אף חילוני לא הגיע להתעמת עם מרדכי דוד וחבריו, אז הם רבו עם שוטרים ופקחים

העבריין שזוכה לגיבוי מהממשלה הכריז על אירוע תפילת סליחות בהפרדה בכיכר הבימה, זכר לעימותי העבר, אלא שמעטים הגיעו להשתתף בפרובוקציה - ומהצד השני גם החילונים לא לקחו בה חלק. התוצאה: עימותים עם המשטרה ופקחי העירייה שהסירו את המחיצה, וקריאות "שמאלנים זונות"