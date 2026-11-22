"אמא מול בן. ענר עמד מול הרוע, ואמו בוחרת לעמוד לצד מי שמעניקים רוח גבית לרוצחי בנה". פוסט שנפתח במילים האלה, כך כתבה אמש (שבת) ח"כ שירה שפירא מישר!, בחר לשלוח לה שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד. "הוא הבהיר שהוא לא משתף אותו, אבל היה לו חשוב שאקרא - מילים שמאשימות אותי, אם שכולה, בשותפות לקריעת המדינה, בהעדפת שונאי ישראל על פני אחיי ובמתן רוח גבית למי שמבקשים לפגוע במדינה שלנו", היא כתבה.

אני לא מבקשת חסינות מביקורת בגלל האסון שפקד את משפחתי. אבל יש גבול. יש משהו אכזרי במיוחד בניסיון להעמיד אם שכולה מול בנה שנפל. לדבר בשמו של ענר, לקבוע במה היה מאמין ולהשתמש בזכרו כדי להטיל ספק באמו

ח"כ שפירא הוסיפה: "קראתי. ותהיתי איך הגענו למצב שבו שר בישראל חושב שראוי להעביר מילים כאלה לאם שאיבדה את בנה בהגנה על המדינה. בשבועות האחרונים אני ובני משפחתי, וגם חברי אליסף פרץ ובני משפחתו, מקבלים הודעות ואמירות קשות, לעיתים גם מאנשים קרובים. אני מבינה את הכאב, הכעס והפחד שמציפים את החברה הישראלית. אבל גם בתוך המחלוקת הקשה ביותר, חייבים לדעת להתווכח בלי לרמוס ולהשמיע ביקורת בלי להפוך את האחר לאויב.

גלריה ח"כ שירה שפירא ובנה ענר, שנפל ב-7/10. "הוא שילם כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן יחד" ( צילום: מוטי קמחי, דובר צה"ל )

המחבלים זורקים רימונים למיגונית, ענר משליך אותם שוב ושוב





"אני לא מבקשת חסינות מביקורת בגלל האסון שפקד את משפחתי. אבל יש גבול. יש משהו אכזרי במיוחד בניסיון להעמיד אם שכולה מול בנה שנפל. לדבר בשמו של ענר, לקבוע במה היה מאמין ולהשתמש בזכרו כדי להטיל ספק באמו. כששר בישראל בוחר להעביר מילים כאלה, גם אם לא כתב אותן בעצמו, ראוי שישאל את עצמו מה ביקש להשיג. אפשר לחלוק על דרכי, אבל את אהבתי למדינה ואת המחיר ששילמנו למענה, איש לא יעמיד בספק. ענר שלי שילם בחייו כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן יחד. המעט שאנחנו חייבים לו הוא לא לשכוח איך להיות בני אדם".

בפוסט, שפורסם ברשת X על ידי נתנאל גלסנר, שבתמונת הפרופיל שלו "ניצחון מוחלט" - סלוגן המזוהה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - נכתב עוד על ח"כ שפירא: "היא לא נדרשה להעמיד את נפשה בסכנה, אלא רק להרים אצבע נגד מהללי אדריכלי השבעה באוקטובר. ובכל זאת, היא הייתה חלק מאלה שמסרו את מפתחות כנסת ישראל לידי מי ששואפים לחסל את מדינת ישראל. חלק מאלה שמעדיפים את שונאי ישראל על פני אחיהם, הרואים בזכר בנה ערך קדוש".

"ראוי שישאל את עצמו מה ביקש להשיג". השר שיקלי ( צילום: ליאור שרון )

עוד כתב גלסנר: "היא שותפה לקריעתה של המדינה מבפנים ולסיכון עצם קיומה, אבל עושה זאת בממלכתיות, בענייניות ובטון לא מתלהם. בדיוק כפי שהבטיחה מעל דוכן הכנסת. כי כנראה שאפשר להוביל לחורבן גם בנימוס. אמא מול בן. עליבות וחוסר אחריות בסדר גודל היסטורי, אל מול גבורה ומסירות נפש בסדר גודל היסטורי".