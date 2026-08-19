כ-30 מתפללים בלבד הגיעו הערב (יום רביעי) לתפילת סליחות בהפרדה בכיכר הבימה בתל אביב, שארגן הפעיל מרדכי דוד - עבריין מורשע שמקורב לשרי הממשלה, ובהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
אל האירוע הגיעו פקחים של עיריית תל אביב וגם כוחות משטרה גדולים, מחשש שמדובר בפרובוקציה שתביא לעימותים - זכר למהומות בתפילה ביום כיפור ב-2023, מעט לפני 7 באוקטובר. המשתתפים אכן פתחו בתפילה, כששתי נשים בלבד מתפללות מעבר למחיצה, אלא שהאירוע נתקל באדישות רבה מצד עוברי אורח, שלא מיהרו להתעמת עם קומץ המתפללים או להעיר להם. כך, במקום עימותים בין המתפללים לחילונים, התפתחו עימותים עם השוטרים והפקחים - שהיו רבים יותר מהמשתתפים באירוע כולו.
הפקחים פינו את המחיצה מאחר שלפי העירייה, אסור להניח מחיצה במרחב הציבורי בתל אביב. המשטרה אפשרה את ההחרמה, ואז החלו העימותים - שבמהלכם נשמעו קריאות נגד ראש העיר תל אביב רון חולדאי, שכונה "הכופר האנטישמי".
לדוד עצמו החרימה המשטרה את המגפון, אחרי שלפי החשד השמיע דרכו קריאות להפרת סדר. אחרי כחצי שעה, המגפון הוחזר. פעילים במקום קראו גם ״אייל גולן המלך, שמאלנים זונות״, וגם ״הם אוהבים סדום ועמורה, הם רגילים לדאנג׳ן, פה זה לא הדאנג׳ן״ - הכול, כאמור, לעבר השוטרים והפקחים.