין כי "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון".

שר הביטחון ישראל כ"ץ בהערכת מצב ( צילום: נטע דבח / משרד הביטחון )

על-רקע חילופי ההאשמות בין איזנקוט לנתניהו, גורמים בכירים בגוש השינוי האשימו כי ראש הממשלה דוחף למבצע חד-צדדי של ישראל נגד איראן - בלי גיבוי אמריקני - אך נתקל בהתנגדות של הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים במערכת הביטחון. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס ביום ראשון הקרוב - יותר מחודש וחצי אחרי הישיבה הקודמת שלו.

"רואים עין בעין"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב רב-זירתית ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון - אלוף במילואים אמיר ברעם, ראש אמ"ץ, ראש אג"ת ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

בפגישה התייחס כ"ץ למתיחות הביטחונית מול איראן והבהיר: "ראש הממשלה בנימין, אני והרמטכ"ל רואים עין בעין את הסוגייה האיראנית על כל היבטיה, ונמשיך לפעול ביחד ולעשות ככל שיידרש כדי להבטיח את ביטחון מדינת ישראל ולהגן על אזרחיה".