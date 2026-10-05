בית המשפט המחוזי בחיפה פסל את תוצאות הבחירות. בהחלטתו קבע כי "מצבור הנתונים מלמד על כך שהייתה השפעה שלא כדין על מספר משמעותי של מצביעים, והיה בכך כדי להשפיע על התוצאה". בן שלוש הגיש ערעור לעליון, אך הוא נדחה - ובבחירות החוזרות שנערכו במרץ 2026,

הפסיד לשגב ברוב של כ-60%