בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי) לסוגיה האיראנית ואמר: "הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלה לייצר פצצות גרעין גם בעם כלביא וגם בשאגת הארי, הם מנסים שוב. אני מתחייב לכם כאן, בכותל, לקראת ראש השנה: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה קשות מאוד, אלא גם בלבנון, השמדנו את רכס הבופור ועכשיו מטפלים ברכס עלי טהאר. המשך יבוא".