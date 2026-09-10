גורמים בארה"ב ובמזרח התיכון אמרו הערב (חמישי) ל"וול סטריט ג'ורנל" שאיראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים, תוך שהם משתמשים ברכיבים שאוחסנו במלאי. הדברים נאמרים על רקע דיווחים בשבועות האחרונים על מחסור חמור במיירטים בצבא ארצות הברית.
בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (חמישי) לסוגיה האיראנית ואמר: "הנשיא טראמפ הודיע הערב שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלה לייצר פצצות גרעין גם בעם כלביא וגם בשאגת הארי, הם מנסים שוב. אני מתחייב לכם כאן, בכותל, לקראת ראש השנה: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה קשות מאוד, אלא גם בלבנון, השמדנו את רכס הבופור ועכשיו מטפלים ברכס עלי טהאר. המשך יבוא".
על פי גורמים ששוחחו עם "וול סטריט ג'ורנל", למרות התקפות אמריקניות כבדות על אתרי הטילים והמתקנים התעשייתיים שלה בשלב הראשוני של המלחמה, איראן הייתה מצליחה להרכיב טילים בעלי דלק נוזלי, שיש לתדלק אותם רגע לפני השיגור, כמו גם טילים בעלי דלק מוצק, שניתן לאחסנם כשהם מוכנים לירי.
על פי הדיווח, המודיעין האמריקני מצביע על פעילות בכמה אתרים תת קרקעיים, כולל מתקן הטילים חוג'יר בדרום מזרח איראן. לדברי הגורמים איראן מנסה גם לבנות נקודות הרכבה תת-קרקעיות חדשות כדי להימנע מפגיעה נוספת.
עם זאת, על פי גורמים אמריקניים ואזוריים עד כה הרכיבה איראן טילים חדשים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה השנה. זאת מכיוון שארצות הברית וישראל פגעו בכמה מתקנים תעשייתיים שפעילותם התקינה נדרשת לצורך ייצור רכיבי טילים והטילים עצמם. בנוסף, המצור הימי שהטילה ארצות הברית הקשה על האיראנים לייבא חלק מהמרכיבים שנדרשים להרכבת הטילים.
בדיווח האמריקני הזכירו שפירוק תוכנית הטילים של איראן היא אחת ממטרות המלחמה שבה פתחו וושינגטון וירושלים בסוף פברואר השנה - וכעת נראה ששתי המדינות מתקשות לעמוד ביעד זה. תוכנית הטילים של איראן מרחיבה את היכולת של איראן להחזיק מעמד במלחמת ההתשה שבה פתחה ארצות הברית.
מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה לדיווח.
גורם רשמי בבית הלבן לא התייחס ישירות לשאלה האם טהרן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים, אך אמר כי מתקני הגרעין של איראן הושמדו וכוחותיה הצבאיים נפגעו קשות. לדבריו: "איראן חלשה יותר מאי פעם, והנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני". דובר הפנטגון הראשי שון פרנל, אמר כי ארה"ב "השמידה עד 90% מבסיס התעשייה הימית, המל"טים והטילים הבליסטיים של איראן" ו"פגעה משמעותית" ביכולתה של איראן לשגר טילים ומל"טים.
בדיווח של "וול סטריט ג'ורנל" נכתב בהתבסס על תמונות לוויין שאיראן בונה מחדש מתקנים רבים - החל מגשרים וכבישים ועד לאתרים לייצור טילים. מדובר בקצב שיקום הרבה יותר מהיר מאשר ההערכות שהיו בארצות הברית ובישראל.
הדיווח על שיקום יכולות שיגור הטילים של איראן מגיע לאחר שבועות של דיווחים על מחסור "מעבר לקריטי" של מיירטים מתקדמים בצבא האמריקני. דונלד טראמפ אמנם הכחיש את הדיווחים ועשרות קצינים אמריקניים נשלחו לבדיקות פוליגרף כדי לגלות את זהות המדליפים - אך על פי דיווחים, גורמים רבים בארצות הברית ובמדינות המערב מודאגים מיכולות יירוט הטילים האמריקניות.
בתוך כך, כמה מטוסי קרב של צבא ארצות הברית נפגעו בתקיפות האיראניות שהתרחשו בלילה שבין שלישי לרביעי השבוע על בסיס חיל האוויר מוואפק סלטי בירדן. לפי הדיווח ברשת CBS, כשמונה מטוסי F-15 ספגו נזק קל וכבר הוחזרו לשירות, ולצידם מטוס A-10 ת'נדרבולט אחד - הידוע בכינוי "Warthog", חזיר יבלות - נפגע ואיבד את אחת מכנפיו. לא דווח על נפגעים אמריקנים בתקיפות אלו.
הנזק למטוסים אירע זמן קצר אחרי שארה"ב הודיעה כי תקפה חמש מכליות איראניות, בתגובה לכך שאיראן תקפה ספינת מלחמה של הצי האמריקני. בתגובה, משמרות המהפכה של איראן טענו כי פתחו במתקפות נגד שמונה מכליות ושתי ספינות מלחמה, לרבות התקיפה שכוונה לבסיס בירדן. כעת עולה השאלה, האם במקרה של הסלמה רחבה יותר, תוכל ארצות הברית ליירט את הטילים שמייצרת כעת הרפובליקה האיסלאמית?