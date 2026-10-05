ראש עיריית עכו לשעבר, עמיחי בן שלוש, נחקר בלהב 433 בחשד שנתן טובות הנאה והבטיח משרות ציבוריות למקורבים - זאת בתמורה לסיוע בגיוס תומכים בבחירות המקומיות לראשות העיר בפברואר 2024. יחד איתו נחקר גם מי ששימש כסגנו בעירייה, איתמר סונינו, ומספר רב של חשודים.
על פי הודעת המשטרה, החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה הסתיימה, ועל פי חומר הראיות ישנה תשתית מספקת להגשת כתבי אישום. לבן שלוש מיוחסות עבירות של לקיחה ומתן שוחד, שוחד בחירות, ומרמה והפרת אמונים.
בן שלוש וסונינו נעצרו במרץ 2025, לאחר חקירה סמויה שהחלה כמה חודשים מוקדם יותר. במקביל להתקדמות החקירה, בספטמבר 2025 הגיש מנכ"ל העירייה לשעבר, אוהד שגב, תביעה נגד בן שלוש ונגד ועדת הבחירות ומנהל הבחירות, בצל הפסדו במירוץ לראשות העיר עכו.
שגב טען בתביעתו כי ראש העיר בן שלוש התקשר עם תושב בעכו והבטיח לו טובות הנאה, בהן תפקידים בכירים כמו מנכ"ל העירייה ויועץ ראש העיר, בתמורה לכך שאותו אדם ישמש כ"קבלן קולות" ויגייס מצביעים רבים ככל הניתן עבורו. עוד נטען בערעור כי הקבלן הפעיל פעילים ואף גייס כספים רבים, שמרביתם המוחלט הלך לטובת תשלום במזומן לתושבים על מנת שיצביעו לבן שלוש.
בית המשפט המחוזי בחיפה פסל את תוצאות הבחירות. בהחלטתו קבע כי "מצבור הנתונים מלמד על כך שהייתה השפעה שלא כדין על מספר משמעותי של מצביעים, והיה בכך כדי להשפיע על התוצאה". בן שלוש הגיש ערעור לעליון, אך הוא נדחה - ובבחירות החוזרות שנערכו במרץ 2026, הפסיד לשגב ברוב של כ-60% מקולות התושבים.